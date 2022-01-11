من درر السلف....الحلقة 526

الحَمْدُ لله …ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …منها …قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وقد تنازع العلماء أيما أفضل : طول القراءة ؟؟؟أو كثرة الركوع والسجود ؟؟؟أو هما سواء على ثلاثة أقوال ..أصحها : التسوية كما كانت صلاة النبيّ صلى الله عليهِ وسلم . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 294 …ومنها …وقال أيضاً /السنة التي اتفق عليها العلماء في صلاة المغرب : أن قراءتها أقصر من قراءة غيرها ..كما اتفقوا على أن سنتها : التعجيل من أول الوقت . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 289 …ومنها …وقال الإمام الحافظ أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /واعلموا أنه لولا العلماء الذين ينقلون العلم ويعلمونه الناس جيلًا بعد جيل : لهلك الإسلام جملة ..فتدبروا : هذا ..وقفوا : عنده وتفكروا فيه ..ولذلك سُمُّوا : ورثة الانبياء . ..أنظره / التلخيص لوجوه التخليص وَرَقَة / 108 …ومنها …وقال أيضاً في آخر كتابه المُسمى ( جمهرة أنساب العرب ) /الحقيقة : فلا فخر إلّا بالتّقوى ..وما عدا ذلك : فخطأ ..« إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ » . ..أنظره / جمهرة أنساب العرب وَرَقَة / 490 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليهِ رَحَمَات الله /فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط : على محسن متصدق ..وإن أصابه شيء من ذلك : كان مُعامَلاً فيه باللطف والمعونة والتأييد ..وكانت له فيه : العاقبة الحميدة ..فالمحسن المتصدق : يستخدم جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه ..فمن لم يكن له جند ولا ‏ولا عسكر وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر ؛ والله المستعان . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 وَرَقَة / 242 - 243 …