من درر السلف...الحلقة رقم 517

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة الجَرِيدة …منها …قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /فَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ لَا يَنَالُهَا إلَّا بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ لَهُ : مِنْ الْعَمَل ؛ أَوْ الْبَلَاءِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 89 …ومنها …وقال أيضاً /فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ : كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لَهُ مِنْ الْمَعَاصِي ؛ أَوْ بَعْضِهَا ..وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ : جُنَّةٌ ..وَكَذَلِكَ : نَفْسُ الْإِيمَانِ بِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ ؛ وَبِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا بِصَدِّ الْقَلْبِ عَنْ إرَادَتِهَا . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 124 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /من أعظم الظُّلم وَالْجهل : أَن تطلب التَّعْظِيم والتوقير من النَّاس وقلبك خَال من تَعْظِيم الله وتوقيره ..فانك توقّر الْمَخْلُوق وتجلّه : أَن يراك فِي حَال لَا توقّر الله أَن يراك عَلَيْهَا ..قَالَ تَعَالَى : ( مَا لكم لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ) ..أَي : لَا تعاملونه مُعَاملَة من توقّرونه . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 187 …ومنها …وقال أيضاً /كل ذِي لب يعلم أَنه لَا طَرِيق للشَّيْطَان عَلَيْهِ : إِلَّا من ثَلَاث جِهَات ..أَحدهَا / التزيّد والإسراف ؛ فيزيد على قدر الْحَاجة ؛ فَتَصِير فضلَةٍ وَهِي : حَظّ الشَّيْطَان ومدخله إِلَى الْقلب ؛ وَطَرِيق الإحْتِرَاز من إِعْطَاء النَّفس تَمامَ مطلوبها منْ غذَاءٍ أَو نومٍ أَو لَذَّةٍ أَو رَاحَةٍ ..فَمَتَى أغلقتَ هَذَا الْبَاب : حصل الْأمانُ من دُخُول الْعَدو مِنْهُ ..الثَّانِيَة / الْغَفْلَة ..فَإِن الذاكر : فِي حصن الذّكر ..فَمَتَى غفل : فتح بَاب الْحصن ؛ فولجه الْعَدو فيعسر عَلَيْهِ أَو يصعب إِخْرَاجه ..الثَّالِثَة / تكلّف مَالا يعنيه من جَمِيع الْأَشْيَاء . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 191 …ومنها …وقال أيضاً /فَإِنَّهُ لَا أَشْرَحَ لِلصَّدْرِ وَلَا أَوْسَعَ لَهُ : بَعْدَالْإِيمَانِ مِنْ ثِقَتِهِ بِاللَّهِ وَرَجَائِهِ لَهُ ؛ وَحُسْنِظَنِّهِ بِهِ . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 469 …