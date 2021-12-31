من درر السلف...الحلقة رقم 517

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ لَا يَنَالُهَا إلَّا بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ لَهُ : مِنْ الْعَمَل ؛ أَوْ الْبَلَاءِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 89 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ : كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لَهُ مِنْ الْمَعَاصِي ؛ أَوْ بَعْضِهَا ..
وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ : جُنَّةٌ ..
وَكَذَلِكَ : نَفْسُ الْإِيمَانِ بِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ ؛ وَبِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا بِصَدِّ الْقَلْبِ عَنْ إرَادَتِهَا . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 124 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
من أعظم الظُّلم وَالْجهل : أَن تطلب التَّعْظِيم والتوقير من النَّاس وقلبك خَال من تَعْظِيم الله وتوقيره ..
فانك توقّر الْمَخْلُوق وتجلّه : أَن يراك فِي حَال لَا توقّر الله أَن يراك عَلَيْهَا ..
قَالَ تَعَالَى : ( مَا لكم لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ) ..
أَي : لَا تعاملونه مُعَاملَة من توقّرونه . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 187 …
ومنها …
وقال أيضاً /
كل ذِي لب يعلم أَنه لَا طَرِيق للشَّيْطَان عَلَيْهِ : إِلَّا من ثَلَاث جِهَات ..
أَحدهَا / التزيّد والإسراف ؛ فيزيد على قدر الْحَاجة ؛ فَتَصِير فضلَةٍ وَهِي : حَظّ الشَّيْطَان ومدخله إِلَى الْقلب ؛ وَطَرِيق الإحْتِرَاز من إِعْطَاء النَّفس تَمامَ مطلوبها منْ غذَاءٍ أَو نومٍ أَو لَذَّةٍ أَو رَاحَةٍ ..
فَمَتَى أغلقتَ هَذَا الْبَاب : حصل الْأمانُ من دُخُول الْعَدو مِنْهُ ..
الثَّانِيَة / الْغَفْلَة ..
فَإِن الذاكر : فِي حصن الذّكر ..
فَمَتَى غفل : فتح بَاب الْحصن ؛ فولجه الْعَدو فيعسر عَلَيْهِ أَو يصعب إِخْرَاجه ..
الثَّالِثَة / تكلّف مَالا يعنيه من جَمِيع الْأَشْيَاء . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 191 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فَإِنَّهُ لَا أَشْرَحَ لِلصَّدْرِ وَلَا أَوْسَعَ لَهُ : بَعْدَ
الْإِيمَانِ مِنْ ثِقَتِهِ بِاللَّهِ وَرَجَائِهِ لَهُ ؛ وَحُسْنِ
ظَنِّهِ بِهِ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 469 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ لَا يَنَالُهَا إلَّا بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ لَهُ : مِنْ الْعَمَل ؛ أَوْ الْبَلَاءِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 89 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ : كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لَهُ مِنْ الْمَعَاصِي ؛ أَوْ بَعْضِهَا ..
وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ : جُنَّةٌ ..
وَكَذَلِكَ : نَفْسُ الْإِيمَانِ بِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ ؛ وَبِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا بِصَدِّ الْقَلْبِ عَنْ إرَادَتِهَا . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 124 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
من أعظم الظُّلم وَالْجهل : أَن تطلب التَّعْظِيم والتوقير من النَّاس وقلبك خَال من تَعْظِيم الله وتوقيره ..
فانك توقّر الْمَخْلُوق وتجلّه : أَن يراك فِي حَال لَا توقّر الله أَن يراك عَلَيْهَا ..
قَالَ تَعَالَى : ( مَا لكم لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ) ..
أَي : لَا تعاملونه مُعَاملَة من توقّرونه . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 187 …
ومنها …
وقال أيضاً /
كل ذِي لب يعلم أَنه لَا طَرِيق للشَّيْطَان عَلَيْهِ : إِلَّا من ثَلَاث جِهَات ..
أَحدهَا / التزيّد والإسراف ؛ فيزيد على قدر الْحَاجة ؛ فَتَصِير فضلَةٍ وَهِي : حَظّ الشَّيْطَان ومدخله إِلَى الْقلب ؛ وَطَرِيق الإحْتِرَاز من إِعْطَاء النَّفس تَمامَ مطلوبها منْ غذَاءٍ أَو نومٍ أَو لَذَّةٍ أَو رَاحَةٍ ..
فَمَتَى أغلقتَ هَذَا الْبَاب : حصل الْأمانُ من دُخُول الْعَدو مِنْهُ ..
الثَّانِيَة / الْغَفْلَة ..
فَإِن الذاكر : فِي حصن الذّكر ..
فَمَتَى غفل : فتح بَاب الْحصن ؛ فولجه الْعَدو فيعسر عَلَيْهِ أَو يصعب إِخْرَاجه ..
الثَّالِثَة / تكلّف مَالا يعنيه من جَمِيع الْأَشْيَاء . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 191 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فَإِنَّهُ لَا أَشْرَحَ لِلصَّدْرِ وَلَا أَوْسَعَ لَهُ : بَعْدَ
الْإِيمَانِ مِنْ ثِقَتِهِ بِاللَّهِ وَرَجَائِهِ لَهُ ؛ وَحُسْنِ
ظَنِّهِ بِهِ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 469 …