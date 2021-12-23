من درر السلف...الحلقة رقم 509

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
فائدة عزيزة ..
( ومنْ محاسن الشريعة ) ..
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ الدُّبُرِ وَبَيْنَ الْجَشْوَةِ ؛ فَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ هَذِهِ دُونَ هَذِهِ ..
فَهَذَا أَيْضًا : مِنْ مَحَاسِنِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَكَمَالِهَا ..
كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَلْغَمِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَمِ : وَبَيْنَ الْعَذِرَةِ فِي ذَلِكَ ..
وَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الرِّيحِ وَالْجُشَاءِ : فَهُوَ كَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الْبَلْغَمِ وَالْعَذِرَةِ ..
وَالْجُشَاءُ : مِنْ جِنْسِ الْعُطَاسِ الَّذِي هُوَ رِيحٌ تَحْتَبِسُ فِي الدِّمَاغِ ثُمَّ تَطْلُبُ لَهَا مَنْفَذًا فَتَخْرُجُ مِنْ الْخَيَاشِيمِ فَيَحْدُثُ الْعُطَاسُ ..
وَكَذَلِكَ الْجُشَاءُ رِيحٌ تَحْتَبِسُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَتَطْلُبُ الصُّعُودَ ..
بِخِلَافِ الرِّيحِ الَّتِي تَحْتَبِسُ : تَحْتَ الْمَعِدَةِ ..
وَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الْجَشْوَةِ وَالضَّرْطَةِ فِي الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ : فَهُوَ فَاسِدُ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ . ..
أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 68 …
ومنها …
( وفائدة أخرى أيضًا )
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
[ الْحِكْمَةُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فِي حُكْمِ التَّطْهِير ] ..
وَأَمَّا جَمْعُهَا بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فِي التَّطْهِيرِ : فَاَلِلَّهِ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ جَمْعٍ وَأَلْطَفَهُ ..
وَأَلْصَقَهُ : بِالْعُقُولِ السَّلِيمَةِ ؛ وَالْفِطَرِ الْمُسْتَقِيمَةِ ..
وَقَدْ عَقَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْإِخَاءَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ : قَدَرًا وَشَرْعًا ..
فَجَمَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَخَلَقَ مِنْهُمَا : آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ ..
فَكَانَا أَبَوَيْنِ اثْنَيْن : لأَبَوَيْنَا وَأَوْلَادِهِمَا ..
وَجَعَلَ مِنْهُمَا : حَيَاةَ كُلِّ حَيَوَانٍ ..
وَأَخْرَجَ مِنْهُمَا : أَقْوَاتَ الدَّوَابِّ وَالنَّاسِ وَالْأَنْعَامِ ..
وَكَانَا أَعَمَّ الْأَشْيَاءِ : وُجُودًا ..
وَأَسْهَلَهَا : تَنَاوُلًا ..
وَكَانَ تَعْفِيرُ الْوَجْهِ فِي التُّرَابِ لِلَّهِ : مِنْ أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إلَيْهِ ..
وَلَمَّا كَانَ عَقْدُ هَذِهِ الْأُخُوَّةِ بَيْنَهُمَا قَدَرًا أَحْكَمَ عَقْدٍ وَأَقْوَاهُ : كَانَ عَقْدُ الْأُخُوَّةِ بَيْنَهُمَا شَرْعًا أَحْسَنَ عَقْدٍ وَأَصَحَّهُ ..
﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..
﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ . ..
أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 119 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
وَأَيُّ دِينٍ وَأَيُّ خَيْرٍ فِيمَنْ يَرَى مَحَارِمَ اللَّهِ تُنْتَهَكُ !!!
وَحُدُودَهُ تُضَاعُ !!!
وَدِينَهُ يُتْرَكُ !!!
وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرْغَبُ عَنْهَا !!!
وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبِ ؟؟؟
سَاكِتُ اللِّسَانِ ؟؟؟
شَيْطَانٌ أَخْرَسُ ؟؟؟
كَمَا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِالْبَاطل : شيْطَانٌ نَاطِقٌ ..
وَهَلْ بَلِيَّةُ الدِّين : إلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إذَا سَلَّمْتْ لَهُمْ مَآكِلَهُمْ ؛ وَرِيَاسَاتِهِمْ فَلَا مُبَالَاةَ بِمَا جَرَى عَلَى الدِّينِ ؟؟؟ . ..
أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 122 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
فائدة عزيزة ..
( ومنْ محاسن الشريعة ) ..
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ الدُّبُرِ وَبَيْنَ الْجَشْوَةِ ؛ فَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ هَذِهِ دُونَ هَذِهِ ..
فَهَذَا أَيْضًا : مِنْ مَحَاسِنِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَكَمَالِهَا ..
كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَلْغَمِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَمِ : وَبَيْنَ الْعَذِرَةِ فِي ذَلِكَ ..
وَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الرِّيحِ وَالْجُشَاءِ : فَهُوَ كَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الْبَلْغَمِ وَالْعَذِرَةِ ..
وَالْجُشَاءُ : مِنْ جِنْسِ الْعُطَاسِ الَّذِي هُوَ رِيحٌ تَحْتَبِسُ فِي الدِّمَاغِ ثُمَّ تَطْلُبُ لَهَا مَنْفَذًا فَتَخْرُجُ مِنْ الْخَيَاشِيمِ فَيَحْدُثُ الْعُطَاسُ ..
وَكَذَلِكَ الْجُشَاءُ رِيحٌ تَحْتَبِسُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَتَطْلُبُ الصُّعُودَ ..
بِخِلَافِ الرِّيحِ الَّتِي تَحْتَبِسُ : تَحْتَ الْمَعِدَةِ ..
وَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الْجَشْوَةِ وَالضَّرْطَةِ فِي الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ : فَهُوَ فَاسِدُ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ . ..
أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 68 …
ومنها …
( وفائدة أخرى أيضًا )
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
[ الْحِكْمَةُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فِي حُكْمِ التَّطْهِير ] ..
وَأَمَّا جَمْعُهَا بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فِي التَّطْهِيرِ : فَاَلِلَّهِ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ جَمْعٍ وَأَلْطَفَهُ ..
وَأَلْصَقَهُ : بِالْعُقُولِ السَّلِيمَةِ ؛ وَالْفِطَرِ الْمُسْتَقِيمَةِ ..
وَقَدْ عَقَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْإِخَاءَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ : قَدَرًا وَشَرْعًا ..
فَجَمَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَخَلَقَ مِنْهُمَا : آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ ..
فَكَانَا أَبَوَيْنِ اثْنَيْن : لأَبَوَيْنَا وَأَوْلَادِهِمَا ..
وَجَعَلَ مِنْهُمَا : حَيَاةَ كُلِّ حَيَوَانٍ ..
وَأَخْرَجَ مِنْهُمَا : أَقْوَاتَ الدَّوَابِّ وَالنَّاسِ وَالْأَنْعَامِ ..
وَكَانَا أَعَمَّ الْأَشْيَاءِ : وُجُودًا ..
وَأَسْهَلَهَا : تَنَاوُلًا ..
وَكَانَ تَعْفِيرُ الْوَجْهِ فِي التُّرَابِ لِلَّهِ : مِنْ أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إلَيْهِ ..
وَلَمَّا كَانَ عَقْدُ هَذِهِ الْأُخُوَّةِ بَيْنَهُمَا قَدَرًا أَحْكَمَ عَقْدٍ وَأَقْوَاهُ : كَانَ عَقْدُ الْأُخُوَّةِ بَيْنَهُمَا شَرْعًا أَحْسَنَ عَقْدٍ وَأَصَحَّهُ ..
﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..
﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ . ..
أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 119 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
وَأَيُّ دِينٍ وَأَيُّ خَيْرٍ فِيمَنْ يَرَى مَحَارِمَ اللَّهِ تُنْتَهَكُ !!!
وَحُدُودَهُ تُضَاعُ !!!
وَدِينَهُ يُتْرَكُ !!!
وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرْغَبُ عَنْهَا !!!
وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبِ ؟؟؟
سَاكِتُ اللِّسَانِ ؟؟؟
شَيْطَانٌ أَخْرَسُ ؟؟؟
كَمَا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِالْبَاطل : شيْطَانٌ نَاطِقٌ ..
وَهَلْ بَلِيَّةُ الدِّين : إلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إذَا سَلَّمْتْ لَهُمْ مَآكِلَهُمْ ؛ وَرِيَاسَاتِهِمْ فَلَا مُبَالَاةَ بِمَا جَرَى عَلَى الدِّينِ ؟؟؟ . ..
أنظرهُ / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 وَرَقَة / 122 …