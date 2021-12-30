من درر السلف...الحلقة رقم 516

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَأَمَّا الْحَسَنَاتُ : فَلَا تُذْهِبُ ثَوَابَهَا السَّيِّئَاتُ مُطْلَقًا ..
فَإِنَّ حَسَنَةَ الْإِيمَانِ لَا تُذْهِبُ إلَّا بِنَقِيضِهَا : وَهُوَ الْكُفْرُ ..
لِأَنَّ الْكُفْرَ : يُنَافِي الْإِيمَانَ ..
فَلَا يَصِيرُ الْكَافِرُ : مُؤْمِنًا ..
فَلَوْ زَالَ الْإِيمَانُ : زَالَ ثَوَابُهُ ؛ لَا لِوُجُودِ سَيِّئَةٍ ..
وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ سَيِّئَةٍ : لَا تُذْهِبُ بِعَمَلِ لَا يَزُولُ ثَوَابُهُ ؛ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْمُبْتَدِعَةِ مِنْ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 93 - 94 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أَنَّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا : لَا تَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الذَّنْبِ وَصِغَرِهِ ..
فَإِنَّ الدُّنْيَا : لَيْسَتْ دَارَ الْجَزَاءِ ..
وَإِنَّمَا دَارُ الْجَزَاءِ : هِيَ الْآخِرَةُ ..
وَلَكِنْ شُرِعَ مِنْ الْعُقُوبَاتِ فِي الدُّنْيَا : مَا يَمْنَعُ الْفَسَادَ وَالْعُدْوَانَ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 101 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فَكُلُّ مَنْ عَصَى النَّهْيَ : فَقَدْ عَصَى الْأَمْرَ ..
لِأَنَّ الْأَمْرَ : اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الإسْتِعْلَاءِ ..
وَالنَّاهِي مُسْتَدْعٍ مِنْ النَّهْيِ فِعْلًا : إمَّا بِطَرِيقِ الْقَصْدِ ؛ أَوْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ ..
فَإِنْ كَانَ نَوْعًا مِنْهُ : فَالْأَمْرُ أَعَمُّ ؛ وَالْأَعَمُّ أَفْضَلُ ..
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوْعًا مِنْهُ : فَهُوَ أَشْرَفُ الْقِسْمَيْنِ ..
وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَقْدِيمِهِ : عَلَى النَّهْيِ ..
وَبِذَلِكَ جَاءَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 120 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أَنَّ فِعْلَ الْحَسَنَاتِ يُوجِبُ : تَرْكَ السَّيِّئَاتِ ..
وَلَيْسَ مُجَرَّدُ تَرْكِ السَّيِّئَاتِ : يُوجِبُ فِعْلَ الْحَسَنَاتِ ..
لِأَنَّ تَرْكَ السَّيِّئَاتِ مَعَ مُقْتَضِيهَا لَا يَكُونُ : إلَّا بِحَسَنَةٍ ..
وَفِعْلُ الْحَسَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِ مُقْتَضِيهَا : لَا يَقِفُ عَلَى تَرْكِ السَّيِّئَةِ ..
وَذَلِكَ : يُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ السَّيِّئَاتِ مَعَ مُقْتَضِيهَا ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ : هَمَّامًا حَارِثًا ..
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ : حَارِثٌ وَهَمَّامٌ .. .
وَالْحَارِثُ : الْعَامِلُ الْكَاسِبُ وَالْهَمَّامُ: الْكَثِيرُ الْهَمِّ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةِ وَالْهَمِّ وَالْإِرَادَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِشُعُورِ وَإِحْسَاسٍ فَهُوَ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةِ دَائِمًا . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 122 - 124 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَأَمَّا الْحَسَنَاتُ : فَلَا تُذْهِبُ ثَوَابَهَا السَّيِّئَاتُ مُطْلَقًا ..
فَإِنَّ حَسَنَةَ الْإِيمَانِ لَا تُذْهِبُ إلَّا بِنَقِيضِهَا : وَهُوَ الْكُفْرُ ..
لِأَنَّ الْكُفْرَ : يُنَافِي الْإِيمَانَ ..
فَلَا يَصِيرُ الْكَافِرُ : مُؤْمِنًا ..
فَلَوْ زَالَ الْإِيمَانُ : زَالَ ثَوَابُهُ ؛ لَا لِوُجُودِ سَيِّئَةٍ ..
وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ سَيِّئَةٍ : لَا تُذْهِبُ بِعَمَلِ لَا يَزُولُ ثَوَابُهُ ؛ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْمُبْتَدِعَةِ مِنْ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 93 - 94 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أَنَّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا : لَا تَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الذَّنْبِ وَصِغَرِهِ ..
فَإِنَّ الدُّنْيَا : لَيْسَتْ دَارَ الْجَزَاءِ ..
وَإِنَّمَا دَارُ الْجَزَاءِ : هِيَ الْآخِرَةُ ..
وَلَكِنْ شُرِعَ مِنْ الْعُقُوبَاتِ فِي الدُّنْيَا : مَا يَمْنَعُ الْفَسَادَ وَالْعُدْوَانَ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 101 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فَكُلُّ مَنْ عَصَى النَّهْيَ : فَقَدْ عَصَى الْأَمْرَ ..
لِأَنَّ الْأَمْرَ : اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الإسْتِعْلَاءِ ..
وَالنَّاهِي مُسْتَدْعٍ مِنْ النَّهْيِ فِعْلًا : إمَّا بِطَرِيقِ الْقَصْدِ ؛ أَوْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ ..
فَإِنْ كَانَ نَوْعًا مِنْهُ : فَالْأَمْرُ أَعَمُّ ؛ وَالْأَعَمُّ أَفْضَلُ ..
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوْعًا مِنْهُ : فَهُوَ أَشْرَفُ الْقِسْمَيْنِ ..
وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَقْدِيمِهِ : عَلَى النَّهْيِ ..
وَبِذَلِكَ جَاءَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 120 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أَنَّ فِعْلَ الْحَسَنَاتِ يُوجِبُ : تَرْكَ السَّيِّئَاتِ ..
وَلَيْسَ مُجَرَّدُ تَرْكِ السَّيِّئَاتِ : يُوجِبُ فِعْلَ الْحَسَنَاتِ ..
لِأَنَّ تَرْكَ السَّيِّئَاتِ مَعَ مُقْتَضِيهَا لَا يَكُونُ : إلَّا بِحَسَنَةٍ ..
وَفِعْلُ الْحَسَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِ مُقْتَضِيهَا : لَا يَقِفُ عَلَى تَرْكِ السَّيِّئَةِ ..
وَذَلِكَ : يُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ السَّيِّئَاتِ مَعَ مُقْتَضِيهَا ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ : هَمَّامًا حَارِثًا ..
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ : حَارِثٌ وَهَمَّامٌ .. .
وَالْحَارِثُ : الْعَامِلُ الْكَاسِبُ وَالْهَمَّامُ: الْكَثِيرُ الْهَمِّ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةِ وَالْهَمِّ وَالْإِرَادَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِشُعُورِ وَإِحْسَاسٍ فَهُوَ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةِ دَائِمًا . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 122 - 124 …