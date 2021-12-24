كمبوند اويا العاصمة الادارية​

OIA NEW CAPITAL​

(نكهة يونانية)​

​

المساحات في مشروع اويا العاصمة الادارية​





ان مشروع اويا العاصمة الادارية يقام على مساحة انشائية شاسعة تغطي حوالي 30 فدان ،وسوف يتم البناء عليه عدد 40 عماره.



ان المساحات في مشروع اويا العاصمة الادارية تبدأ من 165م2 و حتي تصل الي 222م2.



ومع العلم فيتوفر في مشروع اويا العاصمة الادارية وحدات سكنية متنوعة التصميمات و مختلفة المساحات ، حيث انه يحتوى على:



المساحات في الشقق السكنية :والتي تبدأ من 123 متر2 إلى 222 متر2.



بينما المساحات في البنتهاوس :وتبدأ من 223 متر2 إلى 268 متر2.​

​

التسليم و التشطيب فى مشروع اويا العاصمة الادارية​





لقد اعلنت الشركة المطورة في مشروع اويا العاصمة الادارية، بانه سوف يتم تسليم الوحدات في الكمبوند بعد ثلاث سنوات اي في العام 2022.​