من درر السلف..الحلقة رقم 531

الحَمْدُ لله …ومن الدرر وفرائد العلم …منها …قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /فَإِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ : هُوَ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ ..فَمَنْ شَهِدَ أَنَّ الْمُعْطِيَ أَوْ الْمَانِعَ أَوْ الضَّارَّ أَوْ النَّافِعَ أَوْ الْمُعِزَّ أَوْ الْمُذِلَّ غَيْرُهُ : فَقَدْ أَشْرَكَ بِرُبُوبِيَّتِهِ ..وَلَكِنْ إذَا أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ هَذَا الشِّرْكِ : فَلْيَنْظُرْ إلَى الْمُعْطِي الْأَوَّلِ ..مَثَلًا : فَيَشْكُرَهُ عَلَى مَا أَوْلَاهُ مِنْ النِّعَمِ ..وَيَنْظُرْ إلَى مَنْ أَسْدَى إلَيْهِ الْمَعْرُوفَ : فَيُكَافِئَهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ /مَنْ أَسْدَى إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا : فَكَافِئُوهُ ..فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ : فَادْعُوَا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .. .لِأَنَّ النِّعَمَ كُلَّهَا : لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى / ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَى / ﴿ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ ..فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ : هُوَ الْمُعْطِي عَلَى الْحَقِيقَةِ ..فَإِنَّهُ : هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ وَقَدَّرَهَا ؛ وَسَاقَهَا إلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ..فَالْمُعْطِي : هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ؛ وَحَرَّكَ قَلْبَهُ لِعَطَاءِ غَيْرِهِ ؛ فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ . ..أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 92 …ومنها …وقال أيضًا /الشِّرْكُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ : إلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ..وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الشِّرْكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ : أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ..وَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ كُلِّهَا : الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..وَلَا يَحْصُلُ الْإِخْلَاصُ : إلَّا بَعْدَ الزُّهْدِ ..وَلَا زُهْدَ : إلَّا بِتَقْوَى ..وَالتَّقْوَى : مُتَابَعَةُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ . ..أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 94 …ومنها …وقال أيضًا في كلامٍ جميلٍ /مُحَرِّكَاتِ الْقُلُوبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ ..الْمَحَبَّةُ ..وَالْخَوْفُ ..وَالرَّجَاءُ ..وَأَقْوَاهَا : الْمَحَبَّةُ ..وَهِيَ مَقْصُودَةٌ تُرَادُ : لِذَاتِهَا ..لِأَنَّهَا تُرَادُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِخِلَافِ الْخَوْفِ : فَإِنَّهُ يَزُولُ فِي الْآخِرَةِ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ أَلَا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..وَالْخَوْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ : الزَّجْرُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الطَّرِيقِ ..فَالْمَحَبَّةُ تَلْقَى الْعَبْدَ فِي السَّيْرِ : إلَى مَحْبُوبِهِ ..وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّتِهَا : يَكُونُ سَيْرُهُ إلَيْهِ ..وَالْخَوْفُ : يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ ..وَالرَّجَاءُ : يَقُودُهُ ..فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ ..فَإِنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ : بِدُونِهِ ..وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ : عَبْدًا لِلَّهِ ؛ لَا لِغَيْرِهِ . ..أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 95 …