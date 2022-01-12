من درر السلف...الحلقة رقم 527

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
إنَّما فُضِّلت الصلاة في البيت : لأجل الإخفاء .. قال القاضي / وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته : كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته . ..
أنظره / شرح العمدة ج 03 ورقة / 627 …
ومنها …
وسئل شيخ الإسلام عليهِ رَحَمَات الله عليه أيضا /
عن الرجل إذا اغتسلَ من الجنابة ولم يتوضأ بعدَه ولا قَبلَه وصلَّى بالغُسل ؛ فهل يجوز ذلك أم لا ؟؟؟
الجواب / نعم ؛ إذا اغتسل للجنابة : أجزأتْه الصلاةُ بذلك الغسل وإن لم يَنوِه عند جمهور العلماء . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 331 …
ومنها …
وسئل أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
في رجلٍ فاتته صلاة العصر ؛ فجاء إلى المسجد فوجدَ المغربَ قد أقيمت ؛ فهل يصلّي الفائتةَ قَبلُ أم لا ؟؟؟
الجواب / بل يُصلِّي المغرب مع الإمام ثم يصلّي العصرَ : باتفاق الأئمة ..
ولكن [ هل ] يعيد المغرب ؟؟؟
فيه : قولان ..
أحدهما / يعيدها ؛ وهو قول : ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ..
والثاني / لا يعيد المغرب ؛ وهو قول : ابن عباس ؛ وقول الشافعي ..
والقول الآخر / في مذهب أحمد ..
والثاني : أصحُّ ..
فإنّ الله لم يُوجب على العبد أن يصلّي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 338 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام أيضًا في قوله تعالى /
( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) ..
قال الفُضيل بن عِياض / أخلصُه وأصوبُه ..
قالوا / ما أخلصه وأصوبه ؟؟؟
قال / إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صواباً : لم يُقْبَل ..
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصًا : لم يُقْبَل ..
حتى يكون : صواباً خالصًا ..
والخالص : أن يكون لله ..
والصوابُ : أن يكون على السنة ..
وهذا الذي قاله الفُضَيل : من الأصولِ المتفق عليها . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 197 …
ومنها …
وقال أيضًا ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /السنة للمسافر : أن يقصر الصلاةَ ركعتين ركعتين إلاّ المغرب ..
والجمع : إذا احتاج إليه ..
وإذا كان المسافر نازلاً : فالسنّةُ أن يقصر الصلاة ولا يجمع إلاّ ( إذا ) احتاج إلى ذلك ..
وإذا كان لا يدري كم يُقِيم : فإنه يقصر أبدًا ..
وإن عَلِمَ أنه يُقيم خمسًا أو عشراً أو خمسةَ عشر : ففيه قولان للعلماء ..
أظهرهما : أن يقصر أيضًا . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 359 …
ومِنَ المسائل الفريدة ؛ والدُرر والفرائد المُفيدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
إنَّما فُضِّلت الصلاة في البيت : لأجل الإخفاء .. قال القاضي / وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته : كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته . ..
أنظره / شرح العمدة ج 03 ورقة / 627 …
ومنها …
وسئل شيخ الإسلام عليهِ رَحَمَات الله عليه أيضا /
عن الرجل إذا اغتسلَ من الجنابة ولم يتوضأ بعدَه ولا قَبلَه وصلَّى بالغُسل ؛ فهل يجوز ذلك أم لا ؟؟؟
الجواب / نعم ؛ إذا اغتسل للجنابة : أجزأتْه الصلاةُ بذلك الغسل وإن لم يَنوِه عند جمهور العلماء . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 331 …
ومنها …
وسئل أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
في رجلٍ فاتته صلاة العصر ؛ فجاء إلى المسجد فوجدَ المغربَ قد أقيمت ؛ فهل يصلّي الفائتةَ قَبلُ أم لا ؟؟؟
الجواب / بل يُصلِّي المغرب مع الإمام ثم يصلّي العصرَ : باتفاق الأئمة ..
ولكن [ هل ] يعيد المغرب ؟؟؟
فيه : قولان ..
أحدهما / يعيدها ؛ وهو قول : ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ..
والثاني / لا يعيد المغرب ؛ وهو قول : ابن عباس ؛ وقول الشافعي ..
والقول الآخر / في مذهب أحمد ..
والثاني : أصحُّ ..
فإنّ الله لم يُوجب على العبد أن يصلّي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 338 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام أيضًا في قوله تعالى /
( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) ..
قال الفُضيل بن عِياض / أخلصُه وأصوبُه ..
قالوا / ما أخلصه وأصوبه ؟؟؟
قال / إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صواباً : لم يُقْبَل ..
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصًا : لم يُقْبَل ..
حتى يكون : صواباً خالصًا ..
والخالص : أن يكون لله ..
والصوابُ : أن يكون على السنة ..
وهذا الذي قاله الفُضَيل : من الأصولِ المتفق عليها . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 197 …
ومنها …
وقال أيضًا ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /السنة للمسافر : أن يقصر الصلاةَ ركعتين ركعتين إلاّ المغرب ..
والجمع : إذا احتاج إليه ..
وإذا كان المسافر نازلاً : فالسنّةُ أن يقصر الصلاة ولا يجمع إلاّ ( إذا ) احتاج إلى ذلك ..
وإذا كان لا يدري كم يُقِيم : فإنه يقصر أبدًا ..
وإن عَلِمَ أنه يُقيم خمسًا أو عشراً أو خمسةَ عشر : ففيه قولان للعلماء ..
أظهرهما : أن يقصر أيضًا . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 359 …