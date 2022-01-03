من درر السلف....الحلقة رقم 519

الحمد لله …ومن الفوائدِ والدُرر وفرائد العلم …منها …قال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /قَالَ تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) ..علق سُبْحَانَهُ الْهِدَايَة : بِالْجِهَادِ ..فأكمل النَّاس هِدَايَةً : أعظمهم جهاداً ..وأفرض الْجِهَاد : جِهَاد النَّفس ..وَجِهَاد : الْهوى ..وَجِهَاد : الشَّيْطَان ..وَجِهَاد : الدُّنْيَا ..فَمن جَاهد هَذِه الْأَرْبَعَة فِي الله : هداه الله سبل رِضَاهُ الموصلة إِلَى جنته ..وَمن ترك الْجِهَاد : فَاتَهُ من الْهدى بِحَسب مَا عطل من الْجِهَاد ..قَالَ الْجُنَيْد / وَالَّذين جاهدوا أهواءهم فِينَا بِالتَّوْبَةِ : لنهدينهم سبل الْإِخْلَاص ..وَلَا يتَمَكَّن من جِهَاد عدوه فِي الظَّاهِر : إِلَّا من جَاهد هَذِه الْأَعْدَاء : بَاطِناً ..فَمن نُصر عَلَيْهَا : نُصر على عدوه ..وَمن نُصرت عَلَيْهِ : نُصر عَلَيْهِ عدوه . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 59 …ومنها …وقال الشيخ الإمام عبد الرحمن ﺍﺑﻦ سِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /العلم الديني هو الذي يصيّر العلوم الطبيعية والصناعية : نافعة نفعاً صحيحاً ..وهو الذي يوجّهها : إلى نفع النوع الإنساني ؛ ويمنعها من التهوّر المُهلك . ..أنظره / مجموع المؤلفات ج 03 وَرَقَة / 509 …ومنها …وقال الشيخ أيضا /فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها وتبحّرها حيث كانت : خالية من الدين ..عجزت كل العجز : عن إصلاح الأخلاق واكتسابها للفضائل الصحيحة ؛ وعن ترفّعها عن الرذائل ..وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب النافع ؛ ويوجه إلى كل خير ؛ ويزجر عن كل شر : هو دين الإسلام ؛ فإنه مصلح للظاهر والباطن لأمور الدين والدنيا ..ومن نظر إلى أصوله وفروعه ؛ وإلى ما دعا إليه وحث عليه ؛ وإلى ما زجر عنه : وجد الأمر كما ذكرنا ؛ بل فوق ذلك . ..أنظره / الدلائل القرآنية ( ضمن : مجموع المؤلفات ) ج 03 وَرَقَة / 507 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وقول بعضهم / إذا تعارض العقل والشرع : قدّمنا العقل !!!هذا جهل عظيم بما دلت عليه عقول العقلاء ..فإن العقل للشرع : شاهد له ..وهل يظن العاقل أن الشارع الحكيم يحكم بأحكام تخالف العقل الصحيح ؟؟؟فضلاً : عن أن يخبر بأخبار ينافيها الواقع ؟؟؟سبحانك هذا بهتان عظيم . ..أنظره / الدلائل القرآنية وَرَقَة / 33 …