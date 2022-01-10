من درر السلف...الحلقة رقم 525

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
القاصد للخير الذي لو قُدر عليه لفعله ؛ وإنما يتركه عجزاً : يكتب له مثل أجر فاعله ..
كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم :
إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا : إلاّ كانوا معكم ..
قالوا : وهم بالمدينة ؟؟؟
قال : وهم بالمدينة ؛ حبسهم العذر .. .
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 334 …
ومنها …
وقال أيضاً /
قال ابن عمر / صلاة السفر ركعتان ؛ من خالف السنة : كفر ..
معناه / من اعتقد أن الركعتين لا تجزئ : فقد كفر ؛ لأنه خالف السنة المعلومة .. .
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 325 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس ..
والجن ..
والدواب ..
وقد وردت السنة بجهاد الثلاثة : في الصلاة ..
فيجمع بين مناجاة ربه ؛ وبين دفع عدوه : من جميع الحيوان . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 317 …
ومنها …
قال ابن مسعود / ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 315 …
ومنها …
وقال أيضاً في قوله تعالى /
﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ﴾ ..
قِوَام الدين : كتاب يهدي ..
وعدل : يُعمَل به ..
وحديد : ينصر ..
﴿ وكفى بربك هاديًا ونصيرًا ﴾ . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 314 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /غاية أحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم وأكثرها وآكدها : في الصلاة والجهاد ..
وكان إذا عاد مريضًا قال :
اللهم اشف عبدك هذا يشهد صلاة ؛ وينكأ لك عدوا .. .
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 314 …
ومنها …
وقال أيضاً في قوله تبارك الرحمن /
﴿ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدًا ﴾ ..
هذه الآية يُستَدل بها على أنَّ من لم يسجد لله : فليس بمؤمن ..
وهذا يقتضي : كفر تارك الصلاة . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 295 …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
القاصد للخير الذي لو قُدر عليه لفعله ؛ وإنما يتركه عجزاً : يكتب له مثل أجر فاعله ..
كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم :
إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا : إلاّ كانوا معكم ..
قالوا : وهم بالمدينة ؟؟؟
قال : وهم بالمدينة ؛ حبسهم العذر .. .
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 334 …
ومنها …
وقال أيضاً /
قال ابن عمر / صلاة السفر ركعتان ؛ من خالف السنة : كفر ..
معناه / من اعتقد أن الركعتين لا تجزئ : فقد كفر ؛ لأنه خالف السنة المعلومة .. .
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 325 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس ..
والجن ..
والدواب ..
وقد وردت السنة بجهاد الثلاثة : في الصلاة ..
فيجمع بين مناجاة ربه ؛ وبين دفع عدوه : من جميع الحيوان . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 317 …
ومنها …
قال ابن مسعود / ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 315 …
ومنها …
وقال أيضاً في قوله تعالى /
﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ﴾ ..
قِوَام الدين : كتاب يهدي ..
وعدل : يُعمَل به ..
وحديد : ينصر ..
﴿ وكفى بربك هاديًا ونصيرًا ﴾ . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 314 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /غاية أحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم وأكثرها وآكدها : في الصلاة والجهاد ..
وكان إذا عاد مريضًا قال :
اللهم اشف عبدك هذا يشهد صلاة ؛ وينكأ لك عدوا .. .
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 314 …
ومنها …
وقال أيضاً في قوله تبارك الرحمن /
﴿ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدًا ﴾ ..
هذه الآية يُستَدل بها على أنَّ من لم يسجد لله : فليس بمؤمن ..
وهذا يقتضي : كفر تارك الصلاة . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 295 …