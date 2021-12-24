من درر السلف...الحلقة رقم 510

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
قال تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ..
والتكاثر : فى كل شئ ..
فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الأخرة : فهو داخل فى حكم هذه الأية ..
فمن الناس من يلهيه التكاثر : بالمال ..
ومنهم من يلهيه التكاثر : بالجاه أو بالعلم ؛ فيجمعه تكاثراً وتفاخراً ؛ وهذا أسوأ حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه ؛ فإنه جعل أسباب الأخرة للدنيا ..
وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا : لها ؛ وكاثر بأسبابها . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 171 …
ومنها …
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
فالدنيا فى الحقيقة : لا تذم ..
وإنما يتوجه الذم : إلى فعل العبد فيها ..
وهى قنطرةٌ أو معبرٌ : إلى الجنة أو إلى النار ..
ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة : فصار هذا هو الغالب على أهلها ..
وما فيها وهو الغالب على اسمها صار لها : اسمُ الذمِّ عند الإطلاق ..
وإلاَّ : فهى مبنى الأخرة ومزرعتها ..
ومنها : زاد الجنة ..
وفيها اكتسبت النفوس : الإيمان ؛ ومعرفة الله ؛ ومحبته ؛ وذكره ابتغاء مرضاته ..
وخير عيش ناله أهل الجنة فى الجنة إنما كان : بما زرعوه فيها ..
وكفى بها مدحاً وفضلاً : لأولياء الله فيها . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 172 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الشَّجَرَةَ لَا تَبْقَى حَيَّةً : إلَّا بِمَادَّةٍ تُسْقِيهَا وَتُنَمِّيهَا ..
فَإِذَا قُطِعَ عَنْهَا السَّقْيُ : أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ ..
فَهَكَذَا شَجَرَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْقَلْبِ إنْ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا صَاحِبُهَا بِسَقْيِهَا كُلَّ وَقْتٍ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعَوْدِ بِالتَّذَكُّرِ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّفَكُّرِ عَلَى التَّذَكُّرِ : وَإِلَّا أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ . ..
أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 134 …
ومنها …
وقال أيضاً في قولهِ الحق سبحانه وتعالى /
﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ ..
قِيلَ /
الطَّالِبُ : الْعَابِدُ ..
وَالْمَطْلُوبُ : الْمَعْبُودُ ؛ فَهُوَ عَاجِزٌ مُتَعَلِّقٌ بِعَاجِزٍ ..
وَقِيلَ /
هُوَ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ : السَّالِبِ وَالْمَسْلُوبِ ؛ وَهُوَ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الْإِلَهِ وَالذُّبَابِ فِي الضَّعْفِ وَالْعَجْزِ ..
وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ /
الطَّالِبُ : الْإِلَهُ الْبَاطِلُ ..
وَالْمَطْلُوبُ : الذُّبَابُ يَطْلُبُ مِنْهُ مَا اسْتَلَبَهُ مِنْهُ ..
وَقِيلَ /
الطَّالِبُ : الذُّبَابُ ..
وَالْمَطْلُوبُ : الْإِلَهُ ؛ فَالذُّبَابُ يَطْلُبُ مِنْهُ مَا يَأْخُذُهُ مِمَّا عَلَيْهِ ..
وَالصَّحِيحُ : أَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ..
فَضَعْفُ : الْعَابِدِ وَالْمَعْبُودِ وَالْمُسْتَلِبِ وَالْمُسْتَلَبِ ..
فَمَنْ جَعَلَ هَذَا إلَهًا مَعَ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ : فَمَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ ..
وَلَا عَرَفَهُ : حَقَّ مَعْرِفَتِهِ ..
وَلَا عَظَّمَهُ : حَقَّ تَعْظِيمِهِ . ..
أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 139 - 140 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
قال تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ..
والتكاثر : فى كل شئ ..
فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الأخرة : فهو داخل فى حكم هذه الأية ..
فمن الناس من يلهيه التكاثر : بالمال ..
ومنهم من يلهيه التكاثر : بالجاه أو بالعلم ؛ فيجمعه تكاثراً وتفاخراً ؛ وهذا أسوأ حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه ؛ فإنه جعل أسباب الأخرة للدنيا ..
وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا : لها ؛ وكاثر بأسبابها . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 171 …
ومنها …
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
فالدنيا فى الحقيقة : لا تذم ..
وإنما يتوجه الذم : إلى فعل العبد فيها ..
وهى قنطرةٌ أو معبرٌ : إلى الجنة أو إلى النار ..
ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة : فصار هذا هو الغالب على أهلها ..
وما فيها وهو الغالب على اسمها صار لها : اسمُ الذمِّ عند الإطلاق ..
وإلاَّ : فهى مبنى الأخرة ومزرعتها ..
ومنها : زاد الجنة ..
وفيها اكتسبت النفوس : الإيمان ؛ ومعرفة الله ؛ ومحبته ؛ وذكره ابتغاء مرضاته ..
وخير عيش ناله أهل الجنة فى الجنة إنما كان : بما زرعوه فيها ..
وكفى بها مدحاً وفضلاً : لأولياء الله فيها . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 172 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الشَّجَرَةَ لَا تَبْقَى حَيَّةً : إلَّا بِمَادَّةٍ تُسْقِيهَا وَتُنَمِّيهَا ..
فَإِذَا قُطِعَ عَنْهَا السَّقْيُ : أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ ..
فَهَكَذَا شَجَرَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْقَلْبِ إنْ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا صَاحِبُهَا بِسَقْيِهَا كُلَّ وَقْتٍ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعَوْدِ بِالتَّذَكُّرِ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّفَكُّرِ عَلَى التَّذَكُّرِ : وَإِلَّا أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ . ..
أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 134 …
ومنها …
وقال أيضاً في قولهِ الحق سبحانه وتعالى /
﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ ..
قِيلَ /
الطَّالِبُ : الْعَابِدُ ..
وَالْمَطْلُوبُ : الْمَعْبُودُ ؛ فَهُوَ عَاجِزٌ مُتَعَلِّقٌ بِعَاجِزٍ ..
وَقِيلَ /
هُوَ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ : السَّالِبِ وَالْمَسْلُوبِ ؛ وَهُوَ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الْإِلَهِ وَالذُّبَابِ فِي الضَّعْفِ وَالْعَجْزِ ..
وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ /
الطَّالِبُ : الْإِلَهُ الْبَاطِلُ ..
وَالْمَطْلُوبُ : الذُّبَابُ يَطْلُبُ مِنْهُ مَا اسْتَلَبَهُ مِنْهُ ..
وَقِيلَ /
الطَّالِبُ : الذُّبَابُ ..
وَالْمَطْلُوبُ : الْإِلَهُ ؛ فَالذُّبَابُ يَطْلُبُ مِنْهُ مَا يَأْخُذُهُ مِمَّا عَلَيْهِ ..
وَالصَّحِيحُ : أَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ..
فَضَعْفُ : الْعَابِدِ وَالْمَعْبُودِ وَالْمُسْتَلِبِ وَالْمُسْتَلَبِ ..
فَمَنْ جَعَلَ هَذَا إلَهًا مَعَ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ : فَمَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ ..
وَلَا عَرَفَهُ : حَقَّ مَعْرِفَتِهِ ..
وَلَا عَظَّمَهُ : حَقَّ تَعْظِيمِهِ . ..
أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 139 - 140 …