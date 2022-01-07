من درر السلف . الحلقة رقم 523

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله عليه /
قَالَ بعض الْحُكَمَاء فِي وَصيته :
إياك والكسل والضجر ؛ فإن الكسل : لَا ينْهض لِمَكْرمة ..
والضجر إِذا نَهَضَ إليها : لَا يصبر عَلَيْهَا . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 113 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فإن الإحسان المتوقع من العَبْد : إمّا بِمَالِه ..
وإمّا : بِبدنِهِ ..
فالبخيل : مَانع لنفع مَاله ..
والجبان : مَانع لنفع بدنه ..
الْمَشْهُور عِنْد النَّاس : أنّ الْبُخْل مُسْتَلْزم الْجُبْن من غير عكس ..
لإن من بخل بِمَالِه : فَهُوَ بِنَفسِهِ أبخل ..
والشجاعة تَسْتَلْزِم الْكَرم من غير عكس ؛ لإن من جاد بِنَفسِهِ : فَهُوَ بِمَالِه أسمح وأجود ..
وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ : لَيْسَ بِلَازِم أكثره ..
فإن الشجَاعَة وَالْكَرم وأضدادها : أخلاق وغرائز ؛ قد تجمع فِي الرجل ؛ وَقد يعْطى بَعْضهَا دون بعض ..
وَقد شَاهد النَّاس من أهل الإقدام والشجاعة والبأس : من هُوَ أبخل النَّاس ..
وَهَذَا كثيراً مَا يُوجد : فِي أمة التّرْك ..
يكون أشجع : من لَيْث ..
وأبخل : من كلب ..
فالرجل قد يسمح بِنَفسِهِ ؛ ويَضْن بِمَالِه ؛ وَلِهَذَا يُقَاتل عَلَيْهِ : حَتَّى يقتل ؛ فَيبْدَأ بِنَفسِهِ دونه ..
فَمن النَّاس من يسمح بِنَفسِهِ وَمَاله ..
وَمِنْهُم من يبخل بِنَفسِهِ ..
وَمِنْهُم من يسمح بِمَالِه وَيبْخَل بِنَفسِهِ ؛ وَعَكسه ..
والأقسام الأربعة : مَوْجُودَة فِي النَّاس . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 113 - 114 …
ومنها …
وفي الحَديث / عنْ عُبَيْد اللَّه بن عَدِيٍّ في البُخاريّ في صَحيحهِ وفيهِ /
قال وحْشِيّ ابنُ حَرْبٍ رضي الله عنهُ : قَدِمْتُ علَى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ /
آنْتَ وَحْشِيٌّ ؟؟؟
قُلتُ : نَعَمْ ..
قَالَ : أنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ ؟؟؟
قُلتُ : قدْ كانَ مِنَ الأمْرِ ما بَلَغَكَ ..
قَالَ : فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُغَيِّبَ وجْهَكَ عَنِّي ؟؟؟
الحديث .. .
قال الحَافظ جَمال الدين ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقَوله : هَل تَسْتَطِيع أَن تغيب وَجهك عني ؟؟؟
فِي هَذَا : إِشْكَال على من قل علمه ..
فَإِنَّهُ يَقُول : إِذا كَانَ الْإِسْلَام يَجِبُّ مَا قبله ؟؟؟
فَمَا وَجه هَذَا القَوْل من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم !!!
وَهُوَ قَول يشبه : مُوَافقَة الطَّبْع ؛ وَأَيْنَ الْحلم ؟؟؟
وَالْجَوَاب / أَن الشَّرْع : لَا يُكَلف نقل الطَّبْع ..
إِنَّمَا يُكَلف : ترك الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ ..
وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلما رأى وحشياً : ذكر فعله ؛ فتغيظ عَلَيْهِ بالطبع ..
وَهَذَا يضر وحشياً فِي دينه ؛ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ اللطف فِي إبعَادِهِ . ..
