Hamdy 11
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2021
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
كمبوند اويا العاصمة الادارية
OIA NEW CAPITAL
(نكهة يونانية)
المساحات في مشروع اويا العاصمة الادارية
ان مشروع اويا العاصمة الادارية يقام على مساحة انشائية شاسعة تغطي حوالي 30 فدان ،وسوف يتم البناء عليه عدد 40 عماره.
ان المساحات في مشروع اويا العاصمة الادارية تبدأ من 165م2 و حتي تصل الي 222م2.
ومع العلم فيتوفر في مشروع اويا العاصمة الادارية وحدات سكنية متنوعة التصميمات و مختلفة المساحات ، حيث انه يحتوى على:
المساحات في الشقق السكنية :والتي تبدأ من 123 متر2 إلى 222 متر2.
بينما المساحات في البنتهاوس :وتبدأ من 223 متر2 إلى 268 متر2.
التسليم و التشطيب فى مشروع اويا العاصمة الادارية
لقد اعلنت الشركة المطورة في مشروع اويا العاصمة الادارية، بانه سوف يتم تسليم الوحدات في الكمبوند بعد ثلاث سنوات اي في العام 2022.