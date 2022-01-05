اطلب الآن خدمات دراسة جدوى واستشارات هندسية 201096702270

translate
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
دراسة الجدوى هي كلمة شائعة يتم سماعها عادة في عالم الأعمال. لأن كل واحد منا يحتاج إلى إجراء دراسة جدوى إذا كانت لدينا فكرة مشروع ونحتاج إلى معرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا قبل إضاعة المال والوقت.
ومن هنا يأتي دور صدى لدراسات الجدوى والاستشارات والهندسية، وسوف نقدم لك كل الدعم الذي تحتاجه في إجراء دراسة الجدوى.
تعريف دراسة الجدوى
دراسة الجدوى: دراسة تهدف إلى الكشف بشكل موضوعي وعقلاني عن نقاط القوة والضعف في مشروع قائم أو مشروع مقترح ، والفرص والتهديدات الموجودة في البيئة الطبيعية ، والموارد المطلوبة للاستمرار ، وفي النهاية آفاق النجاح.
ببساطة ، إنه تحليل وتقييم لمشروع مقترح لتحديد ما إذا كان ممكنًا تقنيًا ضمن التكلفة المقدرة ، وسيكون مربحًا أم لا. يجب عليك إجراؤها قبل وضع خطة العمل لتوفير المال والجهد.
وهو يتألف من وصف العمل ، وجدوى السوق ، والجدوى الفنية ، والجدوى المالية ، والجدوى التنظيمية والاستنتاجات.
لمعرفة المزيد عن دراسة الجدوى وسعرها برجاء الضغط هنا.
ومن هنا يأتي دور صدى لدراسات الجدوى والاستشارات والهندسية، وسوف نقدم لك كل الدعم الذي تحتاجه في إجراء دراسة الجدوى.
تعريف دراسة الجدوى
دراسة الجدوى: دراسة تهدف إلى الكشف بشكل موضوعي وعقلاني عن نقاط القوة والضعف في مشروع قائم أو مشروع مقترح ، والفرص والتهديدات الموجودة في البيئة الطبيعية ، والموارد المطلوبة للاستمرار ، وفي النهاية آفاق النجاح.
ببساطة ، إنه تحليل وتقييم لمشروع مقترح لتحديد ما إذا كان ممكنًا تقنيًا ضمن التكلفة المقدرة ، وسيكون مربحًا أم لا. يجب عليك إجراؤها قبل وضع خطة العمل لتوفير المال والجهد.
وهو يتألف من وصف العمل ، وجدوى السوق ، والجدوى الفنية ، والجدوى المالية ، والجدوى التنظيمية والاستنتاجات.
لمعرفة المزيد عن دراسة الجدوى وسعرها برجاء الضغط هنا.