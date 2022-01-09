من درر السلف...الحلقة رقم 524

الحَمْدُ لله …ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …منها …قال الإمام العلاّمة عبد الرَحمنَ ابن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال يوسف عليه السلام لإخوته : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ ..لأن كل داء يداوى : بضده ..فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد أن يشمه : فترجع إليه روحه ..وتتراجع : إليه نفسه ..ويرجع إليه : بصره ..ولله في ذلك : حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد ..وقد اطلع يوسف من ذلك : على هذا الأمر . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 405 …ومنها …قال الإمام العلاّمة شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي ابن عقيل البغداديّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ : فَلَا تَنْظُرْ إلَى زِحَامِهِمْ فِي أَبْوَابِ الْجَوَامِعِ ..وَلَا ضَجِيجِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ : بِلَبَّيْكَ ..وَإِنَّمَا اُنْظُرْ إلَى مُوَاطَأَتِهِمْ : أَعْدَاءَ الشَّرِيعَةِ ..عَاشَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ وَالْمَعَرِّيُّ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللَّهِ : يَنْظِمُونَ وَيَنْثِرُونَ ..هَذَا يَقُولُ : حَدِيثُ خُرَافَةَ ..وَالْمَعَرِّيُّ يَقُولُ :تَلَوْا بَاطِلًا وَجَلَوْا صَارِمًا .. وَقَالُوا صَدَقْنَا فَقُلْنَا نَعَمْ ..يَعْنِي بِالْبَاطِلِ : كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..وَعَاشُوا سِنِينَ وَعُظِّمَتْ قُبُورُهُمْ ؛ وَاشْتُرِيَتْ تَصَانِيفُهُمْ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُرُودَةِ الدِّينِ فِي الْقَلْبِ ..وَهَذَا الْمَعْنَى : قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - . ..أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرعية لابن مُفلح الحنبليّ ج 01 وَرَقَة / 237 …ومنها …قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /المصلي للعصر بعد الغروب : كالصائم لرمضان في شوال باتفاق العلماء ..فإنهم متفقون على أنه لا يجوز تفويت رمضان إلى شوال لمن يجب عليه ..والصلاة في وقتها : أوكد من الصوم في وقته . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 357 …ومنها …وقال أيضاً /كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم : من صلاة الفرض ..والنفل ..ومس المصحف ..وقراءة القرآن . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 360 …