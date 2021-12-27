لماذا الاستثمار في في كمبوند فينشى في العاصمة الادارية الجديدة ؟

H

Hamdy 11

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 نوفمبر 2021
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محل الإقامة
مصر
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ذكر

كمبوند فينشي العاصمة الادارية الجديدة​

COMPOUND VINCI NEW CAPITAL​

(فينشي افضل راحة واستجمام)​






لماذا الاستثمار في في كمبوند فينشى في العاصمة الادارية الجديدة ؟​

هناك الكثير من الاسباب للاستثمار في كمبوند فينشى في العاصمة الادارية الجديدة :​

  2. تتميز التصميمات في كمبوند فينشي بألافكار الحديثة المتواكبة مع التطور العالمي للتصميمات الهندسية في مجال العقارات.
  3. يقع بالقرب من كمبوند اناكاجي في الحي الثامن في العاصمة الادارية الجديدة والذي يعتبر أحدث المشروعات المتميزة في العاصمة الإدارية الجديدة .
  4. يقع كمبوند فينشي علي محور محمد بن زايد الجنوبي وبعرض 124متر ، كما يطل علي الطرق المحورية المؤدية إليه ، كما يقع ايضاً علي الطريق الدائري الإقليمي و طريق العين السخنة و المحور المركزي.
  5. يقع الكمبوند بالقرب من اكثر المناطق حيوية في العاصمة الجديدة مثل القصر الرئاسي و المنطقة الدبلوماسية و حي السفارات ، وأرض المعارض.
  6. يضم الكمبوند المولات التجارية ، و المطاعم و الكافيهات
  7. يوجد به نادى اجتماعي و نادي صحي و جيم وسبا
  8. به العديد من البحيرات الصناعية و المسطحات مائية

 
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