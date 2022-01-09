من درر السلف...الحلقة رقم 524

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال الإمام العلاّمة عبد الرَحمنَ ابن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال يوسف عليه السلام لإخوته : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ ..
لأن كل داء يداوى : بضده ..
فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد أن يشمه : فترجع إليه روحه ..
وتتراجع : إليه نفسه ..
ويرجع إليه : بصره ..
ولله في ذلك : حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد ..
وقد اطلع يوسف من ذلك : على هذا الأمر . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 405 …
ومنها …
قال الإمام العلاّمة شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي ابن عقيل البغداديّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /
إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ : فَلَا تَنْظُرْ إلَى زِحَامِهِمْ فِي أَبْوَابِ الْجَوَامِعِ ..
وَلَا ضَجِيجِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ : بِلَبَّيْكَ ..
وَإِنَّمَا اُنْظُرْ إلَى مُوَاطَأَتِهِمْ : أَعْدَاءَ الشَّرِيعَةِ ..
عَاشَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ وَالْمَعَرِّيُّ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللَّهِ : يَنْظِمُونَ وَيَنْثِرُونَ ..
هَذَا يَقُولُ : حَدِيثُ خُرَافَةَ ..
وَالْمَعَرِّيُّ يَقُولُ :
تَلَوْا بَاطِلًا وَجَلَوْا صَارِمًا .. وَقَالُوا صَدَقْنَا فَقُلْنَا نَعَمْ ..
يَعْنِي بِالْبَاطِلِ : كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَعَاشُوا سِنِينَ وَعُظِّمَتْ قُبُورُهُمْ ؛ وَاشْتُرِيَتْ تَصَانِيفُهُمْ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُرُودَةِ الدِّينِ فِي الْقَلْبِ ..
وَهَذَا الْمَعْنَى : قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - . ..
أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرعية لابن مُفلح الحنبليّ ج 01 وَرَقَة / 237 …
ومنها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
المصلي للعصر بعد الغروب : كالصائم لرمضان في شوال باتفاق العلماء ..
فإنهم متفقون على أنه لا يجوز تفويت رمضان إلى شوال لمن يجب عليه ..
والصلاة في وقتها : أوكد من الصوم في وقته . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 357 …
ومنها …
وقال أيضاً /
كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم : من صلاة الفرض ..
والنفل ..
ومس المصحف ..
وقراءة القرآن . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 360 …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال الإمام العلاّمة عبد الرَحمنَ ابن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال يوسف عليه السلام لإخوته : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ ..
لأن كل داء يداوى : بضده ..
فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد أن يشمه : فترجع إليه روحه ..
وتتراجع : إليه نفسه ..
ويرجع إليه : بصره ..
ولله في ذلك : حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد ..
وقد اطلع يوسف من ذلك : على هذا الأمر . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 405 …
ومنها …
قال الإمام العلاّمة شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي ابن عقيل البغداديّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /
إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ : فَلَا تَنْظُرْ إلَى زِحَامِهِمْ فِي أَبْوَابِ الْجَوَامِعِ ..
وَلَا ضَجِيجِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ : بِلَبَّيْكَ ..
وَإِنَّمَا اُنْظُرْ إلَى مُوَاطَأَتِهِمْ : أَعْدَاءَ الشَّرِيعَةِ ..
عَاشَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ وَالْمَعَرِّيُّ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللَّهِ : يَنْظِمُونَ وَيَنْثِرُونَ ..
هَذَا يَقُولُ : حَدِيثُ خُرَافَةَ ..
وَالْمَعَرِّيُّ يَقُولُ :
تَلَوْا بَاطِلًا وَجَلَوْا صَارِمًا .. وَقَالُوا صَدَقْنَا فَقُلْنَا نَعَمْ ..
يَعْنِي بِالْبَاطِلِ : كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَعَاشُوا سِنِينَ وَعُظِّمَتْ قُبُورُهُمْ ؛ وَاشْتُرِيَتْ تَصَانِيفُهُمْ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُرُودَةِ الدِّينِ فِي الْقَلْبِ ..
وَهَذَا الْمَعْنَى : قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - . ..
أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرعية لابن مُفلح الحنبليّ ج 01 وَرَقَة / 237 …
ومنها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
المصلي للعصر بعد الغروب : كالصائم لرمضان في شوال باتفاق العلماء ..
فإنهم متفقون على أنه لا يجوز تفويت رمضان إلى شوال لمن يجب عليه ..
والصلاة في وقتها : أوكد من الصوم في وقته . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 357 …
ومنها …
وقال أيضاً /
كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم : من صلاة الفرض ..
والنفل ..
ومس المصحف ..
وقراءة القرآن . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 360 …