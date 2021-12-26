من درر السلف...الحلقة رقم 512

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …منها …قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى /فالجبَّار في صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان : الملك ..والقهر ..والعلو ..فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت : جَبَّارة ..ولهذا جعل سبحانه اسمه : الجبَّارُ ؛ مقروناً بالعزيز والمتكبر ..وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة : تضمن الإسمين الآخرين ..وهذه الأسماء الثلاثة : نظير الأسماء الثلاثة ؛ وهي / الخالق البارئ المصور ..فالجبَّار المتكبر يجريان مجرى التفصيل : لمعنى اسم العزيز ..كما أن البارئ المصور : تفصيل لمعنى اسم الخالق ..فالجبارُ من أوصافه : يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك ..ولهذا كان من أسمائه : الحسنى ..وأما المخلوق فاتصافه بالجبَّار : ذم له ونقص كما قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ ..وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار ﴾ أي / مسلط تقهرهم وتكرههم على الإيمان . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 121 …ومنها …وقال أيضاً /الْجَنَّةُ لَيْسَتِ اسْمًا لِمُجَرَّدِ : الْأَشْجَارِ وَالْفَوَاكِهِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْحُورِ الْعِينِ وَالْأَنْهَارِ وَالْقُصُورِ ..وَأَكْثَرُ النَّاسِ : يَغْلَطُونَ فِي مُسَمَّى الْجَنَّةِ ..فَإِنَّ الْجَنَّةَ : اسْمٌ لِدَارِ النَّعِيمِ الْمُطَلَّقِ الْكَامِلِ ..وَمِنْ أَعْظَمِ نَعِيمِ الْجَنَّةِ : التَّمَتُّعُ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ ..وَسَمَاعُ : كَلَامِهِ ..وَقُرَّةُ الْعَيْنِ : بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَبِرِضْوَانِهِ ..فَلَا نِسْبَةَ لِلَذَّةِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ وَالصُّوَرِ : إِلَى هَذِهِ اللَّذَّةِ أَبَدًا ..فَأَيْسَرُ يَسِيرٍ مِنْ رِضْوَانِهِ : أَكْبَرُ مِنَ الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ..وَأَتَى بِهِ : مُنَكَّرًا فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ ..أَيْ / أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ رِضَاهُ عَنْ عَبْدِهِ : فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْجَنَّةِ ..قَلِيلٌ مِنْكَ يُقْنِعُنِي وَلَكِنْ .. قَلِيلُكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلُ ..وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ - حَدِيثِ الرُّؤْيَةِ -( فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ : مِنَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ ) ..وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ( إِذَا تَجَلَّى لَهُمْ وَرَأَوْا وَجْهَهُ عِيَانًا : نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ ؛ وَذَهَلُوا عَنْهُ ؛ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ ) ..وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأَمْرَ : هَكَذَا ..وَهُوَ أَجَلُّ مِمَّا يَخْطُرُ بِالْبَالِ ؛ أَوْ يَدُورُ فِي الْخَيَالِ ..وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ فَوْزِ الْمُحِبِّينَ هُنَاكَ : بِمَعِيَّةِ الْمُحِبِّ ..فَإِنَّ الْمَرْءَ مَعَ : مَنْ أَحَبَّ ؛ وَلَا تَخْصِيصَ فِي هَذَا الْحُكْمِ ؛ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ شَاهِدًا وَغَائِبًا . ..أنظرهُ / مدارِج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 79 - 80 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /من أحَبَّ أن يلحق بدرجةِ الأبرارِ ؛ و يتشبه بالأخيار : فلينوِي في كل يوم تطلع فيه الشمس نــفــع الخلق فيما يسر الله من مصالحهم على يديه ..و ليطع الله في أخذ : ما حل ..و ترك : ما حرّم ..و ليتورع عن الشبهات : ما استطاع ..فإن طلب الحلال و النفقة على العيال : باب عظيمٌ لا يعدله شيء من أعمال البرِ . ..أنظره / الإيمان الأوسط وَرَقَة / 106 …