أيا كانت لغتك كمترجم تعرف على نقاط تطوير ترجماتك

translate
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
تشمل المسؤوليات المشتركة للمترجم ما يلي:
- التحدث والقراءة والكتابة بطلاقة بلغتين أو أكثر.
- ترجمة الاتصالات والمحتوى المكتوب مثل الكتب والمقالات والمجلات من لغة إلى أخرى.
- إجراء بحث لفهم السياق والمراجع الثقافية واستخدام المصطلحات الدقيقة أو اللغة العامية أو التعبيرات التي لا تترجم.
- المحافظة على أسلوب ونبرة اللغة الأصلية.
- بناء المسارد أو بنوك المصطلحات التي يمكنهم استخدامها في المشاريع المستقبلية.
- إدارة الوقت بكفاءة من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع.
قدرات على أي مترجم أن يمتلكها
- القدرة على التخصص : كيفية تطوير التخصص
القدرة على التواصل
الفطنة التجارية : السبل الممكنة لتطوير أعمال تجارية أكبر