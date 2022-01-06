من درر السلف.....الحلقة رقم 522

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله عليه /
فالطيرة : بَاب من الشّرك ؛ وإلقاء الشَّيْطَان وتخويفه ووسوسته ..
يَكبر ويَعظم شَأْنهَا : على من اتبعها نَفسه واشتغل بهَا ؛ وَأكْثر الْعِنَايَة بهَا ..
وَتَذهب وتضمحل عَمَّن : لم يلْتَفت إِلَيْهَا ؛ وَلَا ألقى إِلَيْهَا باله ؛ وَلَا شَغل بهَا نَفسه وفكره ..
وَاعْلَم أَن من كَانَ معتنيا بهَا ؛ قَائِلاً بهَا : كَانَت إِلَيْهِ أسْرع من السَّيْل الى منحدر ..
فتحت لَهُ : أَبْوَاب الوساوس فِيمَا يسمعهُ وَيَرَاهُ ويعطاه ..
وَيفتح لَهُ الشَّيْطَان فِيهَا من المناسبات الْبَعِيدَة والقريبة فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى : مَا يفْسد عَلَيْهِ دينه ؛ وينكد عَلَيْهِ عيشه . ..
أنظره / مفتاح دار السَعادة ج 02 وَرَقَة / 230 - 231 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أمراض الْقُلُوب : أصعب من أمراض الأبدان ..
لأن غَايَة مرض الْبدن أن يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إلى الْمَوْت ؛ وَأما مرض الْقلب : فيفضي بِصَاحِبِهِ إلى الشَّقَاء الأبدي ..
وَلَا شِفَاء لهَذَا الْمَرَض : إلاّ بِالْعلمِ ..
وَلِهَذَا سمى الله تَعَالَى كِتَابه : شِفَاء لإمراض الصُّدُور ..
قال تَعَالَى : ﴿ يَا أَيهَا النَّاس قد جاءتكم موعظة من ربكُم وشفاء لما فِي الصُّدُور وَهدى وَرَحْمَة للْمُؤْمِنين ﴾ . ..
أنظره / مفتاح دار السَعادة ج 01 وَرَقَة / 111 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
لَا شَيْء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلاً : عَن الْفَضَائِل الدِّينِيَّة ؛ والعلوم النافعة ؛ والأعمال الصَّالِحَة ..
فَمن كَانَ كَذَلِك : فَهُوَ من الهَمَج الرِعَاع الَّذين يُكدرون المَاء !!
ويغلون : الأسعار !!
إنْ عَاشَ : عَاشَ غير حميداً ..
وان مَاتَ مَاتَ غير : فقيداً ..
فقدهم : رَاحَة للبلاد والعباد ..
وَلَا تبْكي عَلَيْهِم : السَّمَاء ..
وَلَا تستوحش لَهُم : الغبراء . ..
أنظره / مفتاح دار السَعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 110 …
ومنها …
قال الشيخ العلاّمة عبد الرَحمنَ ابن السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
من فرَّ بدينه من الفتن : سلّمه الله منها ..
وأنّ من حرص على العافية : عافاه الله . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 544 …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله عليه /
فالطيرة : بَاب من الشّرك ؛ وإلقاء الشَّيْطَان وتخويفه ووسوسته ..
يَكبر ويَعظم شَأْنهَا : على من اتبعها نَفسه واشتغل بهَا ؛ وَأكْثر الْعِنَايَة بهَا ..
وَتَذهب وتضمحل عَمَّن : لم يلْتَفت إِلَيْهَا ؛ وَلَا ألقى إِلَيْهَا باله ؛ وَلَا شَغل بهَا نَفسه وفكره ..
وَاعْلَم أَن من كَانَ معتنيا بهَا ؛ قَائِلاً بهَا : كَانَت إِلَيْهِ أسْرع من السَّيْل الى منحدر ..
فتحت لَهُ : أَبْوَاب الوساوس فِيمَا يسمعهُ وَيَرَاهُ ويعطاه ..
وَيفتح لَهُ الشَّيْطَان فِيهَا من المناسبات الْبَعِيدَة والقريبة فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى : مَا يفْسد عَلَيْهِ دينه ؛ وينكد عَلَيْهِ عيشه . ..
أنظره / مفتاح دار السَعادة ج 02 وَرَقَة / 230 - 231 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أمراض الْقُلُوب : أصعب من أمراض الأبدان ..
لأن غَايَة مرض الْبدن أن يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إلى الْمَوْت ؛ وَأما مرض الْقلب : فيفضي بِصَاحِبِهِ إلى الشَّقَاء الأبدي ..
وَلَا شِفَاء لهَذَا الْمَرَض : إلاّ بِالْعلمِ ..
وَلِهَذَا سمى الله تَعَالَى كِتَابه : شِفَاء لإمراض الصُّدُور ..
قال تَعَالَى : ﴿ يَا أَيهَا النَّاس قد جاءتكم موعظة من ربكُم وشفاء لما فِي الصُّدُور وَهدى وَرَحْمَة للْمُؤْمِنين ﴾ . ..
أنظره / مفتاح دار السَعادة ج 01 وَرَقَة / 111 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
لَا شَيْء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلاً : عَن الْفَضَائِل الدِّينِيَّة ؛ والعلوم النافعة ؛ والأعمال الصَّالِحَة ..
فَمن كَانَ كَذَلِك : فَهُوَ من الهَمَج الرِعَاع الَّذين يُكدرون المَاء !!
ويغلون : الأسعار !!
إنْ عَاشَ : عَاشَ غير حميداً ..
وان مَاتَ مَاتَ غير : فقيداً ..
فقدهم : رَاحَة للبلاد والعباد ..
وَلَا تبْكي عَلَيْهِم : السَّمَاء ..
وَلَا تستوحش لَهُم : الغبراء . ..
أنظره / مفتاح دار السَعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 110 …
ومنها …
قال الشيخ العلاّمة عبد الرَحمنَ ابن السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
من فرَّ بدينه من الفتن : سلّمه الله منها ..
وأنّ من حرص على العافية : عافاه الله . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 544 …