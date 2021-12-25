من درر السلف...الحلقة رقم 511

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …منها …قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قولهِ عليه الصلاة والسلام : ( عافِنِي فيمن عافيتَ ) ..قال :إنما يسأل ربه : العافية المطلقة ..وهي : العافية من الكفر والفسوق والعصيان ؛ والغفلة والإعراض ..وفعل : ما لا يحبه ..وترك : ما يحبه ..فهذا حقيقة : العافية ..ولهذا ما سئل الربَّ شيئاً : أحب إليه من العافية ..لأنها كلمة جامعة للتخلص : من الشر كله وأسبابه . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 111 …ومنها …وقال أيضاً في حديثٍ /عَن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال :إنَّ اللَّهَ لو عذَّبَ أهلَ سماواتِهِ وأهلَ أرضهِ : لعذَّبَهم وهوَ غيرُ ظالمٍ لهم ..ولو رحِمَهم لكانَت رحمتُهُ : خيرًا لهم من أعمالِهم ..ولو أنفقتَ مثلَ أُحُدٍ ذهبًا : ما قبلَ اللَّهُ منكَ حتَّى تؤمنَ بالقدَرِ ..وتعلمَ أنَّ ما أصابَكَ : لم يكن ليخطئَكَ ..وما أخطأكَ : لم يكُ ليصيبَكَ ..ولو متَّ على غيرِ ذلك : لكنتَ من أهلِ النَّارِ .. .قالَ / فأتيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ وحذيفةَ بنَ اليمانِ وزيدَ بنَ ثابتٍ : فكلٌّ منهم حدَّثني بمثلِ ذلكَ عنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .. .ثم قال عليه رَحَمَات الله /وهذا الحديث : حديث صحيح ؛ رواه الحاكم في صحيحه ..وله شأن عظيم ؛ وهو دالٌ على أن من تلكم به : أعرف الخلق : بالله ..وأعظمهم له : توحيداً ..وأكثرهم له : تعظيماً ..وفيه الشفاء التام : في باب العدل والتوحيد ..فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس : كيف يجتمع القضاء والقدر ؛ والأمر والنهي ..وكيف يجتمع : العدل والعقاب على المقضي المقدر الذي لا بد للعبد من فعله ..ثم سلك كل طائفة في هذا المقام : وادياً وطريقاً .. .. .. .أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 112 - 113 …ومنها …وقال أيضاً /الكسب قد وقع في القرآن : على ثلاثة أوجه ..أحدها : عقد القلب وعزمه كقوله تعالى : ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ..أي : بما عزمتم عليه ؛ وقصدتموه ..وقال الزجاج / أي : يؤاخذكم بعزمكم على أن لا تبروا ؛ وأن لا تتقوا ؛ وأن تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم ..وكأنه التفت إلى لفظ : المؤاخذة ..وأنها تقتضي : تعذيباً ..فجعل كسب قلوبهم عزمهم : على ترك البر والتقوى لمكان اليمين ..والقول الأول : أصح ..وهو قول : جمهور أهل التفسير ؛ فإنه قابل به لغو اليمين ؛ وهو أن لا يقصد اليمين فكسبِ القلب المقابل للغو اليمين ؛ هو عقده وعزمه كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ ..فتعقيد الإيمان : هو كسب القلب ..الوجه الثاني من الكسب : كسب المال من التجارة ؛ قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ ..فالأول : للتجار ..والثاني : للزراع ..والوجه الثالث من الكسب : السعي والعمل كقوله تعالى : ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ ..وقوله : ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ..﴿ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ ..فهذا : كله للعمل . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 120 …