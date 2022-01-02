هل تبحث عن دراسة جدوى تفصيلية ؟

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:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
دراسة الجدوى
توفر لك شركة صدى لدراسات الجدوى اللازمة لتقييم جدوى فكرة أو مشروع أو عمل تجاري جديد. دراسة الجدوى الخاصة بنا ستؤمن أموالك وجهدك ووقتك.
الخدمات المالية
تقدم شركتنا تحليل بيانات نهاية الفترة المالية الخاصة بك مثل نمو الإيرادات وتحليل التدفقات النقدية وصافي الدخل وهامش المساهمة. علاوة على ذلك ، يمكننا تفسير ميزانيتك العمومية وبيان التدفقات النقدية والإيرادات لكل مركز تكلفة.
تخطيط استراتيجي
خدمة أخرى لشركة صدى هي التخطيط الإستراتيجي. تحدد الخطة الإستراتيجية بالتفصيل كيف ستحقق أهدافك ، وتصف تدفق عمليات عملك وكيف ستختار وتدير الموارد البشرية. علاوة على ذلك ، ستحدد أفضل طريقة لاستخدام موارد شركتك.
توفر لك شركة صدى لدراسات الجدوى اللازمة لتقييم جدوى فكرة أو مشروع أو عمل تجاري جديد. دراسة الجدوى الخاصة بنا ستؤمن أموالك وجهدك ووقتك.
الخدمات المالية
تقدم شركتنا تحليل بيانات نهاية الفترة المالية الخاصة بك مثل نمو الإيرادات وتحليل التدفقات النقدية وصافي الدخل وهامش المساهمة. علاوة على ذلك ، يمكننا تفسير ميزانيتك العمومية وبيان التدفقات النقدية والإيرادات لكل مركز تكلفة.
تخطيط استراتيجي
خدمة أخرى لشركة صدى هي التخطيط الإستراتيجي. تحدد الخطة الإستراتيجية بالتفصيل كيف ستحقق أهدافك ، وتصف تدفق عمليات عملك وكيف ستختار وتدير الموارد البشرية. علاوة على ذلك ، ستحدد أفضل طريقة لاستخدام موارد شركتك.
لمعرفة المزيد عن دراسة الجدوى وسعرها برجاء الضغط هنا.