من درر السلف...الحلقة رقم 530

الحَمْدُ لله …ومنَ الفَوائد والدُرر ومسائل العلم …منها …قَالَ شيخُ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ الرَّبِّ : مَسَافَةٌ ..وَعَلَيْهَا قُطَّاعٌ تَمْنَعُ وَصُولَ الْعَمَلِ إِلَيْهِ : مِنْ كِبْرٍ ..وَإِعْجَابٍ ..وَإِدْلَالٍ ..وَرُؤْيَةِ الْعَمَلِ ..وَنِسْيَانِ الْمِنَّةِ ..وَعِلَلٍ خَفِيَّةٍ لَوِ اسْتَقْصَى فِي طَلَبِهَا : لَرَأَى الْعَجَبَ ..وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى : سَتْرُهَا عَلَى أَكْثَرِ الْعُمَّالِ ..إِذْ لَوْ رَأَوْهَا وَعَايَنُوهَا لَوَقَعُوا فِيمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا : مِنَ الْيَأْسِ ..وَالْقُنُوطِ ..وَالإسْتِحْسَارِ ..وَتَرْكِ الْعَمَلِ ..وَخُمُودِ الْعَزْمِ ..وَفُتُورِ الْهِمَّةِ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 438 …ومنها …وقال أيضًا /أعظم الربح في الدنيا : أن تشغل نفسك كلَّ وقتٍ بما هو أولى بها ؛ وأنفع لها في معادِها . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 458 …ومنها …وقال أيضاً /( إن ) لله على العبد : عبوديتين ..عبوديةٌ : باطنة ..وعبوديةٌ : ظاهرة ..فله على قلبه : عبودية ..وعلى لسانه وجوارحه : عبودية ..فقيامه بسورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة : مما لا يقربه إلى ربه ؛ ولا يوجب له الثواب وقبول عمله ..فإن المقصود : إمتحان القلوب ؛ وابتلاء السرائر ..فعمل القلب : هو روح العبودية ولبها ..فإذا خلا عمل الجوارح منه : كان كالجسدِ المواتِ بلا روحٍ . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 192 …ومنها …وقال أيضًا /( فائدة )ذكر أحمد ابن مروان المالكي عن ابن عباس : أنه سئل عن ميت مات ولم يوجد له كفن ؟؟؟ قال : يُكَبُّ على وجهه ؛ ولا يستقبل بوجهه القبلة !!!( قال ﺍﺑﻦ القيّم ) / هذا بعيد الصحة من عبد الله ابن عباس ؛ بل هو باطل ..والصواب : أنه يستر بحاجزٍ من ترابٍ ؛ ويوضعُ في لحدهِ على جنبه مستقبل القبلة كما ينام العريان الذي نشر عليه مَلاءَة أو غيرها ..وإذا كان عليه حاجز من تراب وهو مستقبل القبلة : كان بمنزلة من عليه ثيابه . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 194 …( قال أبو حسّانة / ذكرتها لأنّ هذا قد يقع في بعض الدول الفقيرة ؛ لنعتبر يا عباد الله )