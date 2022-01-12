من درر السلف...الحلقة رقم 527

الحَمْدُ لله …ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …منها …قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /إنَّما فُضِّلت الصلاة في البيت : لأجل الإخفاء .. قال القاضي / وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته : كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته . ..أنظره / شرح العمدة ج 03 ورقة / 627 …ومنها …وسئل شيخ الإسلام عليهِ رَحَمَات الله عليه أيضا /عن الرجل إذا اغتسلَ من الجنابة ولم يتوضأ بعدَه ولا قَبلَه وصلَّى بالغُسل ؛ فهل يجوز ذلك أم لا ؟؟؟الجواب / نعم ؛ إذا اغتسل للجنابة : أجزأتْه الصلاةُ بذلك الغسل وإن لم يَنوِه عند جمهور العلماء . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 331 …ومنها …وسئل أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /في رجلٍ فاتته صلاة العصر ؛ فجاء إلى المسجد فوجدَ المغربَ قد أقيمت ؛ فهل يصلّي الفائتةَ قَبلُ أم لا ؟؟؟الجواب / بل يُصلِّي المغرب مع الإمام ثم يصلّي العصرَ : باتفاق الأئمة ..ولكن [ هل ] يعيد المغرب ؟؟؟فيه : قولان ..أحدهما / يعيدها ؛ وهو قول : ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ..والثاني / لا يعيد المغرب ؛ وهو قول : ابن عباس ؛ وقول الشافعي ..والقول الآخر / في مذهب أحمد ..والثاني : أصحُّ ..فإنّ الله لم يُوجب على العبد أن يصلّي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 338 …ومنها …وقال شيخ الإسلام أيضًا في قوله تعالى /( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) ..قال الفُضيل بن عِياض / أخلصُه وأصوبُه ..قالوا / ما أخلصه وأصوبه ؟؟؟قال / إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صواباً : لم يُقْبَل ..وإذا كان صواباً ولم يكن خالصًا : لم يُقْبَل ..حتى يكون : صواباً خالصًا ..والخالص : أن يكون لله ..والصوابُ : أن يكون على السنة ..وهذا الذي قاله الفُضَيل : من الأصولِ المتفق عليها . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 197 …ومنها …وقال أيضًا ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /السنة للمسافر : أن يقصر الصلاةَ ركعتين ركعتين إلاّ المغرب ..والجمع : إذا احتاج إليه ..وإذا كان المسافر نازلاً : فالسنّةُ أن يقصر الصلاة ولا يجمع إلاّ ( إذا ) احتاج إلى ذلك ..وإذا كان لا يدري كم يُقِيم : فإنه يقصر أبدًا ..وإن عَلِمَ أنه يُقيم خمسًا أو عشراً أو خمسةَ عشر : ففيه قولان للعلماء ..أظهرهما : أن يقصر أيضًا . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 359 …