لقد وجدت علاجا طبيعيا لتسميد الزهور في الأماكن المغلقة. الآن هم ببساطة لا يمكن التعرف عليها.

تقنيات من بائعي الزهور لجعل الزهور في الأماكن المغلقة تنمو قفزات وحدود​

7 منتجات للنمو النشط والإزهار من النباتات الداخلية​

الأول هو السكر​

والثاني هو زيت الخروع​

والثالث هو رماد الخشب​

رابعا - الرمان أو أي قشور الحمضيات الأخرى​

سادسا – عصير الصبار​

أقرب إلى منتصف الخريف، والزهور في الأواني تبدأ تعاني من نقص أشعة الشمس وخلال هذه الفترة الأكثر حاجة الإخصاب. مخازن متخصصة تقدم الأسمدة المختلفة، ولكن أنا أفضل الطرق الشعبية كما أكثر طبيعية ورقيقة للنباتات.بعد دراسة السؤال ، وجدت لنفسي خلع الملابس العالمية والبسيطة من قشور البصل والآن يمكنني استخدامه فقط. في قشور البصل هناك كاروتين، للنباتات المنزلية هو نوع من فيتامين المعقدة التي تعزز مناعتها.قشر غنية في phytoncides التي تقتل الفطريات، فضلا عن الأحماض النيكوتينية، والتي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتحفيز النمو السريع.للعلاج الوقائي والإخصاب المنتظم للزهور ، تحتاج إلى أقل من ملعقتين كبيرتين من القشور - ضعها في مقلاة ، أضف أكثر قليلا من لتر من الماء ، فقط اغلي الخليط لمدة خمس دقائق.بعد التبريد ، يجب أن يتوتر الخليط ، ثم يرشه على الزهور وأعلى الأرض في الأواني. إذا كانت الزهور لا تحصل على المرضى ولا تذبل، يمكن أن يتم هذا العلاج مرة واحدة في الشهر أو حتى أقل في كثير من الأحيان.إذا بدأت الزهور في الأذى ، فإنها تتعرض للهجوم من البراغيش والآفات الأخرى ، فإن حلا أكثر تركيزا سيأتي لإنقاذها. في لتر من الماء الساخن، إضافة قشور البصل، حوالي نصف حجم جرة وترك لبعد 3، حل الصابون الغسيل قليلا في جرة، ويهز جيدا وسلالة. يمكن مسح الخليط على الأوراق المصابة. يمكنك خلط القشور مع الأرض أثناء عملية الزرع. وسيكون هذا الخليط الوقاية الجيدة من الأمراض واستبدال الأسمدة الأخرى مؤقتا.بالنسبة لجميع النباتات، والمياه هي أساس الحياة. ولكن لكل نوع، يتم تحديد الري بشكل فردي. بالإضافة إلى المياه، ينبغي أن يكون من دواعي سرور النباتات المنزلية مع الإخصاب بحيث تزهر بشكل جيد ولها أوراق الشجر المورقة.واحدة من أكثر الطرق الطبيعية لإطعام النباتات لديك في منزلك. السكر ينهار إلى الجلوكوز والفركتوز. هذا هو الأول الذي يعمل العجائب مع النباتات. وهو مصدر الطاقة لجميع عمليات النشاط الحيوي للزهور الخاصة بك.لإعداد الأسمدة، قم بتخفيف السكر (ملعقة كبيرة) في الماء (500 مل) أو يمكنك ببساطة رش السكر على التربة في القدر، ثم الماء.إنه مثالي للنباتات التي تزهر. في الماء (1 لتر) زيت الخروع المخفف (1 ملعقة صغيرة). مثل هذا الإخصاب يساعد على النمو بشكل أسرع، تزهر بشكل جميل وليس الحصول على النباتات المريضة.هذه الأداة هي الوقاية من الأمراض. الرماد (100-150 غراما) يجب أيضا أن تضعف في الماء (دلو)، مختلطة وسقي النباتات. تطبيق مثل هذا الحل يجكما أنه يساعد ضد الأمراض. صب قشور الحمضيات بالماء، وترك لمدة 24 ساعة بحيث يتم غرس خلع الملابس، ومن ثم الماء.إضافة قرص الأسبرين إلى الماء لسقي النباتات. لذلك تحتاج إلى الماء لا أكثر من مرة واحدة كل شهرين. إذا كنت الامتثال لهذا الشرط، ثم النباتات لن تمرض، وأوراقها سوف تكون من اللون الأخضر الغني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النباتات تنمو بنشاط.حل يقوم على عصير الصبار يحفز تماما نمو النباتات. وهكذا، سوف تكون قادرة على زراعة نبات قوي وجميل في فترة قصيرة من الزمن. تمييع عصير الصبار (1 ملعقة صغيرة) في الماء (1.٪ لتر).الحليب لا يمكن فقط محطات المياه (لهذا تحتاج إلى إضافة ملعقة صغيرة واحدة من الحليب إلى لتر من الماء). ويمكنك أيضا مسح أوراق الشجر بمحلول قائم على الحليب (النسبة 1: 10).الرطب وسادة القطن مع الحل، ومسح الأوراق مرة واحدة كل سبعة أيام. الأوراق ستكون جميلة ولامعة.حتى من أجل النباتات الداخلية لتطوير وتزهر بشكل جيد، تحتاج إلى إعادة زراعتها بانتظام. زرع يجعل من الممكن الحصول على المواد الغذائية للنباتات، واستبدال التربة يساعد على تطوير الجذور. الربيع هو الأنسب لهذا.سقي هو الشرط الأكثر أهمية لزراعة ناجحة من النباتات في الأماكن المغلقة.