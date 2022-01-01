اخلاق الاسلام

MARYTA
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 29 مارس 2020
- المشاركات
- 1,463
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،أما بعد......
فأهلا وسهلا هذا المساق الجديد (لتحلي بالأخلاق الإسلامية)
هذا هو الإسلام، الدين السماوي الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهِره على الدين كلِّه ولو كَرِه المشركون، وقد تَمكَّن هذا الدين من قلوب الناس بآدابه القيِّمة، وتعاليمه النيِّرة.
فالعالم اليوم في حاجة إلى الاطلاع على الأخلاق والآداب والحقوق التي دعا إليها الإسلام أتباعَه للتمسُّك بها والحِفاظ عليها .
فأهلا وسهلا هذا المساق الجديد (لتحلي بالأخلاق الإسلامية)
هذا هو الإسلام، الدين السماوي الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهِره على الدين كلِّه ولو كَرِه المشركون، وقد تَمكَّن هذا الدين من قلوب الناس بآدابه القيِّمة، وتعاليمه النيِّرة.
فالعالم اليوم في حاجة إلى الاطلاع على الأخلاق والآداب والحقوق التي دعا إليها الإسلام أتباعَه للتمسُّك بها والحِفاظ عليها .
- وقد تم تقسيم هذا المساق إلى أربع وحدات رئيسة، ضمن كل وحدة عدد من الدروس:
- الوحدة الأولى: التحلي بالاخلاق الاسلامية
- § الوحدة الثانية: .التادب بالاداب الاسلامية-1-
- § الوحدة الثالثة: التادب بالاداب الاسلامية-2-
- § الوحدة الرابعة:التادب بالاداب الاسلامية-3-
- وسنكون معكم على مدى أربعة أسابيع بحول الله تعالى.