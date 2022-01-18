من درر السلف....الحلقة رقم 532

الحَمْدُ لله …ومن الدرر وفرائد العلم …منها …قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام ؟؟؟فالجواب عنه /أن يقال :لمّا كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة : إلاّ بثلاثة أشياء ..أحدها / سلامته من الشر ؛ ومن كل ما يضاد حياته وعيشه ..والثاني / حصول الخير له ..والثالث / دوامه وثباته له ..فإن بهذه الثلاثة : يكمل انتفاعه بالحياة ..لقد شرعت التحية متضمنة : للثلاثة ..فقوله / ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ ؛ يتضمن السلامة : من الشر ..وقوله / ورحمة الله : يتضمن حصول الخير ..وقوله / وبركاته : يتضمن دوامه وثباته ؛ كما هو موضوع لفظ البركة ؛ وهو كثرة الخير واستمراره . ..أنظره / بدائعُ الفوائد ج 02 وَرَقَة / 178 …ومنها …قــال العلاّمــة الإمام عبد الرحمٰن ابن ناصر السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /فمحبة اللـه للعبد : هـيَ أعلى ماتمناه المؤمنون ..وأفضل ما سألـه : السائلون ..وسببها من العبد : أن يڪون من المحسنين فـي عبادته وإلى عباده ؛ فينال من محبة اللـه ورحمتـه بحسب ماقام بـه من اﻹحسان . ..أنظره / مجموع الفوائد واقتناص الأوابد وَرَقَة / 209 …ومنها …وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَزْهَدَ فِي قَلِيلٍ مِنَ الْخَيْرِ : أَنْ يَأْتِيَهُ ..وَلَا فِي قَلِيلٍ مِنَ الشَّرِّ : أَنْ يَجْتَنِبَهُ ..فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحَسَنَةَ : الَّتِي يَرْحَمُهُ اللَّهُ بِهَا ..وَلَا السَّيِّئَةَ : الَّتِي يَسْخَطُ عَلَيْهِ بِهَا ..وَقَالَ ابن الْجَوْزِيِّ / .. .. تَحْصِيلَ الْجَنَّةِ سَهْلٌ : بِتَصْحِيحِ الْقَصْدِ ..وَفِعْلِ الطَّاعَةِ وَالنَّارُ : كَذَلِكَ بِمُوَافَقَةِ الْهَوَى ؛ وَفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ . ..أنظره / فتح الباري ج 11 وَرَقَة / 321 …ومنها …وقال أيضًا الحافظ في الفتح عليهِ رَحَمَات الله /أخرج ابن عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ : عَنْ أَبِي دَاوُدَ صَاحب السّنَن / أَنه كَانَ فِي سَفِينَةٍ ؛ فَسَمِعَ عَاطِسًا عَلَى الشَّطِّ : حَمِدَ ؛ فَاكْتَرَى قَارِبًا بِدِرْهَمٍ حَتَّى جَاءَ إِلَى الْعَاطِسِ فَشَمَّتَهُ ثُمَّ رَجَعَ ..فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يَكُونُ مُجَابَ الدَّعْوَةِ ..فَلَمَّا رَقَدُوا سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ / يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ : إِنَّ أَبَا دَاوُدَ اشْتَرَى الْجَنَّةَ مِنَ اللَّهِ بِدِرْهَمٍ .. .قَالَ النَّوَوِيُّ / وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ مَنْ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدْ : أَنْ يُذَكِّرَهُ بِالْحَمْدِ لِيَحْمَدَ فَيُشَمِّتُهُ ..وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ..وَهُوَ مِنْ بَابِ : النَّصِيحَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ..وَزعم بن الْعَرَبِيِّ : أَنَّهُ جَهْلٌ مِنْ فَاعِلِهِ ..قَالَ : وَأَخْطَأَ فِيمَا زَعَمَ ..بَلِ الصَّوَابُ : اسْتِحْبَابُهُ . ..أنظره / فتح الباري ج 10 وَرَقَة / 610 - 611 …