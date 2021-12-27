من درر السلف..الحلقة رقم 513

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر : نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً ..
فإذا أردت أن تعرف حالك في قبرك : فانظر إلى حال قلبك في صدرك ..
فإذا كان قلبك ممتلئاً بشاشة وسكينة وطهارة : فهذا حالك في قبرك بإذن الله ؛ والعكس صحيح ..
ولهذا تجد صاحب الطاعة وحسن الخلق والسماحة : أكثر الناس طمأنينة ..
فالإيمان : يُذهب الهموم ويزيل الغموم ..
وهو قرة عين : الموحدين ..
وسلوة : العابدين ..
من أدام التسبيح : انفرجت أساريره ..
ومن أدام الحمد : تتابعت عليه الخيرات ..
ومن أدام الإستغفار : فتحت له المغاليق . ..
أنظره / الداء والدواء وَرَقَة / 187 - 188 …
ومنها …
وقال أيضاً /
السّنة : شَجَرَة ..
والشهور : فروعها ..
وَالْأَيَّام : أَغْصَانهَا ..
والساعات : أوراقها ..
والأنفاس : ثَمَرهَا ..
فَمن كَانَت أنفاسه فِي طَاعَة : فثمرة شجرتهِ طيبَةٌ ..
وَمن كَانَت فِي مَعْصِيّةٍ : فثمرتهُ حنظل . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 164 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الْعَارِف لَا يَأْمر النَّاس : بترك الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّهُم لَا يقدرُونَ على تَركهَا ..
وَلَكِن : يَأْمُرهُم بترك الذُّنُوب مَعَ إقامتهم على دنياهم ..
فَترك الدُّنْيَا : فَضِيلَةٌ ..
وَترك الذُّنُوب : فَرِيضَةٌ ..
فَكيف يُؤمر بالفضيلةِ : من لم يقم الْفَرِيضَة ؟؟؟
فَإِن صَعب عَلَيْهِم ترك الذُّنُوب : فاجتهد أَن تحبب الله إِلَيْهِم بِذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كَمَاله ؛ ونعوت جَلَاله ..
فَإِن الْقُلُوب مفطورة : على محبته ..
فَإِذا تعلّقت بحبه : هان عَلَيْهَا ترك الذُّنُوب . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 169 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الدَّرَاهِم : أَرْبَعَة دَرَاهِم ..
أُكْتسِبَ بِطَاعَة الله ؛ وَأخرج فِي حق الله : فَذَاك خير ..
الدَّرَاهِمُ وَدِرْهَمٌ اكْتسبَ بِمَعْصِيَة الله ؛ وَأخرج فِي مَعْصِيّة الله : فَذَاك شَرّ الدَّرَاهِم ..
وَدِرْهَم اكْتسب بأذى مُسلم ؛ وَأخرج فِي أَذَى مُسلم : فَهُوَ كَذَلِك ..
وَدِرْهَم اكْتسب بمباح وَأنْفق فِي شَهْوَة مُبَاحَة : فَذَاك لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ..
هَذِه : أصُول الدَّرَاهِم . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 170 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر : نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً ..
فإذا أردت أن تعرف حالك في قبرك : فانظر إلى حال قلبك في صدرك ..
فإذا كان قلبك ممتلئاً بشاشة وسكينة وطهارة : فهذا حالك في قبرك بإذن الله ؛ والعكس صحيح ..
ولهذا تجد صاحب الطاعة وحسن الخلق والسماحة : أكثر الناس طمأنينة ..
فالإيمان : يُذهب الهموم ويزيل الغموم ..
وهو قرة عين : الموحدين ..
وسلوة : العابدين ..
من أدام التسبيح : انفرجت أساريره ..
ومن أدام الحمد : تتابعت عليه الخيرات ..
ومن أدام الإستغفار : فتحت له المغاليق . ..
أنظره / الداء والدواء وَرَقَة / 187 - 188 …
ومنها …
وقال أيضاً /
السّنة : شَجَرَة ..
والشهور : فروعها ..
وَالْأَيَّام : أَغْصَانهَا ..
والساعات : أوراقها ..
والأنفاس : ثَمَرهَا ..
فَمن كَانَت أنفاسه فِي طَاعَة : فثمرة شجرتهِ طيبَةٌ ..
وَمن كَانَت فِي مَعْصِيّةٍ : فثمرتهُ حنظل . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 164 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الْعَارِف لَا يَأْمر النَّاس : بترك الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّهُم لَا يقدرُونَ على تَركهَا ..
وَلَكِن : يَأْمُرهُم بترك الذُّنُوب مَعَ إقامتهم على دنياهم ..
فَترك الدُّنْيَا : فَضِيلَةٌ ..
وَترك الذُّنُوب : فَرِيضَةٌ ..
فَكيف يُؤمر بالفضيلةِ : من لم يقم الْفَرِيضَة ؟؟؟
فَإِن صَعب عَلَيْهِم ترك الذُّنُوب : فاجتهد أَن تحبب الله إِلَيْهِم بِذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كَمَاله ؛ ونعوت جَلَاله ..
فَإِن الْقُلُوب مفطورة : على محبته ..
فَإِذا تعلّقت بحبه : هان عَلَيْهَا ترك الذُّنُوب . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 169 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الدَّرَاهِم : أَرْبَعَة دَرَاهِم ..
أُكْتسِبَ بِطَاعَة الله ؛ وَأخرج فِي حق الله : فَذَاك خير ..
الدَّرَاهِمُ وَدِرْهَمٌ اكْتسبَ بِمَعْصِيَة الله ؛ وَأخرج فِي مَعْصِيّة الله : فَذَاك شَرّ الدَّرَاهِم ..
وَدِرْهَم اكْتسب بأذى مُسلم ؛ وَأخرج فِي أَذَى مُسلم : فَهُوَ كَذَلِك ..
وَدِرْهَم اكْتسب بمباح وَأنْفق فِي شَهْوَة مُبَاحَة : فَذَاك لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ..
هَذِه : أصُول الدَّرَاهِم . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 170 …