من درر السلف....الحلقة رقم 520

الحَمْدُ لله …ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …منها …قال شيخ الإسلام الصغير الإمام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /عُلَمَاء السوء جَلَسُوا على بَاب الْجنَّة يدعونَ إِلَيْهَا النَّاس : بأقوالهم ..ويدعونهم إِلَى النَّار : بأفعالهم ..فَكلما قَالَت أَقْوَالهم للنَّاس : هلمّوا ،،قَالَت أفعالهم : لَا تسمعوا مِنْهُم !!!فَلَو كَانَ مَا دعوا إِلَيْهِ حَقًا : كَانُوا أول المستجيبين لَهُ ..فهم فِي الصُّورَة : أدلاء ..وَفِي الْحَقِيقَة : قطّاع الطّرق . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 61 …ومنها …قال الإمام شيخ الإسلام بلا نزاع أحمد ابن حنبل الحافظ الشيبانيّ عليه رَحَمَات الله /واعلموا لو أنّ رجلاً أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلىٰ من أساء في صلاته وضيّعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلّمه في إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ؛ ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه :شاركه في وزرها وعارها ..فالمحسن في صلاته : شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه . ..أنظره / طبقات الحنابلة ج 01 وَرَقَة / 352 …ومنها …قال الإمام أبو الحسن علي ابن محمد البصريّ البغداديّ الماورديّ عليهِ رَحَمَات الله /اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَضَرَّ بِالرَّأْيِ وَلَا أَفْسَدَ لِلتَّدْبِيرِ : مِنْ اعْتِقَادِ الطِّيَرَةِ ..وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ خُوَارَ بَقَرَةٍ ؛ أَوْ نَعِيبَ غُرَابٍ يَرُدُّ قَضَاءً ؛ أَوْ يَدْفَعُ مَقْدُورًا : فَقَدْ جَهِلَ . ..أنظره / أدب الدنيا والدين وَرَقَة / 314 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله بعدها /كَانَتْ الْفُرْسُ أَكْثَرَ النَّاسِ : طِيَرَةً ..وَكَانَتْ الْعَرَبُ إذَا أَرَادَتْ سَفَرًا نَفَّرَتْ أَوَّلَ طَائِرٍ تَلْقَاهُ ؛ فَإِنْ طَارَ يَمْنَةً : سَارَتْ وَتَيَمَّنَتْ ..وَإِذَا طَارَ يَسْرَةً : رَجَعَتْ وَتَشَاءَمَتْ .. ..( ثم قال بعدها في كلامٍ جميلٍ ) /وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو مِنْ الطِّيَرَةِ : أَحَدٌ ..لَا سِيَّمَا مَنْ عَارَضَتْهُ : الْمَقَادِيرُ فِي إرَادَتِهِ ..وَصَدَّهُ الْقَضَاءُ : عَنْ طَلِبَتِهِ ..فَهُوَ يَرْجُو : وَالْيَأْسُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ ..وَيَأْمُلُ : وَالْخَوْفُ إلَيْهِ أَقْرَبُ ..فَإِذَا عَاقَهُ الْقَضَاءُ ؛ وَخَانَهُ الرَّجَاءُ : جَعَلَ الطِّيَرَةَ عُذْرَ خَيْبَتِهِ ..وَغَفَلَ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَشِيئَتِهِ ..فَإِذَا تَطَيَّرَ : أَحْجَمَ عَنْ الْإِقْدَامِ ..وَيَئِسَ مِنْ الظَّفَرِ وَظَنَّ أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ : مُطَّرِدٌ ..وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ : مُسْتَمِرَّةٌ ..ثُمَّ يَصِيرُ ذَلِكَ لَهُ : عَادَةً ..فَلَا يَنْجَحُ لَهُ : سَعْيٌ ..وَلَا يَتِمُّ لَهُ : قَصْدٌ . ..أنظره / أدب الدنيا والدين وَرَقَة / 315 …