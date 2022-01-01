اخلاق الاسلام

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MARYTA

:: عضو مُتميز ::
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
1,463
النقاط
571
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،أما بعد......
فأهلا وسهلا هذا المساق الجديد (لتحلي بالأخلاق الإسلامية)

هذا هو الإسلام، الدين السماوي الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهِره على الدين كلِّه ولو كَرِه المشركون، وقد تَمكَّن هذا الدين من قلوب الناس بآدابه القيِّمة، وتعاليمه النيِّرة.
فالعالم اليوم في حاجة إلى الاطلاع على الأخلاق والآداب والحقوق التي دعا إليها الإسلام أتباعَه للتمسُّك بها والحِفاظ عليها .
  • وقد تم تقسيم هذا المساق إلى أربع وحدات رئيسة، ضمن كل وحدة عدد من الدروس:

    • الوحدة الأولى: التحلي بالاخلاق الاسلامية
    • § الوحدة الثانية: .التادب بالاداب الاسلامية-1-
    • § الوحدة الثالثة: التادب بالاداب الاسلامية-2-
    • § الوحدة الرابعة:التادب بالاداب الاسلامية-3-
  • وسنكون معكم على مدى أربعة أسابيع بحول الله تعالى.
 
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MARYTA

:: عضو مُتميز ::
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
1,463
النقاط
571
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
  • الدرس الأول من الوحدة الأولى: فضل الخلق الحسن.

    عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ستة فضائل:
  • · الأوَّل: الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة.
  • · الثَّاني: الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده.
  • · الثَّالث: الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول ﷺ.
  • · الرابع: مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة.
  • · الخامس: الأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب.
  • · السادس: الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان.

    الفضل الأول: الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ)) [رواه الترمذي وحسنه الألباني]
  • · الفضل الثاني: الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده.
  • وقد ذكر الله تعالى محبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة، والتي منها الصبر والإحسان والعدل وغير ذلك، فقد قال الله تعالى: {وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: 146]. وقال أيضًا: {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين} [المائدة: 42].

    وقال ﷺ: ((    أحَبُّ عِبادِ الله إِلَى الله أحْسَنُهُمْ خُلُقاً)) [رواه الحاكم، والطبراني في ((الكبير)). قال الهيثمي في ((المجمع)) رجاله رجال الصحيح.].
  • · الفضل الثالث: الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول ﷺ.
  • قال ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا)) [رواه الترمذي، وحسَّن إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة))]
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  • الفضل الرابع: مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة.
  • قال ﷺ: ((مَا مِنْ شَيءٍ فِي الِميزانِ أَثْقَلُ مِن حُسْنَ الخُلُقِ)) [رواه الترمذي وصحَّحه الألباني]
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  • الفضل الخامس: الأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب.
  • قال ﷺ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ، قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ)) [رواه أبو داود، وأحمد، والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) ]..
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  • الفضل السادس: الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)) [رواه أحمد، وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة))]..

نهاية الدرس
نسال الله ان ينفعنا واياكم

 
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