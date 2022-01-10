من درر السلف...الحلقة رقم 525

الحَمْدُ لله …ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …منها …قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /القاصد للخير الذي لو قُدر عليه لفعله ؛ وإنما يتركه عجزاً : يكتب له مثل أجر فاعله ..كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم :إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا : إلاّ كانوا معكم ..قالوا : وهم بالمدينة ؟؟؟قال : وهم بالمدينة ؛ حبسهم العذر .. .أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 334 …ومنها …وقال أيضاً /قال ابن عمر / صلاة السفر ركعتان ؛ من خالف السنة : كفر ..معناه / من اعتقد أن الركعتين لا تجزئ : فقد كفر ؛ لأنه خالف السنة المعلومة .. .أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 325 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس ..والجن ..والدواب ..وقد وردت السنة بجهاد الثلاثة : في الصلاة ..فيجمع بين مناجاة ربه ؛ وبين دفع عدوه : من جميع الحيوان . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 317 …ومنها …قال ابن مسعود / ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 315 …ومنها …وقال أيضاً في قوله تعالى /﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ﴾ ..قِوَام الدين : كتاب يهدي ..وعدل : يُعمَل به ..وحديد : ينصر ..﴿ وكفى بربك هاديًا ونصيرًا ﴾ . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 314 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /غاية أحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم وأكثرها وآكدها : في الصلاة والجهاد ..وكان إذا عاد مريضًا قال :اللهم اشف عبدك هذا يشهد صلاة ؛ وينكأ لك عدوا .. .أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 314 …ومنها …وقال أيضاً في قوله تبارك الرحمن /﴿ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدًا ﴾ ..هذه الآية يُستَدل بها على أنَّ من لم يسجد لله : فليس بمؤمن ..وهذا يقتضي : كفر تارك الصلاة . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 295 …