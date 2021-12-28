أيا كانت لغتك كمترجم تعرف على نقاط تطوير ترجماتك

translate

translate

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 ديسمبر 2021
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
تشمل المسؤوليات المشتركة للمترجم ما يلي:

  • التحدث والقراءة والكتابة بطلاقة بلغتين أو أكثر.
  • ترجمة الاتصالات والمحتوى المكتوب مثل الكتب والمقالات والمجلات من لغة إلى أخرى.
  • إجراء بحث لفهم السياق والمراجع الثقافية واستخدام المصطلحات الدقيقة أو اللغة العامية أو التعبيرات التي لا تترجم.
  • المحافظة على أسلوب ونبرة اللغة الأصلية.
  • بناء المسارد أو بنوك المصطلحات التي يمكنهم استخدامها في المشاريع المستقبلية.
  • إدارة الوقت بكفاءة من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع.
غالبًا ما يتم استخدام الكلمتين المترجم الشفوي والمترجم التحريري بالتبادل، لكنهما يؤديان وظائف مختلفة، حيث يعمل المترجم التحريري فقط في النص المكتوب، بينما يقوم المترجم الفوري بتحويل الرسائل الشفوية إلى كلمات مترجمة شفوية أو مكتوبة، كما يقدم العديد من المترجمين التحريريين والفوريين نفس الخدمات، وعليه فإن أفضل مكاتب ترجمة معتمدة تقدم هاتين الخدمتين، للتسهيل على عملائها أينما كانوا.


قدرات على أي مترجم أن يمتلكها

 
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