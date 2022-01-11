من درر السلف....الحلقة 526

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وقد تنازع العلماء أيما أفضل : طول القراءة ؟؟؟
أو كثرة الركوع والسجود ؟؟؟
أو هما سواء على ثلاثة أقوال ..
أصحها : التسوية كما كانت صلاة النبيّ صلى الله عليهِ وسلم . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 294 …
ومنها …
وقال أيضاً /
السنة التي اتفق عليها العلماء في صلاة المغرب : أن قراءتها أقصر من قراءة غيرها ..
كما اتفقوا على أن سنتها : التعجيل من أول الوقت . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 289 …
ومنها …
وقال الإمام الحافظ أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
واعلموا أنه لولا العلماء الذين ينقلون العلم ويعلمونه الناس جيلًا بعد جيل : لهلك الإسلام جملة ..
فتدبروا : هذا ..
وقفوا : عنده وتفكروا فيه ..
ولذلك سُمُّوا : ورثة الانبياء . ..
أنظره / التلخيص لوجوه التخليص وَرَقَة / 108 …
ومنها …
وقال أيضاً في آخر كتابه المُسمى ( جمهرة أنساب العرب ) /
الحقيقة : فلا فخر إلّا بالتّقوى ..
وما عدا ذلك : فخطأ ..
« إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ » . ..
أنظره / جمهرة أنساب العرب وَرَقَة / 490 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط : على محسن متصدق ..
وإن أصابه شيء من ذلك : كان مُعامَلاً فيه باللطف والمعونة والتأييد ..
وكانت له فيه : العاقبة الحميدة ..
فالمحسن المتصدق : يستخدم جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه ..
فمن لم يكن له جند ولا ولا عسكر وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر ؛ والله المستعان . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 وَرَقَة / 242 - 243 …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وقد تنازع العلماء أيما أفضل : طول القراءة ؟؟؟
أو كثرة الركوع والسجود ؟؟؟
أو هما سواء على ثلاثة أقوال ..
أصحها : التسوية كما كانت صلاة النبيّ صلى الله عليهِ وسلم . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 294 …
ومنها …
وقال أيضاً /
السنة التي اتفق عليها العلماء في صلاة المغرب : أن قراءتها أقصر من قراءة غيرها ..
كما اتفقوا على أن سنتها : التعجيل من أول الوقت . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 289 …
ومنها …
وقال الإمام الحافظ أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
واعلموا أنه لولا العلماء الذين ينقلون العلم ويعلمونه الناس جيلًا بعد جيل : لهلك الإسلام جملة ..
فتدبروا : هذا ..
وقفوا : عنده وتفكروا فيه ..
ولذلك سُمُّوا : ورثة الانبياء . ..
أنظره / التلخيص لوجوه التخليص وَرَقَة / 108 …
ومنها …
وقال أيضاً في آخر كتابه المُسمى ( جمهرة أنساب العرب ) /
الحقيقة : فلا فخر إلّا بالتّقوى ..
وما عدا ذلك : فخطأ ..
« إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ » . ..
أنظره / جمهرة أنساب العرب وَرَقَة / 490 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط : على محسن متصدق ..
وإن أصابه شيء من ذلك : كان مُعامَلاً فيه باللطف والمعونة والتأييد ..
وكانت له فيه : العاقبة الحميدة ..
فالمحسن المتصدق : يستخدم جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه ..
فمن لم يكن له جند ولا ولا عسكر وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر ؛ والله المستعان . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 وَرَقَة / 242 - 243 …