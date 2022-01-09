rere54
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جانفي 2022
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- Egypt
- الجنس
- أنثى
يبحث الآباء والأمهات عن علاج العضو الذكري المدفون للأطفال حيث يكون العضو الذكري المدفون عبارة عن اختفاء القضيب بشكل جزئي أو كلي عن سطح الجلد والذي من الممكن أن يكون نتيجة عيب خلقي في حالة ارتخاء الأربطة المثبتة للقضيب أو نتيجة عملية الطهارة التي تمت بشكل خاطئ.
علاج العضو الذكري المدفون للأطفال
العضو الذكري المدفون عند الأطفال يسمى القضيب المخفي وتكون هذه المشكلة منتشرة قبل اللجوء إلى طرق العلاج يجب معرفة الأسباب وهي:
هناك الكثير من طرق العلاج وفقًا لتشخيص الطبيب للحالة والفحص بشكل جيد وهي:
علاج العضو الذكري المدفون للأطفال
العضو الذكري المدفون عند الأطفال يسمى القضيب المخفي وتكون هذه المشكلة منتشرة قبل اللجوء إلى طرق العلاج يجب معرفة الأسباب وهي:
- أسباب خلقية والتي تكون بسبب حدوث تطور غير طبيعي أثناء نمو القضيب والذي يكون بسبب وجود بعض المشاكل في نمو الجلد و الدهون في هذه المنطقة المحيطة به.
- حيث تكون المشاكل التي من الممكن توقعها التصاق جلد كيس الصفن داخل القضيب أو ترخي الأربطة المتواجدة في العضو الذكري، ويمكن أن يكون هناك وسادة دهنية كبيرة تحيط بالقضيب بشكل متكامل.
- أما عن الأسباب المكتسبة تكون لدى الأطفال الذين لديهم مرض السمنة المفرطة مما يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة العانة أو تعرض الطفل لعدوى شديدة أو حدوث إصابة للعضو الذكري أو الالتهابات.
هناك الكثير من طرق العلاج وفقًا لتشخيص الطبيب للحالة والفحص بشكل جيد وهي:
- في الحالات الخفيفة من الممكن أن تعالج من نفسها أما في حالة السمنة المفرطة يتم إنقاص الوزن من خلال إتباع الحمية الغذائية أو من الممكن أن يتم إجراء عملية شفط الدهون.
- هناك بعض الأدوية التي يتم وصفها في حالة العدوى أو الالتهابات.
- كما يوجد بعض التقنيات التي يتم إجراؤها للمساعدة في بروز العضو الذكري المدفون للأطفال أو اللجوء للجراحة حتى يعود لصورته الطبيعية، من الممكن أن يتم إجراء جراحة لتعديل الأربطة التي تصل بعظام الحوض.