من درر السلف.....الحلقة رقم 522

الحَمْدُ لله …ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …منها …وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله عليه /فالطيرة : بَاب من الشّرك ؛ وإلقاء الشَّيْطَان وتخويفه ووسوسته ..يَكبر ويَعظم شَأْنهَا : على من اتبعها نَفسه واشتغل بهَا ؛ وَأكْثر الْعِنَايَة بهَا ..وَتَذهب وتضمحل عَمَّن : لم يلْتَفت إِلَيْهَا ؛ وَلَا ألقى إِلَيْهَا باله ؛ وَلَا شَغل بهَا نَفسه وفكره ..وَاعْلَم أَن من كَانَ معتنيا بهَا ؛ قَائِلاً بهَا : كَانَت إِلَيْهِ أسْرع من السَّيْل الى منحدر ..فتحت لَهُ : أَبْوَاب الوساوس فِيمَا يسمعهُ وَيَرَاهُ ويعطاه ..وَيفتح لَهُ الشَّيْطَان فِيهَا من المناسبات الْبَعِيدَة والقريبة فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى : مَا يفْسد عَلَيْهِ دينه ؛ وينكد عَلَيْهِ عيشه . ..أنظره / مفتاح دار السَعادة ج 02 وَرَقَة / 230 - 231 …ومنها …وقال أيضاً /أمراض الْقُلُوب : أصعب من أمراض الأبدان ..لأن غَايَة مرض الْبدن أن يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إلى الْمَوْت ؛ وَأما مرض الْقلب : فيفضي بِصَاحِبِهِ إلى الشَّقَاء الأبدي ..وَلَا شِفَاء لهَذَا الْمَرَض : إلاّ بِالْعلمِ ..وَلِهَذَا سمى الله تَعَالَى كِتَابه : شِفَاء لإمراض الصُّدُور ..قال تَعَالَى : ﴿ يَا أَيهَا النَّاس قد جاءتكم موعظة من ربكُم وشفاء لما فِي الصُّدُور وَهدى وَرَحْمَة للْمُؤْمِنين ﴾ . ..أنظره / مفتاح دار السَعادة ج 01 وَرَقَة / 111 …ومنها …وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /لَا شَيْء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلاً : عَن الْفَضَائِل الدِّينِيَّة ؛ والعلوم النافعة ؛ والأعمال الصَّالِحَة ..فَمن كَانَ كَذَلِك : فَهُوَ من الهَمَج الرِعَاع الَّذين يُكدرون المَاء !!ويغلون : الأسعار !!إنْ عَاشَ : عَاشَ غير حميداً ..وان مَاتَ مَاتَ غير : فقيداً ..فقدهم : رَاحَة للبلاد والعباد ..وَلَا تبْكي عَلَيْهِم : السَّمَاء ..وَلَا تستوحش لَهُم : الغبراء . ..أنظره / مفتاح دار السَعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 110 …ومنها …قال الشيخ العلاّمة عبد الرَحمنَ ابن السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /من فرَّ بدينه من الفتن : سلّمه الله منها ..وأنّ من حرص على العافية : عافاه الله . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 544 …