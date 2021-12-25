من درر السلف...الحلقة رقم 511

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قولهِ عليه الصلاة والسلام : ( عافِنِي فيمن عافيتَ ) ..
قال :
إنما يسأل ربه : العافية المطلقة ..
وهي : العافية من الكفر والفسوق والعصيان ؛ والغفلة والإعراض ..
وفعل : ما لا يحبه ..
وترك : ما يحبه ..
فهذا حقيقة : العافية ..
ولهذا ما سئل الربَّ شيئاً : أحب إليه من العافية ..
لأنها كلمة جامعة للتخلص : من الشر كله وأسبابه . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 111 …
ومنها …
وقال أيضاً في حديثٍ /
عَن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال :
إنَّ اللَّهَ لو عذَّبَ أهلَ سماواتِهِ وأهلَ أرضهِ : لعذَّبَهم وهوَ غيرُ ظالمٍ لهم ..
ولو رحِمَهم لكانَت رحمتُهُ : خيرًا لهم من أعمالِهم ..
ولو أنفقتَ مثلَ أُحُدٍ ذهبًا : ما قبلَ اللَّهُ منكَ حتَّى تؤمنَ بالقدَرِ ..
وتعلمَ أنَّ ما أصابَكَ : لم يكن ليخطئَكَ ..
وما أخطأكَ : لم يكُ ليصيبَكَ ..
ولو متَّ على غيرِ ذلك : لكنتَ من أهلِ النَّارِ .. .
قالَ / فأتيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ وحذيفةَ بنَ اليمانِ وزيدَ بنَ ثابتٍ : فكلٌّ منهم حدَّثني بمثلِ ذلكَ عنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .. .
ثم قال عليه رَحَمَات الله /
وهذا الحديث : حديث صحيح ؛ رواه الحاكم في صحيحه ..
وله شأن عظيم ؛ وهو دالٌ على أن من تلكم به : أعرف الخلق : بالله ..
وأعظمهم له : توحيداً ..
وأكثرهم له : تعظيماً ..
وفيه الشفاء التام : في باب العدل والتوحيد ..
فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس : كيف يجتمع القضاء والقدر ؛ والأمر والنهي ..
وكيف يجتمع : العدل والعقاب على المقضي المقدر الذي لا بد للعبد من فعله ..
ثم سلك كل طائفة في هذا المقام : وادياً وطريقاً .. .. .. .
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 112 - 113 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الكسب قد وقع في القرآن : على ثلاثة أوجه ..
أحدها : عقد القلب وعزمه كقوله تعالى : ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ..
أي : بما عزمتم عليه ؛ وقصدتموه ..
وقال الزجاج / أي : يؤاخذكم بعزمكم على أن لا تبروا ؛ وأن لا تتقوا ؛ وأن تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم ..
وكأنه التفت إلى لفظ : المؤاخذة ..
وأنها تقتضي : تعذيباً ..
فجعل كسب قلوبهم عزمهم : على ترك البر والتقوى لمكان اليمين ..
والقول الأول : أصح ..
وهو قول : جمهور أهل التفسير ؛ فإنه قابل به لغو اليمين ؛ وهو أن لا يقصد اليمين فكسبِ القلب المقابل للغو اليمين ؛ هو عقده وعزمه كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ ..
فتعقيد الإيمان : هو كسب القلب ..
الوجه الثاني من الكسب : كسب المال من التجارة ؛ قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ ..
فالأول : للتجار ..
والثاني : للزراع ..
والوجه الثالث من الكسب : السعي والعمل كقوله تعالى : ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ ..
وقوله : ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ..
﴿ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ ..
فهذا : كله للعمل . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 120 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قولهِ عليه الصلاة والسلام : ( عافِنِي فيمن عافيتَ ) ..
قال :
إنما يسأل ربه : العافية المطلقة ..
وهي : العافية من الكفر والفسوق والعصيان ؛ والغفلة والإعراض ..
وفعل : ما لا يحبه ..
وترك : ما يحبه ..
فهذا حقيقة : العافية ..
ولهذا ما سئل الربَّ شيئاً : أحب إليه من العافية ..
لأنها كلمة جامعة للتخلص : من الشر كله وأسبابه . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 111 …
ومنها …
وقال أيضاً في حديثٍ /
عَن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال :
إنَّ اللَّهَ لو عذَّبَ أهلَ سماواتِهِ وأهلَ أرضهِ : لعذَّبَهم وهوَ غيرُ ظالمٍ لهم ..
ولو رحِمَهم لكانَت رحمتُهُ : خيرًا لهم من أعمالِهم ..
ولو أنفقتَ مثلَ أُحُدٍ ذهبًا : ما قبلَ اللَّهُ منكَ حتَّى تؤمنَ بالقدَرِ ..
وتعلمَ أنَّ ما أصابَكَ : لم يكن ليخطئَكَ ..
وما أخطأكَ : لم يكُ ليصيبَكَ ..
ولو متَّ على غيرِ ذلك : لكنتَ من أهلِ النَّارِ .. .
قالَ / فأتيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ وحذيفةَ بنَ اليمانِ وزيدَ بنَ ثابتٍ : فكلٌّ منهم حدَّثني بمثلِ ذلكَ عنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .. .
ثم قال عليه رَحَمَات الله /
وهذا الحديث : حديث صحيح ؛ رواه الحاكم في صحيحه ..
وله شأن عظيم ؛ وهو دالٌ على أن من تلكم به : أعرف الخلق : بالله ..
وأعظمهم له : توحيداً ..
وأكثرهم له : تعظيماً ..
وفيه الشفاء التام : في باب العدل والتوحيد ..
فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس : كيف يجتمع القضاء والقدر ؛ والأمر والنهي ..
وكيف يجتمع : العدل والعقاب على المقضي المقدر الذي لا بد للعبد من فعله ..
ثم سلك كل طائفة في هذا المقام : وادياً وطريقاً .. .. .. .
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 112 - 113 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الكسب قد وقع في القرآن : على ثلاثة أوجه ..
أحدها : عقد القلب وعزمه كقوله تعالى : ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ..
أي : بما عزمتم عليه ؛ وقصدتموه ..
وقال الزجاج / أي : يؤاخذكم بعزمكم على أن لا تبروا ؛ وأن لا تتقوا ؛ وأن تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم ..
وكأنه التفت إلى لفظ : المؤاخذة ..
وأنها تقتضي : تعذيباً ..
فجعل كسب قلوبهم عزمهم : على ترك البر والتقوى لمكان اليمين ..
والقول الأول : أصح ..
وهو قول : جمهور أهل التفسير ؛ فإنه قابل به لغو اليمين ؛ وهو أن لا يقصد اليمين فكسبِ القلب المقابل للغو اليمين ؛ هو عقده وعزمه كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ ..
فتعقيد الإيمان : هو كسب القلب ..
الوجه الثاني من الكسب : كسب المال من التجارة ؛ قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ ..
فالأول : للتجار ..
والثاني : للزراع ..
والوجه الثالث من الكسب : السعي والعمل كقوله تعالى : ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ ..
وقوله : ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ..
﴿ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ ..
فهذا : كله للعمل . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 120 …