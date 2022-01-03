من درر السلف....الحلقة رقم 519

إلياس
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الحمد لله …
ومن الفوائدِ والدُرر وفرائد العلم …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) ..
علق سُبْحَانَهُ الْهِدَايَة : بِالْجِهَادِ ..
فأكمل النَّاس هِدَايَةً : أعظمهم جهاداً ..
وأفرض الْجِهَاد : جِهَاد النَّفس ..
وَجِهَاد : الْهوى ..
وَجِهَاد : الشَّيْطَان ..
وَجِهَاد : الدُّنْيَا ..
فَمن جَاهد هَذِه الْأَرْبَعَة فِي الله : هداه الله سبل رِضَاهُ الموصلة إِلَى جنته ..
وَمن ترك الْجِهَاد : فَاتَهُ من الْهدى بِحَسب مَا عطل من الْجِهَاد ..
قَالَ الْجُنَيْد / وَالَّذين جاهدوا أهواءهم فِينَا بِالتَّوْبَةِ : لنهدينهم سبل الْإِخْلَاص ..
وَلَا يتَمَكَّن من جِهَاد عدوه فِي الظَّاهِر : إِلَّا من جَاهد هَذِه الْأَعْدَاء : بَاطِناً ..
فَمن نُصر عَلَيْهَا : نُصر على عدوه ..
وَمن نُصرت عَلَيْهِ : نُصر عَلَيْهِ عدوه . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 59 …
ومنها …
وقال الشيخ الإمام عبد الرحمن ﺍﺑﻦ سِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
العلم الديني هو الذي يصيّر العلوم الطبيعية والصناعية : نافعة نفعاً صحيحاً ..
وهو الذي يوجّهها : إلى نفع النوع الإنساني ؛ ويمنعها من التهوّر المُهلك . ..
أنظره / مجموع المؤلفات ج 03 وَرَقَة / 509 …
ومنها …
وقال الشيخ أيضا /
فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها وتبحّرها حيث كانت : خالية من الدين ..
عجزت كل العجز : عن إصلاح الأخلاق واكتسابها للفضائل الصحيحة ؛ وعن ترفّعها عن الرذائل ..
وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب النافع ؛ ويوجه إلى كل خير ؛ ويزجر عن كل شر : هو دين الإسلام ؛ فإنه مصلح للظاهر والباطن لأمور الدين والدنيا ..
ومن نظر إلى أصوله وفروعه ؛ وإلى ما دعا إليه وحث عليه ؛ وإلى ما زجر عنه : وجد الأمر كما ذكرنا ؛ بل فوق ذلك . ..
أنظره / الدلائل القرآنية ( ضمن : مجموع المؤلفات ) ج 03 وَرَقَة / 507 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وقول بعضهم / إذا تعارض العقل والشرع : قدّمنا العقل !!!
هذا جهل عظيم بما دلت عليه عقول العقلاء ..
فإن العقل للشرع : شاهد له ..
وهل يظن العاقل أن الشارع الحكيم يحكم بأحكام تخالف العقل الصحيح ؟؟؟
فضلاً : عن أن يخبر بأخبار ينافيها الواقع ؟؟؟
سبحانك هذا بهتان عظيم . ..
أنظره / الدلائل القرآنية وَرَقَة / 33 …
ومن الفوائدِ والدُرر وفرائد العلم …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) ..
علق سُبْحَانَهُ الْهِدَايَة : بِالْجِهَادِ ..
فأكمل النَّاس هِدَايَةً : أعظمهم جهاداً ..
وأفرض الْجِهَاد : جِهَاد النَّفس ..
وَجِهَاد : الْهوى ..
وَجِهَاد : الشَّيْطَان ..
وَجِهَاد : الدُّنْيَا ..
فَمن جَاهد هَذِه الْأَرْبَعَة فِي الله : هداه الله سبل رِضَاهُ الموصلة إِلَى جنته ..
وَمن ترك الْجِهَاد : فَاتَهُ من الْهدى بِحَسب مَا عطل من الْجِهَاد ..
قَالَ الْجُنَيْد / وَالَّذين جاهدوا أهواءهم فِينَا بِالتَّوْبَةِ : لنهدينهم سبل الْإِخْلَاص ..
وَلَا يتَمَكَّن من جِهَاد عدوه فِي الظَّاهِر : إِلَّا من جَاهد هَذِه الْأَعْدَاء : بَاطِناً ..
فَمن نُصر عَلَيْهَا : نُصر على عدوه ..
وَمن نُصرت عَلَيْهِ : نُصر عَلَيْهِ عدوه . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 59 …
ومنها …
وقال الشيخ الإمام عبد الرحمن ﺍﺑﻦ سِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
العلم الديني هو الذي يصيّر العلوم الطبيعية والصناعية : نافعة نفعاً صحيحاً ..
وهو الذي يوجّهها : إلى نفع النوع الإنساني ؛ ويمنعها من التهوّر المُهلك . ..
أنظره / مجموع المؤلفات ج 03 وَرَقَة / 509 …
ومنها …
وقال الشيخ أيضا /
فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها وتبحّرها حيث كانت : خالية من الدين ..
عجزت كل العجز : عن إصلاح الأخلاق واكتسابها للفضائل الصحيحة ؛ وعن ترفّعها عن الرذائل ..
وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب النافع ؛ ويوجه إلى كل خير ؛ ويزجر عن كل شر : هو دين الإسلام ؛ فإنه مصلح للظاهر والباطن لأمور الدين والدنيا ..
ومن نظر إلى أصوله وفروعه ؛ وإلى ما دعا إليه وحث عليه ؛ وإلى ما زجر عنه : وجد الأمر كما ذكرنا ؛ بل فوق ذلك . ..
أنظره / الدلائل القرآنية ( ضمن : مجموع المؤلفات ) ج 03 وَرَقَة / 507 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وقول بعضهم / إذا تعارض العقل والشرع : قدّمنا العقل !!!
هذا جهل عظيم بما دلت عليه عقول العقلاء ..
فإن العقل للشرع : شاهد له ..
وهل يظن العاقل أن الشارع الحكيم يحكم بأحكام تخالف العقل الصحيح ؟؟؟
فضلاً : عن أن يخبر بأخبار ينافيها الواقع ؟؟؟
سبحانك هذا بهتان عظيم . ..
أنظره / الدلائل القرآنية وَرَقَة / 33 …