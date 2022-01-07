من درر السلف . الحلقة رقم 523

الحَمْدُ لله …ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …منها …وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله عليه /قَالَ بعض الْحُكَمَاء فِي وَصيته :إياك والكسل والضجر ؛ فإن الكسل : لَا ينْهض لِمَكْرمة ..والضجر إِذا نَهَضَ إليها : لَا يصبر عَلَيْهَا . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 113 …ومنها …وقال أيضاً /فإن الإحسان المتوقع من العَبْد : إمّا بِمَالِه ..وإمّا : بِبدنِهِ ..فالبخيل : مَانع لنفع مَاله ..والجبان : مَانع لنفع بدنه ..الْمَشْهُور عِنْد النَّاس : أنّ الْبُخْل مُسْتَلْزم الْجُبْن من غير عكس ..لإن من بخل بِمَالِه : فَهُوَ بِنَفسِهِ أبخل ..والشجاعة تَسْتَلْزِم الْكَرم من غير عكس ؛ لإن من جاد بِنَفسِهِ : فَهُوَ بِمَالِه أسمح وأجود ..وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ : لَيْسَ بِلَازِم أكثره ..فإن الشجَاعَة وَالْكَرم وأضدادها : أخلاق وغرائز ؛ قد تجمع فِي الرجل ؛ وَقد يعْطى بَعْضهَا دون بعض ..وَقد شَاهد النَّاس من أهل الإقدام والشجاعة والبأس : من هُوَ أبخل النَّاس ..وَهَذَا كثيراً مَا يُوجد : فِي أمة التّرْك ..يكون أشجع : من لَيْث ..وأبخل : من كلب ..فالرجل قد يسمح بِنَفسِهِ ؛ ويَضْن بِمَالِه ؛ وَلِهَذَا يُقَاتل عَلَيْهِ : حَتَّى يقتل ؛ فَيبْدَأ بِنَفسِهِ دونه ..فَمن النَّاس من يسمح بِنَفسِهِ وَمَاله ..وَمِنْهُم من يبخل بِنَفسِهِ ..وَمِنْهُم من يسمح بِمَالِه وَيبْخَل بِنَفسِهِ ؛ وَعَكسه ..والأقسام الأربعة : مَوْجُودَة فِي النَّاس . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 وَرَقَة / 113 - 114 …ومنها …وفي الحَديث / عنْ عُبَيْد اللَّه بن عَدِيٍّ في البُخاريّ في صَحيحهِ وفيهِ /قال وحْشِيّ ابنُ حَرْبٍ رضي الله عنهُ : قَدِمْتُ علَى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ /آنْتَ وَحْشِيٌّ ؟؟؟قُلتُ : نَعَمْ ..قَالَ : أنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ ؟؟؟قُلتُ : قدْ كانَ مِنَ الأمْرِ ما بَلَغَكَ ..قَالَ : فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُغَيِّبَ وجْهَكَ عَنِّي ؟؟؟الحديث .. .قال الحَافظ جَمال الدين ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَقَوله : هَل تَسْتَطِيع أَن تغيب وَجهك عني ؟؟؟فِي هَذَا : إِشْكَال على من قل علمه ..فَإِنَّهُ يَقُول : إِذا كَانَ الْإِسْلَام يَجِبُّ مَا قبله ؟؟؟فَمَا وَجه هَذَا القَوْل من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم !!!وَهُوَ قَول يشبه : مُوَافقَة الطَّبْع ؛ وَأَيْنَ الْحلم ؟؟؟وَالْجَوَاب / أَن الشَّرْع : لَا يُكَلف نقل الطَّبْع ..إِنَّمَا يُكَلف : ترك الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ ..وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلما رأى وحشياً : ذكر فعله ؛ فتغيظ عَلَيْهِ بالطبع ..وَهَذَا يضر وحشياً فِي دينه ؛ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ اللطف فِي إبعَادِهِ . ..أنْظُرهُ / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 04 وَرَقَة / 177 …