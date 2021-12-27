لماذا الاستثمار في في كمبوند فينشى في العاصمة الادارية الجديدة ؟​

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تتميز التصميمات في كمبوند فينشي بألافكار الحديثة المتواكبة مع التطور العالمي للتصميمات الهندسية في مجال العقارات.

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يقع بالقرب من كمبوند اناكاجي في الحي الثامن في العاصمة الادارية الجديدة والذي يعتبر أحدث المشروعات المتميزة في العاصمة الإدارية الجديدة .

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يقع كمبوند فينشي علي محور محمد بن زايد الجنوبي وبعرض 124متر ، كما يطل علي الطرق المحورية المؤدية إليه ، كما يقع ايضاً علي الطريق الدائري الإقليمي و طريق العين السخنة و المحور المركزي.

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يقع الكمبوند بالقرب من اكثر المناطق حيوية في العاصمة الجديدة مثل القصر الرئاسي و المنطقة الدبلوماسية و حي السفارات ، وأرض المعارض.

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يضم الكمبوند المولات التجارية ، و المطاعم و الكافيهات

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يوجد به نادى اجتماعي و نادي صحي و جيم وسبا

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