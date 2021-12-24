من درر السلف...الحلقة رقم 510

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …منها …قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى /قال تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ..والتكاثر : فى كل شئ ..فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الأخرة : فهو داخل فى حكم هذه الأية ..فمن الناس من يلهيه التكاثر : بالمال ..ومنهم من يلهيه التكاثر : بالجاه أو بالعلم ؛ فيجمعه تكاثراً وتفاخراً ؛ وهذا أسوأ حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه ؛ فإنه جعل أسباب الأخرة للدنيا ..وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا : لها ؛ وكاثر بأسبابها . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 171 …ومنها …وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /فالدنيا فى الحقيقة : لا تذم ..وإنما يتوجه الذم : إلى فعل العبد فيها ..وهى قنطرةٌ أو معبرٌ : إلى الجنة أو إلى النار ..ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة : فصار هذا هو الغالب على أهلها ..وما فيها وهو الغالب على اسمها صار لها : اسمُ الذمِّ عند الإطلاق ..وإلاَّ : فهى مبنى الأخرة ومزرعتها ..ومنها : زاد الجنة ..وفيها اكتسبت النفوس : الإيمان ؛ ومعرفة الله ؛ ومحبته ؛ وذكره ابتغاء مرضاته ..وخير عيش ناله أهل الجنة فى الجنة إنما كان : بما زرعوه فيها ..وكفى بها مدحاً وفضلاً : لأولياء الله فيها . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 172 …ومنها …وقال أيضاً /الشَّجَرَةَ لَا تَبْقَى حَيَّةً : إلَّا بِمَادَّةٍ تُسْقِيهَا وَتُنَمِّيهَا ..فَإِذَا قُطِعَ عَنْهَا السَّقْيُ : أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ ..فَهَكَذَا شَجَرَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْقَلْبِ إنْ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا صَاحِبُهَا بِسَقْيِهَا كُلَّ وَقْتٍ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعَوْدِ بِالتَّذَكُّرِ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّفَكُّرِ عَلَى التَّذَكُّرِ : وَإِلَّا أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ . ..أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 134 …ومنها …وقال أيضاً في قولهِ الحق سبحانه وتعالى /﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ ..قِيلَ /الطَّالِبُ : الْعَابِدُ ..وَالْمَطْلُوبُ : الْمَعْبُودُ ؛ فَهُوَ عَاجِزٌ مُتَعَلِّقٌ بِعَاجِزٍ ..وَقِيلَ /هُوَ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ : السَّالِبِ وَالْمَسْلُوبِ ؛ وَهُوَ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الْإِلَهِ وَالذُّبَابِ فِي الضَّعْفِ وَالْعَجْزِ ..وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ /الطَّالِبُ : الْإِلَهُ الْبَاطِلُ ..وَالْمَطْلُوبُ : الذُّبَابُ يَطْلُبُ مِنْهُ مَا اسْتَلَبَهُ مِنْهُ ..وَقِيلَ /الطَّالِبُ : الذُّبَابُ ..وَالْمَطْلُوبُ : الْإِلَهُ ؛ فَالذُّبَابُ يَطْلُبُ مِنْهُ مَا يَأْخُذُهُ مِمَّا عَلَيْهِ ..وَالصَّحِيحُ : أَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ..فَضَعْفُ : الْعَابِدِ وَالْمَعْبُودِ وَالْمُسْتَلِبِ وَالْمُسْتَلَبِ ..فَمَنْ جَعَلَ هَذَا إلَهًا مَعَ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ : فَمَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ ..وَلَا عَرَفَهُ : حَقَّ مَعْرِفَتِهِ ..وَلَا عَظَّمَهُ : حَقَّ تَعْظِيمِهِ . ..أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 139 - 140 …