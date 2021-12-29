من درر السلف..الحلقة رقم 515

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …منها …وقال العلاّمة عبد الحميد ابن باديس الصَنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /فالعباد على أربعة : أقسام ..01 / مؤمن آخذ بالأسباب الدنيوية ؛ فهذا سعيد في الدنيا والآخرة ..02 / ودهري تارك لها ؛ فهذا شقيّ فيهما ..03 / ومؤمن تارك للأسباب ؛ فهذا شقيّ في الدنيا وينجو - بعد المؤاخذة على الترك - في الآخرة ..04 / ودهريّ آخذ بالأسباب الدنيوية ؛ فهذا سعيد في الدنيا ؛ ويكون في الآخرة : من الهالكين . ..أنظره / تفسير ابن باديس ( في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ) ورقة / 51 …ومنها …( تفاوت الأرزاق من حكمةِ الخَلاّق ) ..وقال أيضاً ابن باديس عليهِ رَحَمَات الله في قوله تعالى /﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ ..لما أرشدنا تعالى إلى السلوك الأقوم في العمل في باب الإنفاق : أرشدنا إلى العقد الصحيح في مسألة تفأوت الأرزاق ..وفي ذلك تمام الهداية : إلى الإستقامة في الظاهر والباطن ..وإن أحوال العباد في الغنى والفقر والسعة والضيق ؛ وتعاقبها عليهم بسرعة وبمهل ؛ وتفاوتهم فيها لما يخفى ؛ ولما يظهر من العلل : لأمر عجب عُجاب يُحير الألباب !!! ..فعَلمنا الله تعالى في هذه الآية : أن الرب - وهو الذي يربي المربوب في أحواله وأطواره بمقتضى الصلاح والصواب - هو الذي يبسط ويوسع على من يشاء - ولا يشاء إلاّ ما هو حق وعدل وصواب وإن خفي علينا وجهه ..﴿ ويقدر ﴾ : أي / يضيق على من يشاء ؛ وكل أحد هو حقيق بالحال الذي هو فيه ..وأنه كان بعباده : ﴿ خبيراً ﴾ / مطلعاً على دواخل أمورهم ؛ وبواطن أسرارهم من أنفسهم ومما يرتبط بهم ومن سوابقهم ومصائرهم ..﴿ بصيراً ﴾ / منكشفة له جميع أمورهم ..وكما أنه بالعمل بآية الإنفاق ينتظم أمر العباد في معاشهم : كذلك بالإيمان بهذه العقيدة تزول حيرتهم ؛ وتطمئن قلويهم فيما يرونه من أحوال الرزق في أنفسهم وفي غيرهم . ..أنظره / تفسير ابن باديس ( في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ) ورقة / 87 - 88 …ومنها …( فائدة )قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /أَوَّلَ ذَنْبٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ كَانَ : مِنْ أَبِي الْجِنِّ ؛ وَأَبِي الْإِنْسِ ..أَبَوَيْ : الثَّقَلَيْنِ الْمَأْمُورَيْنِ ..وَكَانَ ذَنْبُ أَبِي الْجِنِّ : أَكْبَرَ وَأَسْبَقَ ..وَهُوَ : تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ ؛ وَهُوَ السُّجُودُ إبَاءً وَاسْتِكْبَارًا ..وَذَنْبُ أَبِي الْإِنْسِ : كَانَ ذَنْبًا صَغِيرًا ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ ..وَهُوَ إنَّمَا فَعَلَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُوَ : الْأَكْلُ مِنْ الشَّجَرَةِ ..وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْعِلْمِ يَزْعُمُ أَنَّ هَذَا : لَيْسَ بِذَنْبِ ..وَأَنَّ آدَمَ تَأَوَّلَ حَيْثُ نُهِيَ عَنْ الْجِنْسِ بِقَوْلِهِ / ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ ؛ فَظَنَّ أَنَّهُ الشَّخْصُ : فَأَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ ..وَالْمُخْطِئُ وَالنَّاسِي : لَيْسَا مُذْنِبَيْنِ ..وَهَذَا الْقَوْلُ يَقُولُهُ طَوَائِفُ : مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْكَلَامِ وَالشِّيعَةِ ؛ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ ؛ وَبَعْضُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُوجِبُ عِصْمَةَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ الصَّغَائِرِ ..وَهَؤُلَاءِ فَرُّوا مِنْ شَيْءٍ وَوَقَعُوا فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ : فِي تَحْرِيفِ كَلَامِ اللَّهِ عَنْ مَوَاضِعِهِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 88 - 89 …