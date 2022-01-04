من درر السلف....الحلقة رقم 520

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير الإمام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /عُلَمَاء السوء جَلَسُوا على بَاب الْجنَّة يدعونَ إِلَيْهَا النَّاس : بأقوالهم ..
ويدعونهم إِلَى النَّار : بأفعالهم ..
فَكلما قَالَت أَقْوَالهم للنَّاس : هلمّوا ،،
قَالَت أفعالهم : لَا تسمعوا مِنْهُم !!!
فَلَو كَانَ مَا دعوا إِلَيْهِ حَقًا : كَانُوا أول المستجيبين لَهُ ..
فهم فِي الصُّورَة : أدلاء ..
وَفِي الْحَقِيقَة : قطّاع الطّرق . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 61 …
ومنها …
قال الإمام شيخ الإسلام بلا نزاع أحمد ابن حنبل الحافظ الشيبانيّ عليه رَحَمَات الله /
واعلموا لو أنّ رجلاً أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلىٰ من أساء في صلاته وضيّعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلّمه في إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ؛ ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه :
شاركه في وزرها وعارها ..
فالمحسن في صلاته : شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه . ..
أنظره / طبقات الحنابلة ج 01 وَرَقَة / 352 …
ومنها …
قال الإمام أبو الحسن علي ابن محمد البصريّ البغداديّ الماورديّ عليهِ رَحَمَات الله /
اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَضَرَّ بِالرَّأْيِ وَلَا أَفْسَدَ لِلتَّدْبِيرِ : مِنْ اعْتِقَادِ الطِّيَرَةِ ..
وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ خُوَارَ بَقَرَةٍ ؛ أَوْ نَعِيبَ غُرَابٍ يَرُدُّ قَضَاءً ؛ أَوْ يَدْفَعُ مَقْدُورًا : فَقَدْ جَهِلَ . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين وَرَقَة / 314 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله بعدها /
كَانَتْ الْفُرْسُ أَكْثَرَ النَّاسِ : طِيَرَةً ..
وَكَانَتْ الْعَرَبُ إذَا أَرَادَتْ سَفَرًا نَفَّرَتْ أَوَّلَ طَائِرٍ تَلْقَاهُ ؛ فَإِنْ طَارَ يَمْنَةً : سَارَتْ وَتَيَمَّنَتْ ..
وَإِذَا طَارَ يَسْرَةً : رَجَعَتْ وَتَشَاءَمَتْ .. ..
( ثم قال بعدها في كلامٍ جميلٍ ) /
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو مِنْ الطِّيَرَةِ : أَحَدٌ ..
لَا سِيَّمَا مَنْ عَارَضَتْهُ : الْمَقَادِيرُ فِي إرَادَتِهِ ..
وَصَدَّهُ الْقَضَاءُ : عَنْ طَلِبَتِهِ ..
فَهُوَ يَرْجُو : وَالْيَأْسُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ ..
وَيَأْمُلُ : وَالْخَوْفُ إلَيْهِ أَقْرَبُ ..
فَإِذَا عَاقَهُ الْقَضَاءُ ؛ وَخَانَهُ الرَّجَاءُ : جَعَلَ الطِّيَرَةَ عُذْرَ خَيْبَتِهِ ..
وَغَفَلَ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَشِيئَتِهِ ..
فَإِذَا تَطَيَّرَ : أَحْجَمَ عَنْ الْإِقْدَامِ ..
وَيَئِسَ مِنْ الظَّفَرِ وَظَنَّ أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ : مُطَّرِدٌ ..
وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ : مُسْتَمِرَّةٌ ..
ثُمَّ يَصِيرُ ذَلِكَ لَهُ : عَادَةً ..
فَلَا يَنْجَحُ لَهُ : سَعْيٌ ..
وَلَا يَتِمُّ لَهُ : قَصْدٌ . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين وَرَقَة / 315 …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير الإمام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /عُلَمَاء السوء جَلَسُوا على بَاب الْجنَّة يدعونَ إِلَيْهَا النَّاس : بأقوالهم ..
ويدعونهم إِلَى النَّار : بأفعالهم ..
فَكلما قَالَت أَقْوَالهم للنَّاس : هلمّوا ،،
قَالَت أفعالهم : لَا تسمعوا مِنْهُم !!!
فَلَو كَانَ مَا دعوا إِلَيْهِ حَقًا : كَانُوا أول المستجيبين لَهُ ..
فهم فِي الصُّورَة : أدلاء ..
وَفِي الْحَقِيقَة : قطّاع الطّرق . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 61 …
ومنها …
قال الإمام شيخ الإسلام بلا نزاع أحمد ابن حنبل الحافظ الشيبانيّ عليه رَحَمَات الله /
واعلموا لو أنّ رجلاً أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلىٰ من أساء في صلاته وضيّعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلّمه في إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ؛ ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه :
شاركه في وزرها وعارها ..
فالمحسن في صلاته : شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه . ..
أنظره / طبقات الحنابلة ج 01 وَرَقَة / 352 …
ومنها …
قال الإمام أبو الحسن علي ابن محمد البصريّ البغداديّ الماورديّ عليهِ رَحَمَات الله /
اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَضَرَّ بِالرَّأْيِ وَلَا أَفْسَدَ لِلتَّدْبِيرِ : مِنْ اعْتِقَادِ الطِّيَرَةِ ..
وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ خُوَارَ بَقَرَةٍ ؛ أَوْ نَعِيبَ غُرَابٍ يَرُدُّ قَضَاءً ؛ أَوْ يَدْفَعُ مَقْدُورًا : فَقَدْ جَهِلَ . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين وَرَقَة / 314 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله بعدها /
كَانَتْ الْفُرْسُ أَكْثَرَ النَّاسِ : طِيَرَةً ..
وَكَانَتْ الْعَرَبُ إذَا أَرَادَتْ سَفَرًا نَفَّرَتْ أَوَّلَ طَائِرٍ تَلْقَاهُ ؛ فَإِنْ طَارَ يَمْنَةً : سَارَتْ وَتَيَمَّنَتْ ..
وَإِذَا طَارَ يَسْرَةً : رَجَعَتْ وَتَشَاءَمَتْ .. ..
( ثم قال بعدها في كلامٍ جميلٍ ) /
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو مِنْ الطِّيَرَةِ : أَحَدٌ ..
لَا سِيَّمَا مَنْ عَارَضَتْهُ : الْمَقَادِيرُ فِي إرَادَتِهِ ..
وَصَدَّهُ الْقَضَاءُ : عَنْ طَلِبَتِهِ ..
فَهُوَ يَرْجُو : وَالْيَأْسُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ ..
وَيَأْمُلُ : وَالْخَوْفُ إلَيْهِ أَقْرَبُ ..
فَإِذَا عَاقَهُ الْقَضَاءُ ؛ وَخَانَهُ الرَّجَاءُ : جَعَلَ الطِّيَرَةَ عُذْرَ خَيْبَتِهِ ..
وَغَفَلَ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَشِيئَتِهِ ..
فَإِذَا تَطَيَّرَ : أَحْجَمَ عَنْ الْإِقْدَامِ ..
وَيَئِسَ مِنْ الظَّفَرِ وَظَنَّ أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ : مُطَّرِدٌ ..
وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ : مُسْتَمِرَّةٌ ..
ثُمَّ يَصِيرُ ذَلِكَ لَهُ : عَادَةً ..
فَلَا يَنْجَحُ لَهُ : سَعْيٌ ..
وَلَا يَتِمُّ لَهُ : قَصْدٌ . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين وَرَقَة / 315 …