من درر السلف...الحلقة رقم 529

الحَمْدُ لله …ومنَ الفَوائد والدُرر ومسائل العلم …منها …قال الإمام المُتقن الحافظ القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله /( سُورَةُ التَّوْبَةِ ) وَلَهَا سِتَّةُ أَسْمَاءً :التَّوْبَةُ ..وَالْمُبَعْثِرَةُ ..وَالْمُقَشْقِشَةُ ..وَالْفَاضِحَةُ ..وَسُورَةُ : الْبُحُوثِ ..وَسُورَةُ : الْعَذَابِ ..فَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا بِسُورَةِ التَّوْبَةِ : فَلِأَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ فِيهَا تَوْبَةَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا بِتَبُوكَ ..فَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا بِالْفَاضِحَةِ : فَلِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا ؛ وَمِنْهُمْ ؛ وَمِنْهُمْ ..قَالَتْ الصَّحَابَةُ : حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا لَا تُبْقِي أَحَدًا ..وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا الْمُبَعْثِرَةُ فَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى يُقَالُ / بَعْثَرْت الْمَتَاعَ : إذَا جَعَلْت أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ؛ وَقَلَبْت جَمِيعَهُ وَقَلَّبْتَهُ ..وَمِنْهُ : ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ ..وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا الْمُقَشْقِشَةُ :،فَمِنْ الْجَمْعِ ؛ فَإِنَّهَا جَمَعَتْ أَوْصَافَ الْمُنَافِقِينَ ؛ وَكَشَفَتْ أَسْرَارَ الدِّينِ ..وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا سُورَةَ الْبُحُوثِ : فَمِنْ بَحَثَ إذَا اخْتَبَرَ وَاسْتَقْصَى ؛ وَذَلِكَ لِمَا تَضَمَّنَتْ أَيْضًا مِنْ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ ؛ وَالْبَحْثِ عَنْ أَسْرَارِهِمْ ..وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا سُورَةَ الْعَذَابِ :،فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ / مَا كَانُوا يَدْعُونَ سُورَةَ التَّوْبَةِ : إلَّا الْمُبَعْثِرَةَ ؛ فَإِنَّهَا تُبَعْثِرُ أَخْبَارَ الْمُنَافِقِينَ ..وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُوهَا إلَّا الْمُقَشْقِشَةَ ..وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ / مَثَلُ بَرَاءَةَ : كَمَثَلِ الْمِرْوَدِ ؛ مَا يُدْرَى أَسْفَلُهُ مِنْ أَعْلَاهُ . ..أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 02 وَرَقَة / 444 …ومنها …وقال أيضاً /( الْقَوْلُ فِي سُقُوطِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : مِنْ سُورَة التَّوْبَة ) ..وَفِي ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ أَغْرَاضٌ جِمَاعُهَا : أَرْبَعَةٌ ..الْأَوَّلُ / قَالَ مَالِكٌ فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : إنَّهُ لَمَّا سَقَطَ أَوَّلُهَا سَقَطَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَعَهُ .. .. ..الثَّانِي / أَنَّ بَرَاءَةَ : سُخْطٌ ..وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : رَحْمَةٌ ؛ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ..الثَّالِثُ / أَنَّ بَرَاءَةَ نَزَلَتْ : بِرَفْعِ الْأَمَانِ ..وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : أَمَانٌ ..وَهَذِهِ كُلُّهَا احْتِمَالَاتٌ ؛ مِنْهَا بَعِيدٌ وَمِنْهَا قَرِيبٌ ..وَأَبْعَدُهَا قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهَا مُفْتَتَحَةٌ بِذِكْرِ الْكُفَّارِ ؛ لِأَنَّ سُوَرًا كَثِيرَةً مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ اُفْتُتِحَتْ بِذِكْرِ الْكُفَّارِ كَقَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ..وَقَوْلِهِ : ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾ ..الرَّابِعُ / وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ مَا ثَبَتَ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ :قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ / قُلْنَا لِعُثْمَانَ : مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي ؛ وَإِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنْ الْمِئِينِ ؛ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؛ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ ؟؟؟فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟؟؟قَالَ عُثْمَانُ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَدْعُو بِبَعْضِ مَنْ يَكْتُبُ عَنْهُ فَيَقُولُ : ضَعُوا هَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا ؛ وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ : ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا ؛ وَكَانَتْ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ ؛ وَبَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ ؛ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا ؛ وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا ؛ فَظَنَنْت أَنَّهَا مِنْهَا ؛ فَمِنْ ثَمَّ قَرَنْت بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم . ..أنْظُرهُ / أحكام القرآن مع حذفٍ يسيرٍ ج 02 وَرَقَة / 445 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى في نُكتةٍ أصولية /أَنَّ تَأْلِيفَ الْقُرْآن : كانَ مُنَزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ..وَأَنَّ تَأْلِيفَهُ : مِنْ تَنْزِيلِهِ يُبَيِّنُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ ..وَيُمَيِّزُهُ : لِكُتَّابِهِ ..وَيُرَتِّبُهُ : عَلَى أَبْوَابِهِ ..إلَّا هَذِهِ السُّورَةَ ( سورة التوبة ) : فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ فِيهَا شَيْئًا ؛ لِيَتَبَيَّنَّ الْخَلْقُ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ..وَيَحْكُمُ : مَا يُرِيدُ ..وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ : كُلِّهِ ..وَلَا يُعْتَرَضُ : عَلَيْهِ ..وَلَا يُحَاطُ بِعِلْمِهِ : إلَّا بِمَا أَبْرَزَ مِنْهُ إلَى الْخَلْقِ وَأَوْضَحَهُ بِالْبَيَانِ ..وَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ : أَصْلٌ فِي الدِّينِ ..أَلَا تَرَى إلَى عُثْمَانَ وَأَعْيَانِ الصَّحَابَةِ : كَيْفَ لَجَئُوا إلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ ..وَرَأَوْا أَنَّ قِصَّةَ بَرَاءَةَ : شَبِيهَةٌ بِقِصَّةِ الْأَنْفَالِ فَأَلْحَقُوهَا بِهَا ..فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ بَيَّنَ دُخُولَ الْقِيَاسِ فِي تَأْلِيفِ الْقُرْآن : فَما ظَنُّك بِسَائِرِ الْأَحْكَامِ . ..أنْظُرهُ / أحكام القرآن مع حذفٍ يسيرٍ ج 02 وَرَقَة / 446 …