من درر السلف...الحلقة رقم 530

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الفَوائد والدُرر ومسائل العلم …
منها …
قَالَ شيخُ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ الرَّبِّ : مَسَافَةٌ ..
وَعَلَيْهَا قُطَّاعٌ تَمْنَعُ وَصُولَ الْعَمَلِ إِلَيْهِ : مِنْ كِبْرٍ ..
وَإِعْجَابٍ ..
وَإِدْلَالٍ ..
وَرُؤْيَةِ الْعَمَلِ ..
وَنِسْيَانِ الْمِنَّةِ ..
وَعِلَلٍ خَفِيَّةٍ لَوِ اسْتَقْصَى فِي طَلَبِهَا : لَرَأَى الْعَجَبَ ..
وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى : سَتْرُهَا عَلَى أَكْثَرِ الْعُمَّالِ ..
إِذْ لَوْ رَأَوْهَا وَعَايَنُوهَا لَوَقَعُوا فِيمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا : مِنَ الْيَأْسِ ..
وَالْقُنُوطِ ..
وَالإسْتِحْسَارِ ..
وَتَرْكِ الْعَمَلِ ..
وَخُمُودِ الْعَزْمِ ..
وَفُتُورِ الْهِمَّةِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 438 …
ومنها …
وقال أيضًا /
أعظم الربح في الدنيا : أن تشغل نفسك كلَّ وقتٍ بما هو أولى بها ؛ وأنفع لها في معادِها . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 458 …
ومنها …
وقال أيضاً /
( إن ) لله على العبد : عبوديتين ..
عبوديةٌ : باطنة ..
وعبوديةٌ : ظاهرة ..
فله على قلبه : عبودية ..
وعلى لسانه وجوارحه : عبودية ..
فقيامه بسورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة : مما لا يقربه إلى ربه ؛ ولا يوجب له الثواب وقبول عمله ..
فإن المقصود : إمتحان القلوب ؛ وابتلاء السرائر ..
فعمل القلب : هو روح العبودية ولبها ..
فإذا خلا عمل الجوارح منه : كان كالجسدِ المواتِ بلا روحٍ . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 192 …
ومنها …
وقال أيضًا /
( فائدة )
ذكر أحمد ابن مروان المالكي عن ابن عباس : أنه سئل عن ميت مات ولم يوجد له كفن ؟؟؟ قال : يُكَبُّ على وجهه ؛ ولا يستقبل بوجهه القبلة !!!
( قال ﺍﺑﻦ القيّم ) / هذا بعيد الصحة من عبد الله ابن عباس ؛ بل هو باطل ..
والصواب : أنه يستر بحاجزٍ من ترابٍ ؛ ويوضعُ في لحدهِ على جنبه مستقبل القبلة كما ينام العريان الذي نشر عليه مَلاءَة أو غيرها ..
وإذا كان عليه حاجز من تراب وهو مستقبل القبلة : كان بمنزلة من عليه ثيابه . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 194 …
( قال أبو حسّانة / ذكرتها لأنّ هذا قد يقع في بعض الدول الفقيرة ؛ لنعتبر يا عباد الله )
ومنَ الفَوائد والدُرر ومسائل العلم …
منها …
قَالَ شيخُ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ الرَّبِّ : مَسَافَةٌ ..
وَعَلَيْهَا قُطَّاعٌ تَمْنَعُ وَصُولَ الْعَمَلِ إِلَيْهِ : مِنْ كِبْرٍ ..
وَإِعْجَابٍ ..
وَإِدْلَالٍ ..
وَرُؤْيَةِ الْعَمَلِ ..
وَنِسْيَانِ الْمِنَّةِ ..
وَعِلَلٍ خَفِيَّةٍ لَوِ اسْتَقْصَى فِي طَلَبِهَا : لَرَأَى الْعَجَبَ ..
وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى : سَتْرُهَا عَلَى أَكْثَرِ الْعُمَّالِ ..
إِذْ لَوْ رَأَوْهَا وَعَايَنُوهَا لَوَقَعُوا فِيمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا : مِنَ الْيَأْسِ ..
وَالْقُنُوطِ ..
وَالإسْتِحْسَارِ ..
وَتَرْكِ الْعَمَلِ ..
وَخُمُودِ الْعَزْمِ ..
وَفُتُورِ الْهِمَّةِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 438 …
ومنها …
وقال أيضًا /
أعظم الربح في الدنيا : أن تشغل نفسك كلَّ وقتٍ بما هو أولى بها ؛ وأنفع لها في معادِها . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 458 …
ومنها …
وقال أيضاً /
( إن ) لله على العبد : عبوديتين ..
عبوديةٌ : باطنة ..
وعبوديةٌ : ظاهرة ..
فله على قلبه : عبودية ..
وعلى لسانه وجوارحه : عبودية ..
فقيامه بسورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة : مما لا يقربه إلى ربه ؛ ولا يوجب له الثواب وقبول عمله ..
فإن المقصود : إمتحان القلوب ؛ وابتلاء السرائر ..
فعمل القلب : هو روح العبودية ولبها ..
فإذا خلا عمل الجوارح منه : كان كالجسدِ المواتِ بلا روحٍ . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 192 …
ومنها …
وقال أيضًا /
( فائدة )
ذكر أحمد ابن مروان المالكي عن ابن عباس : أنه سئل عن ميت مات ولم يوجد له كفن ؟؟؟ قال : يُكَبُّ على وجهه ؛ ولا يستقبل بوجهه القبلة !!!
( قال ﺍﺑﻦ القيّم ) / هذا بعيد الصحة من عبد الله ابن عباس ؛ بل هو باطل ..
والصواب : أنه يستر بحاجزٍ من ترابٍ ؛ ويوضعُ في لحدهِ على جنبه مستقبل القبلة كما ينام العريان الذي نشر عليه مَلاءَة أو غيرها ..
وإذا كان عليه حاجز من تراب وهو مستقبل القبلة : كان بمنزلة من عليه ثيابه . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 194 …
( قال أبو حسّانة / ذكرتها لأنّ هذا قد يقع في بعض الدول الفقيرة ؛ لنعتبر يا عباد الله )