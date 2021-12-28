من درر السلف...الحلقة رقم 514

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …منها …وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /كان التصوف والفقر في مواطن القلوب : فصار في ظواهر الثياب ..كان خُرْقة : فصار حِرفه . ..أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 236 …ومنها …وقال أيضاً /إنْ كانَ يأجوجُ الطبعِ ومأجوج الهوى قد كانوا في أرض القلوب فأفسدوا فيها : فأعينوا الملك بقوةٍ يجعل بينكم وبينهم رَدْمَا . ..أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 236 …ومنها …وقال أيضاً /أَرْكَان الْكفْر : أَرْبَعَة ..الْكبر ..والحسد ..وَالْغَضَب ..والشهوة ..فالكبر : يمنعهُ الإنقياد ..والحسد : يمنعهُ قبُول النَّصِيحَة وبذلها ..وَالْغَضَب : يمنعهُ الْعدْل ..والشهوة : تَمنعهُ التفرّغ لِلْعِبَادَةِ ..فَإِذا انْهَدم ركن الْكبر : سهل عَلَيْهِ الإنقياد ..وَإِذا انْهَدم ركن الْحَسَد : سهل عَلَيْهِ قبُول النصح وبذله ..وَإِذا انْهَدم ركن الْغَضَب : سهل عَلَيْهِ الْعدْل والتواضع ..وَإِذا انْهَدم ركن الشَّهْوَة : سهل عَلَيْهِ الصَّبْر والعفاف وَالْعِبَادَة ..وَزَوَال الْجبَال عَن أماكنها : أيسر من زَوَال هَذِه الْأَرْبَعَة عَمَّن بلي بهَا ؛ وَلَا سِيمَا إِذا صَارَت هيئات راسخة ؛ وملكات وصفات ثَابِتَة ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيم لَهُ مَعهَا عمل الْبَتَّةَ ؛ وَلَا تَزْكو نَفسه مَعَ قِيَامهَا بهَا ..وَكلما اجْتهد فِي الْعَمَل : أفسدته عَلَيْهِ هَذِه الْأَرْبَعَة ..وكل الْآفَات : مُتَوَلّدَة مِنْهَا . ..أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 157 - 158 …ومنها …وقال أيضاً /فَإِن الْحَسَد فِي الْحَقِيقَة : نوع من معاداة الله ..فَإِنَّهُ : يكره نعْمَة الله على عَبده ؛ وَقد أحبها الله وَأحب زَوَالهَا عَنهُ ..وَالله : يكره ذَلِك ..فَهُوَ مضاد لله : فِي قَضَائِهِ وَقدره ومحبته وكراهته ..وَلذَلِك كَانَ إِبْلِيس : عدوه حَقِيقَة ؛ لِأَن ذَنبه كَانَ عَن كبر وحسد . ..أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 158 …ومنها …وقال أيضاً /فالغضب مثل السَّبع إِذا أفلته صَاحبه : بَدَأَ بِأَكْلِهِ ..والشهوة مثل النَّار إِذا أضرمها صَاحبهَا : بدأت بإحراقه ..وَالْكبر بِمَنْزِلَة مُنَازعَة الْملك ملكه فَإِن لم يهلكك : طردك عَنهُ ..والحسد بِمَنْزِلَة : معاداة من هُوَ أقدر مِنْك ..وَالَّذِي يغلب شَهْوَته وغضبه : يفرق الشَّيْطَان من ظله ..وَمن تغلبه شَهْوَته وغضبه : يفرق من خياله . ..أنظرهُ / الفوائد ج 03 وَرَقَة / 159 …