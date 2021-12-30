من درر السلف...الحلقة رقم 516

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …منها …قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وَأَمَّا الْحَسَنَاتُ : فَلَا تُذْهِبُ ثَوَابَهَا السَّيِّئَاتُ مُطْلَقًا ..فَإِنَّ حَسَنَةَ الْإِيمَانِ لَا تُذْهِبُ إلَّا بِنَقِيضِهَا : وَهُوَ الْكُفْرُ ..لِأَنَّ الْكُفْرَ : يُنَافِي الْإِيمَانَ ..فَلَا يَصِيرُ الْكَافِرُ : مُؤْمِنًا ..فَلَوْ زَالَ الْإِيمَانُ : زَالَ ثَوَابُهُ ؛ لَا لِوُجُودِ سَيِّئَةٍ ..وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ سَيِّئَةٍ : لَا تُذْهِبُ بِعَمَلِ لَا يَزُولُ ثَوَابُهُ ؛ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْمُبْتَدِعَةِ مِنْ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 93 - 94 …ومنها …وقال أيضاً /أَنَّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا : لَا تَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الذَّنْبِ وَصِغَرِهِ ..فَإِنَّ الدُّنْيَا : لَيْسَتْ دَارَ الْجَزَاءِ ..وَإِنَّمَا دَارُ الْجَزَاءِ : هِيَ الْآخِرَةُ ..وَلَكِنْ شُرِعَ مِنْ الْعُقُوبَاتِ فِي الدُّنْيَا : مَا يَمْنَعُ الْفَسَادَ وَالْعُدْوَانَ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 101 …ومنها …وقال أيضاً /فَكُلُّ مَنْ عَصَى النَّهْيَ : فَقَدْ عَصَى الْأَمْرَ ..لِأَنَّ الْأَمْرَ : اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الإسْتِعْلَاءِ ..وَالنَّاهِي مُسْتَدْعٍ مِنْ النَّهْيِ فِعْلًا : إمَّا بِطَرِيقِ الْقَصْدِ ؛ أَوْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ ..فَإِنْ كَانَ نَوْعًا مِنْهُ : فَالْأَمْرُ أَعَمُّ ؛ وَالْأَعَمُّ أَفْضَلُ ..وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوْعًا مِنْهُ : فَهُوَ أَشْرَفُ الْقِسْمَيْنِ ..وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَقْدِيمِهِ : عَلَى النَّهْيِ ..وَبِذَلِكَ جَاءَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 120 …ومنها …وقال أيضاً /أَنَّ فِعْلَ الْحَسَنَاتِ يُوجِبُ : تَرْكَ السَّيِّئَاتِ ..وَلَيْسَ مُجَرَّدُ تَرْكِ السَّيِّئَاتِ : يُوجِبُ فِعْلَ الْحَسَنَاتِ ..لِأَنَّ تَرْكَ السَّيِّئَاتِ مَعَ مُقْتَضِيهَا لَا يَكُونُ : إلَّا بِحَسَنَةٍ ..وَفِعْلُ الْحَسَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِ مُقْتَضِيهَا : لَا يَقِفُ عَلَى تَرْكِ السَّيِّئَةِ ..وَذَلِكَ : يُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ السَّيِّئَاتِ مَعَ مُقْتَضِيهَا ..وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ : هَمَّامًا حَارِثًا ..كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ : حَارِثٌ وَهَمَّامٌ .. .وَالْحَارِثُ : الْعَامِلُ الْكَاسِبُ وَالْهَمَّامُ: الْكَثِيرُ الْهَمِّ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةِ وَالْهَمِّ وَالْإِرَادَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِشُعُورِ وَإِحْسَاسٍ فَهُوَ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةِ دَائِمًا . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 122 - 124 …