أنْظُرهُ / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 04 وَرَقَة / 177 …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله عليه /
قَالَ بعض الْحُكَمَاء فِي وَصيته :
إياك والكسل والضجر ؛ فإن الكسل : لَا ينْهض لِمَكْرمة ..
والضجر إِذا نَهَضَ إليها : لَا يصبر عَلَيْهَا . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 113 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فإن الإحسان المتوقع من العَبْد : إمّا بِمَالِه ..
وإمّا : بِبدنِهِ ..
فالبخيل : مَانع لنفع مَاله ..
والجبان : مَانع لنفع بدنه ..
الْمَشْهُور عِنْد النَّاس : أنّ الْبُخْل مُسْتَلْزم الْجُبْن من غير عكس ..
لإن من بخل بِمَالِه : فَهُوَ بِنَفسِهِ أبخل ..
والشجاعة تَسْتَلْزِم الْكَرم من غير عكس ؛ لإن من جاد بِنَفسِهِ : فَهُوَ بِمَالِه أسمح وأجود ..
وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ : لَيْسَ بِلَازِم أكثره ..
فإن الشجَاعَة وَالْكَرم وأضدادها : أخلاق وغرائز ؛ قد تجمع فِي الرجل ؛ وَقد يعْطى بَعْضهَا دون بعض ..
وَقد شَاهد النَّاس من أهل الإقدام والشجاعة والبأس : من هُوَ أبخل النَّاس ..
وَهَذَا كثيراً مَا يُوجد : فِي أمة التّرْك ..
يكون أشجع : من لَيْث ..
وأبخل : من كلب ..
فالرجل قد يسمح بِنَفسِهِ ؛ ويَضْن بِمَالِه ؛ وَلِهَذَا يُقَاتل عَلَيْهِ : حَتَّى يقتل ؛ فَيبْدَأ بِنَفسِهِ دونه ..
فَمن النَّاس من يسمح بِنَفسِهِ وَمَاله ..
وَمِنْهُم من يبخل بِنَفسِهِ ..
وَمِنْهُم من يسمح بِمَالِه وَيبْخَل بِنَفسِهِ ؛ وَعَكسه ..
والأقسام الأربعة : مَوْجُودَة فِي النَّاس . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 113 - 114 …
ومنها …
وفي الحَديث / عنْ عُبَيْد اللَّه بن عَدِيٍّ في البُخاريّ في صَحيحهِ وفيهِ /
قال وحْشِيّ ابنُ حَرْبٍ رضي الله عنهُ : قَدِمْتُ علَى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ /
آنْتَ وَحْشِيٌّ ؟؟؟
قُلتُ : نَعَمْ ..
قَالَ : أنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ ؟؟؟
قُلتُ : قدْ كانَ مِنَ الأمْرِ ما بَلَغَكَ ..
قَالَ : فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُغَيِّبَ وجْهَكَ عَنِّي ؟؟؟
الحديث .. .
قال الحَافظ جَمال الدين ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقَوله : هَل تَسْتَطِيع أَن تغيب وَجهك عني ؟؟؟
فِي هَذَا : إِشْكَال على من قل علمه ..
فَإِنَّهُ يَقُول : إِذا كَانَ الْإِسْلَام يَجِبُّ مَا قبله ؟؟؟
فَمَا وَجه هَذَا القَوْل من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم !!!
وَهُوَ قَول يشبه : مُوَافقَة الطَّبْع ؛ وَأَيْنَ الْحلم ؟؟؟
وَالْجَوَاب / أَن الشَّرْع : لَا يُكَلف نقل الطَّبْع ..
إِنَّمَا يُكَلف : ترك الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ ..
وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلما رأى وحشياً : ذكر فعله ؛ فتغيظ عَلَيْهِ بالطبع ..
وَهَذَا يضر وحشياً فِي دينه ؛ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ اللطف فِي إبعَادِهِ . ..
أنْظُرهُ / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 04 وَرَقَة / 177 …