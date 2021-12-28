من درر السلف...الحلقة رقم 514

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
كان التصوف والفقر في مواطن القلوب : فصار في ظواهر الثياب ..
كان خُرْقة : فصار حِرفه . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 236 …
ومنها …
وقال أيضاً /
إنْ كانَ يأجوجُ الطبعِ ومأجوج الهوى قد كانوا في أرض القلوب فأفسدوا فيها : فأعينوا الملك بقوةٍ يجعل بينكم وبينهم رَدْمَا . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 236 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أَرْكَان الْكفْر : أَرْبَعَة ..
الْكبر ..
والحسد ..
وَالْغَضَب ..
والشهوة ..
فالكبر : يمنعهُ الإنقياد ..
والحسد : يمنعهُ قبُول النَّصِيحَة وبذلها ..
وَالْغَضَب : يمنعهُ الْعدْل ..
والشهوة : تَمنعهُ التفرّغ لِلْعِبَادَةِ ..
فَإِذا انْهَدم ركن الْكبر : سهل عَلَيْهِ الإنقياد ..
وَإِذا انْهَدم ركن الْحَسَد : سهل عَلَيْهِ قبُول النصح وبذله ..
وَإِذا انْهَدم ركن الْغَضَب : سهل عَلَيْهِ الْعدْل والتواضع ..
وَإِذا انْهَدم ركن الشَّهْوَة : سهل عَلَيْهِ الصَّبْر والعفاف وَالْعِبَادَة ..
وَزَوَال الْجبَال عَن أماكنها : أيسر من زَوَال هَذِه الْأَرْبَعَة عَمَّن بلي بهَا ؛ وَلَا سِيمَا إِذا صَارَت هيئات راسخة ؛ وملكات وصفات ثَابِتَة ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيم لَهُ مَعهَا عمل الْبَتَّةَ ؛ وَلَا تَزْكو نَفسه مَعَ قِيَامهَا بهَا ..
وَكلما اجْتهد فِي الْعَمَل : أفسدته عَلَيْهِ هَذِه الْأَرْبَعَة ..
وكل الْآفَات : مُتَوَلّدَة مِنْهَا . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 157 - 158 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فَإِن الْحَسَد فِي الْحَقِيقَة : نوع من معاداة الله ..
فَإِنَّهُ : يكره نعْمَة الله على عَبده ؛ وَقد أحبها الله وَأحب زَوَالهَا عَنهُ ..
وَالله : يكره ذَلِك ..
فَهُوَ مضاد لله : فِي قَضَائِهِ وَقدره ومحبته وكراهته ..
وَلذَلِك كَانَ إِبْلِيس : عدوه حَقِيقَة ؛ لِأَن ذَنبه كَانَ عَن كبر وحسد . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 158 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فالغضب مثل السَّبع إِذا أفلته صَاحبه : بَدَأَ بِأَكْلِهِ ..
والشهوة مثل النَّار إِذا أضرمها صَاحبهَا : بدأت بإحراقه ..
وَالْكبر بِمَنْزِلَة مُنَازعَة الْملك ملكه فَإِن لم يهلكك : طردك عَنهُ ..
والحسد بِمَنْزِلَة : معاداة من هُوَ أقدر مِنْك ..
وَالَّذِي يغلب شَهْوَته وغضبه : يفرق الشَّيْطَان من ظله ..
وَمن تغلبه شَهْوَته وغضبه : يفرق من خياله . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 159 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
كان التصوف والفقر في مواطن القلوب : فصار في ظواهر الثياب ..
كان خُرْقة : فصار حِرفه . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 236 …
ومنها …
وقال أيضاً /
إنْ كانَ يأجوجُ الطبعِ ومأجوج الهوى قد كانوا في أرض القلوب فأفسدوا فيها : فأعينوا الملك بقوةٍ يجعل بينكم وبينهم رَدْمَا . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 236 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أَرْكَان الْكفْر : أَرْبَعَة ..
الْكبر ..
والحسد ..
وَالْغَضَب ..
والشهوة ..
فالكبر : يمنعهُ الإنقياد ..
والحسد : يمنعهُ قبُول النَّصِيحَة وبذلها ..
وَالْغَضَب : يمنعهُ الْعدْل ..
والشهوة : تَمنعهُ التفرّغ لِلْعِبَادَةِ ..
فَإِذا انْهَدم ركن الْكبر : سهل عَلَيْهِ الإنقياد ..
وَإِذا انْهَدم ركن الْحَسَد : سهل عَلَيْهِ قبُول النصح وبذله ..
وَإِذا انْهَدم ركن الْغَضَب : سهل عَلَيْهِ الْعدْل والتواضع ..
وَإِذا انْهَدم ركن الشَّهْوَة : سهل عَلَيْهِ الصَّبْر والعفاف وَالْعِبَادَة ..
وَزَوَال الْجبَال عَن أماكنها : أيسر من زَوَال هَذِه الْأَرْبَعَة عَمَّن بلي بهَا ؛ وَلَا سِيمَا إِذا صَارَت هيئات راسخة ؛ وملكات وصفات ثَابِتَة ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيم لَهُ مَعهَا عمل الْبَتَّةَ ؛ وَلَا تَزْكو نَفسه مَعَ قِيَامهَا بهَا ..
وَكلما اجْتهد فِي الْعَمَل : أفسدته عَلَيْهِ هَذِه الْأَرْبَعَة ..
وكل الْآفَات : مُتَوَلّدَة مِنْهَا . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 157 - 158 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فَإِن الْحَسَد فِي الْحَقِيقَة : نوع من معاداة الله ..
فَإِنَّهُ : يكره نعْمَة الله على عَبده ؛ وَقد أحبها الله وَأحب زَوَالهَا عَنهُ ..
وَالله : يكره ذَلِك ..
فَهُوَ مضاد لله : فِي قَضَائِهِ وَقدره ومحبته وكراهته ..
وَلذَلِك كَانَ إِبْلِيس : عدوه حَقِيقَة ؛ لِأَن ذَنبه كَانَ عَن كبر وحسد . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 158 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فالغضب مثل السَّبع إِذا أفلته صَاحبه : بَدَأَ بِأَكْلِهِ ..
والشهوة مثل النَّار إِذا أضرمها صَاحبهَا : بدأت بإحراقه ..
وَالْكبر بِمَنْزِلَة مُنَازعَة الْملك ملكه فَإِن لم يهلكك : طردك عَنهُ ..
والحسد بِمَنْزِلَة : معاداة من هُوَ أقدر مِنْك ..
وَالَّذِي يغلب شَهْوَته وغضبه : يفرق الشَّيْطَان من ظله ..
وَمن تغلبه شَهْوَته وغضبه : يفرق من خياله . ..
أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 159 …