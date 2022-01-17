من درر السلف..الحلقة رقم 531

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الدرر وفرائد العلم …
منها …
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
فَإِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ : هُوَ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ ..
فَمَنْ شَهِدَ أَنَّ الْمُعْطِيَ أَوْ الْمَانِعَ أَوْ الضَّارَّ أَوْ النَّافِعَ أَوْ الْمُعِزَّ أَوْ الْمُذِلَّ غَيْرُهُ : فَقَدْ أَشْرَكَ بِرُبُوبِيَّتِهِ ..
وَلَكِنْ إذَا أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ هَذَا الشِّرْكِ : فَلْيَنْظُرْ إلَى الْمُعْطِي الْأَوَّلِ ..
مَثَلًا : فَيَشْكُرَهُ عَلَى مَا أَوْلَاهُ مِنْ النِّعَمِ ..
وَيَنْظُرْ إلَى مَنْ أَسْدَى إلَيْهِ الْمَعْرُوفَ : فَيُكَافِئَهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ /
مَنْ أَسْدَى إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا : فَكَافِئُوهُ ..
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ : فَادْعُوَا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .. .
لِأَنَّ النِّعَمَ كُلَّهَا : لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى / ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى / ﴿ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ ..
فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ : هُوَ الْمُعْطِي عَلَى الْحَقِيقَةِ ..
فَإِنَّهُ : هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ وَقَدَّرَهَا ؛ وَسَاقَهَا إلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ..
فَالْمُعْطِي : هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ؛ وَحَرَّكَ قَلْبَهُ لِعَطَاءِ غَيْرِهِ ؛ فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 92 …
ومنها …
وقال أيضًا /
الشِّرْكُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ : إلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ..
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الشِّرْكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ : أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ..
وَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ كُلِّهَا : الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..
وَلَا يَحْصُلُ الْإِخْلَاصُ : إلَّا بَعْدَ الزُّهْدِ ..
وَلَا زُهْدَ : إلَّا بِتَقْوَى ..
وَالتَّقْوَى : مُتَابَعَةُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 94 …
ومنها …
وقال أيضًا في كلامٍ جميلٍ /
مُحَرِّكَاتِ الْقُلُوبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ ..
الْمَحَبَّةُ ..
وَالْخَوْفُ ..
وَالرَّجَاءُ ..
وَأَقْوَاهَا : الْمَحَبَّةُ ..
وَهِيَ مَقْصُودَةٌ تُرَادُ : لِذَاتِهَا ..
لِأَنَّهَا تُرَادُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِخِلَافِ الْخَوْفِ : فَإِنَّهُ يَزُولُ فِي الْآخِرَةِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ أَلَا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..
وَالْخَوْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ : الزَّجْرُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الطَّرِيقِ ..
فَالْمَحَبَّةُ تَلْقَى الْعَبْدَ فِي السَّيْرِ : إلَى مَحْبُوبِهِ ..
وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّتِهَا : يَكُونُ سَيْرُهُ إلَيْهِ ..
وَالْخَوْفُ : يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ ..
وَالرَّجَاءُ : يَقُودُهُ ..
فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ ..
فَإِنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ : بِدُونِهِ ..
وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ : عَبْدًا لِلَّهِ ؛ لَا لِغَيْرِهِ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 95 …
ومن الدرر وفرائد العلم …
منها …
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
فَإِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ : هُوَ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ ..
فَمَنْ شَهِدَ أَنَّ الْمُعْطِيَ أَوْ الْمَانِعَ أَوْ الضَّارَّ أَوْ النَّافِعَ أَوْ الْمُعِزَّ أَوْ الْمُذِلَّ غَيْرُهُ : فَقَدْ أَشْرَكَ بِرُبُوبِيَّتِهِ ..
وَلَكِنْ إذَا أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ هَذَا الشِّرْكِ : فَلْيَنْظُرْ إلَى الْمُعْطِي الْأَوَّلِ ..
مَثَلًا : فَيَشْكُرَهُ عَلَى مَا أَوْلَاهُ مِنْ النِّعَمِ ..
وَيَنْظُرْ إلَى مَنْ أَسْدَى إلَيْهِ الْمَعْرُوفَ : فَيُكَافِئَهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ /
مَنْ أَسْدَى إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا : فَكَافِئُوهُ ..
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ : فَادْعُوَا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .. .
لِأَنَّ النِّعَمَ كُلَّهَا : لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى / ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى / ﴿ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ ..
فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ : هُوَ الْمُعْطِي عَلَى الْحَقِيقَةِ ..
فَإِنَّهُ : هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ وَقَدَّرَهَا ؛ وَسَاقَهَا إلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ..
فَالْمُعْطِي : هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ؛ وَحَرَّكَ قَلْبَهُ لِعَطَاءِ غَيْرِهِ ؛ فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 92 …
ومنها …
وقال أيضًا /
الشِّرْكُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ : إلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ..
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الشِّرْكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ : أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ..
وَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ كُلِّهَا : الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..
وَلَا يَحْصُلُ الْإِخْلَاصُ : إلَّا بَعْدَ الزُّهْدِ ..
وَلَا زُهْدَ : إلَّا بِتَقْوَى ..
وَالتَّقْوَى : مُتَابَعَةُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 94 …
ومنها …
وقال أيضًا في كلامٍ جميلٍ /
مُحَرِّكَاتِ الْقُلُوبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ ..
الْمَحَبَّةُ ..
وَالْخَوْفُ ..
وَالرَّجَاءُ ..
وَأَقْوَاهَا : الْمَحَبَّةُ ..
وَهِيَ مَقْصُودَةٌ تُرَادُ : لِذَاتِهَا ..
لِأَنَّهَا تُرَادُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِخِلَافِ الْخَوْفِ : فَإِنَّهُ يَزُولُ فِي الْآخِرَةِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ أَلَا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..
وَالْخَوْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ : الزَّجْرُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الطَّرِيقِ ..
فَالْمَحَبَّةُ تَلْقَى الْعَبْدَ فِي السَّيْرِ : إلَى مَحْبُوبِهِ ..
وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّتِهَا : يَكُونُ سَيْرُهُ إلَيْهِ ..
وَالْخَوْفُ : يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ ..
وَالرَّجَاءُ : يَقُودُهُ ..
فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ ..
فَإِنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ : بِدُونِهِ ..
وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ : عَبْدًا لِلَّهِ ؛ لَا لِغَيْرِهِ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 95 …