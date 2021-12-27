Hamdy 11
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2021
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كمبوند فينشي العاصمة الادارية الجديدة
COMPOUND VINCI NEW CAPITAL
(فينشي افضل راحة واستجمام)
لماذا الاستثمار في في كمبوند فينشى في العاصمة الادارية الجديدة ؟
هناك الكثير من الاسباب للاستثمار في كمبوند فينشى في العاصمة الادارية الجديدة :
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- تتميز التصميمات في كمبوند فينشي بألافكار الحديثة المتواكبة مع التطور العالمي للتصميمات الهندسية في مجال العقارات.
- يقع بالقرب من كمبوند اناكاجي في الحي الثامن في العاصمة الادارية الجديدة والذي يعتبر أحدث المشروعات المتميزة في العاصمة الإدارية الجديدة .
- يقع كمبوند فينشي علي محور محمد بن زايد الجنوبي وبعرض 124متر ، كما يطل علي الطرق المحورية المؤدية إليه ، كما يقع ايضاً علي الطريق الدائري الإقليمي و طريق العين السخنة و المحور المركزي.
- يقع الكمبوند بالقرب من اكثر المناطق حيوية في العاصمة الجديدة مثل القصر الرئاسي و المنطقة الدبلوماسية و حي السفارات ، وأرض المعارض.
- يضم الكمبوند المولات التجارية ، و المطاعم و الكافيهات
- يوجد به نادى اجتماعي و نادي صحي و جيم وسبا
- به العديد من البحيرات الصناعية و المسطحات مائية