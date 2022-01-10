يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي -(تعزية)

كان بصحة جيدة..!!

وبعد أيام قليلة ..من إصابته وصراعه مع "السـلاح البيولـوجي (فيروس كورونا) المصنع في مخابـر عبدة الشيـطان أعداء الإسـلام والمسلميـن"

توفى قبل ساعااات فقط.. واحد من أعز الناس على قلبي "خالي المختار" !

" "الخال الدي كان يحملني على ظهره عندما كنت صغيرا ..وكان يعلمني الصلاة وانا في سن 5 ( في كتيب صغير بالابيض والاسود ) !!!!!! !

للأسف..(كانت المسافة الجغرافية بعيدة جدا بيننا).. و لم يعلمني احد بخطورة الوضع.. وإلا لكنت تدخلت وساعدته بما قدر الله ..(كان تدخلي في الهاتف ببعض النصائح والتوجيهات -على اساس حالة عادية ولا تحمل اي خطورة// ولكن للاسف واضح جدا ان حتى تلك النصائح لم تطبق كما يجب) !

"تم شفاء ناس بعد أشهـــــــــر من اصابتهم بنسب مرض وصلت حتى 90بالمئة'' !! كنت اشرفت على العديد منهم وتم شفاااائهم جميعا والحمد لله ( ولكن اقرب الناس خطف من بين اليدين سبحان الله ) !

والله يا اخوتي لولا الرضاء بقضاء وقــــــــــــدر الله .."كوننا مسلمين مؤمنين بإدن الله" ..لكان كلام آخر !

نسأل الله له المغفرة والرحمة... كما نسأله القادر بقدرته, العظيم بعظمته, العزيز الحكيم بعزته ............... أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة........... وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين من المؤمنين وحسن أولائك رفيقا .

كما نسأل الله القادر بقدرته التي فاقت كل قدرة سبحانه.............. أن يقلب "السحر على الساحر" وأن يكون عام 2022 عام بداية اللعنة.. على الكفر والكافرين ومن ولاهم من المنافقين من "شياطين الثلقين"... آمين يا رب العالمين .





بارك الله فيكم .. لا تنســـــــــوه من دعائكم الطيب اخوتي اخواتي (وبعيدََا عن قرابته لي وعلاقته الشخصية بي.... فــ والله- قـــــــــلّ ما رأيت شخصا لديه خلق مثل خلقه ..وحبه وفعله الخير للناس مثل فعله وحبه ) .بارك الله فيكم ..

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