من درر السلف...الحلقة رقم 509

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …منها …فائدة عزيزة ..( ومنْ محاسن الشريعة ) ..قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى /وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ الدُّبُرِ وَبَيْنَ الْجَشْوَةِ ؛ فَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ هَذِهِ دُونَ هَذِهِ ..فَهَذَا أَيْضًا : مِنْ مَحَاسِنِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَكَمَالِهَا ..كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَلْغَمِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَمِ : وَبَيْنَ الْعَذِرَةِ فِي ذَلِكَ ..وَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الرِّيحِ وَالْجُشَاءِ : فَهُوَ كَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الْبَلْغَمِ وَالْعَذِرَةِ ..وَالْجُشَاءُ : مِنْ جِنْسِ الْعُطَاسِ الَّذِي هُوَ رِيحٌ تَحْتَبِسُ فِي الدِّمَاغِ ثُمَّ تَطْلُبُ لَهَا مَنْفَذًا فَتَخْرُجُ مِنْ الْخَيَاشِيمِ فَيَحْدُثُ الْعُطَاسُ ..وَكَذَلِكَ الْجُشَاءُ رِيحٌ تَحْتَبِسُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَتَطْلُبُ الصُّعُودَ ..بِخِلَافِ الرِّيحِ الَّتِي تَحْتَبِسُ : تَحْتَ الْمَعِدَةِ ..وَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الْجَشْوَةِ وَالضَّرْطَةِ فِي الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ : فَهُوَ فَاسِدُ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ . ..أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 68 …ومنها …( وفائدة أخرى أيضًا )وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /[ الْحِكْمَةُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فِي حُكْمِ التَّطْهِير ] ..وَأَمَّا جَمْعُهَا بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فِي التَّطْهِيرِ : فَاَلِلَّهِ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ جَمْعٍ وَأَلْطَفَهُ ..وَأَلْصَقَهُ : بِالْعُقُولِ السَّلِيمَةِ ؛ وَالْفِطَرِ الْمُسْتَقِيمَةِ ..وَقَدْ عَقَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْإِخَاءَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ : قَدَرًا وَشَرْعًا ..فَجَمَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَخَلَقَ مِنْهُمَا : آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ ..فَكَانَا أَبَوَيْنِ اثْنَيْن : لأَبَوَيْنَا وَأَوْلَادِهِمَا ..وَجَعَلَ مِنْهُمَا : حَيَاةَ كُلِّ حَيَوَانٍ ..وَأَخْرَجَ مِنْهُمَا : أَقْوَاتَ الدَّوَابِّ وَالنَّاسِ وَالْأَنْعَامِ ..وَكَانَا أَعَمَّ الْأَشْيَاءِ : وُجُودًا ..وَأَسْهَلَهَا : تَنَاوُلًا ..وَكَانَ تَعْفِيرُ الْوَجْهِ فِي التُّرَابِ لِلَّهِ : مِنْ أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إلَيْهِ ..وَلَمَّا كَانَ عَقْدُ هَذِهِ الْأُخُوَّةِ بَيْنَهُمَا قَدَرًا أَحْكَمَ عَقْدٍ وَأَقْوَاهُ : كَانَ عَقْدُ الْأُخُوَّةِ بَيْنَهُمَا شَرْعًا أَحْسَنَ عَقْدٍ وَأَصَحَّهُ ..﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ . ..أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 119 …ومنها …وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /وَأَيُّ دِينٍ وَأَيُّ خَيْرٍ فِيمَنْ يَرَى مَحَارِمَ اللَّهِ تُنْتَهَكُ !!!وَحُدُودَهُ تُضَاعُ !!!وَدِينَهُ يُتْرَكُ !!!وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرْغَبُ عَنْهَا !!!وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبِ ؟؟؟سَاكِتُ اللِّسَانِ ؟؟؟شَيْطَانٌ أَخْرَسُ ؟؟؟كَمَا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِالْبَاطل : شيْطَانٌ نَاطِقٌ ..وَهَلْ بَلِيَّةُ الدِّين : إلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إذَا سَلَّمْتْ لَهُمْ مَآكِلَهُمْ ؛ وَرِيَاسَاتِهِمْ فَلَا مُبَالَاةَ بِمَا جَرَى عَلَى الدِّينِ ؟؟؟ . ..أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 122 …