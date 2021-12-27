من درر السلف..الحلقة رقم 513

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …منها …وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر : نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً ..فإذا أردت أن تعرف حالك في قبرك : فانظر إلى حال قلبك في صدرك ..فإذا كان قلبك ممتلئاً بشاشة وسكينة وطهارة : فهذا حالك في قبرك بإذن الله ؛ والعكس صحيح ..ولهذا تجد صاحب الطاعة وحسن الخلق والسماحة : أكثر الناس طمأنينة ..فالإيمان : يُذهب الهموم ويزيل الغموم ..وهو قرة عين : الموحدين ..وسلوة : العابدين ..من أدام التسبيح : انفرجت أساريره ..ومن أدام الحمد : تتابعت عليه الخيرات ..ومن أدام الإستغفار : فتحت له المغاليق . ..أنظره / الداء والدواء وَرَقَة / 187 - 188 …ومنها …وقال أيضاً /السّنة : شَجَرَة ..والشهور : فروعها ..وَالْأَيَّام : أَغْصَانهَا ..والساعات : أوراقها ..والأنفاس : ثَمَرهَا ..فَمن كَانَت أنفاسه فِي طَاعَة : فثمرة شجرتهِ طيبَةٌ ..وَمن كَانَت فِي مَعْصِيّةٍ : فثمرتهُ حنظل . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 164 …ومنها …وقال أيضاً /الْعَارِف لَا يَأْمر النَّاس : بترك الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّهُم لَا يقدرُونَ على تَركهَا ..وَلَكِن : يَأْمُرهُم بترك الذُّنُوب مَعَ إقامتهم على دنياهم ..فَترك الدُّنْيَا : فَضِيلَةٌ ..وَترك الذُّنُوب : فَرِيضَةٌ ..فَكيف يُؤمر بالفضيلةِ : من لم يقم الْفَرِيضَة ؟؟؟فَإِن صَعب عَلَيْهِم ترك الذُّنُوب : فاجتهد أَن تحبب الله إِلَيْهِم بِذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كَمَاله ؛ ونعوت جَلَاله ..فَإِن الْقُلُوب مفطورة : على محبته ..فَإِذا تعلّقت بحبه : هان عَلَيْهَا ترك الذُّنُوب . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 169 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /الدَّرَاهِم : أَرْبَعَة دَرَاهِم ..أُكْتسِبَ بِطَاعَة الله ؛ وَأخرج فِي حق الله : فَذَاك خير ..الدَّرَاهِمُ وَدِرْهَمٌ اكْتسبَ بِمَعْصِيَة الله ؛ وَأخرج فِي مَعْصِيّة الله : فَذَاك شَرّ الدَّرَاهِم ..وَدِرْهَم اكْتسب بأذى مُسلم ؛ وَأخرج فِي أَذَى مُسلم : فَهُوَ كَذَلِك ..وَدِرْهَم اكْتسب بمباح وَأنْفق فِي شَهْوَة مُبَاحَة : فَذَاك لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ..هَذِه : أصُول الدَّرَاهِم . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 170 …