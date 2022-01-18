من درر السلف....الحلقة رقم 532

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الدرر وفرائد العلم …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /
ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام ؟؟؟
فالجواب عنه /
أن يقال :
لمّا كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة : إلاّ بثلاثة أشياء ..
أحدها / سلامته من الشر ؛ ومن كل ما يضاد حياته وعيشه ..
والثاني / حصول الخير له ..
والثالث / دوامه وثباته له ..
فإن بهذه الثلاثة : يكمل انتفاعه بالحياة ..
لقد شرعت التحية متضمنة : للثلاثة ..
فقوله / ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ ؛ يتضمن السلامة : من الشر ..
وقوله / ورحمة الله : يتضمن حصول الخير ..
وقوله / وبركاته : يتضمن دوامه وثباته ؛ كما هو موضوع لفظ البركة ؛ وهو كثرة الخير واستمراره . ..
أنظره / بدائعُ الفوائد ج 02 وَرَقَة / 178 …
ومنها …
قــال العلاّمــة الإمام عبد الرحمٰن ابن ناصر السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
فمحبة اللـه للعبد : هـيَ أعلى ماتمناه المؤمنون ..
وأفضل ما سألـه : السائلون ..
وسببها من العبد : أن يڪون من المحسنين فـي عبادته وإلى عباده ؛ فينال من محبة اللـه ورحمتـه بحسب ماقام بـه من اﻹحسان . ..
أنظره / مجموع الفوائد واقتناص الأوابد وَرَقَة / 209 …
ومنها …
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَزْهَدَ فِي قَلِيلٍ مِنَ الْخَيْرِ : أَنْ يَأْتِيَهُ ..
وَلَا فِي قَلِيلٍ مِنَ الشَّرِّ : أَنْ يَجْتَنِبَهُ ..
فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحَسَنَةَ : الَّتِي يَرْحَمُهُ اللَّهُ بِهَا ..
وَلَا السَّيِّئَةَ : الَّتِي يَسْخَطُ عَلَيْهِ بِهَا ..
وَقَالَ ابن الْجَوْزِيِّ / .. .. تَحْصِيلَ الْجَنَّةِ سَهْلٌ : بِتَصْحِيحِ الْقَصْدِ ..
وَفِعْلِ الطَّاعَةِ وَالنَّارُ : كَذَلِكَ بِمُوَافَقَةِ الْهَوَى ؛ وَفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ . ..
أنظره / فتح الباري ج 11 وَرَقَة / 321 …
ومنها …
وقال أيضًا الحافظ في الفتح عليهِ رَحَمَات الله /
أخرج ابن عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ : عَنْ أَبِي دَاوُدَ صَاحب السّنَن / أَنه كَانَ فِي سَفِينَةٍ ؛ فَسَمِعَ عَاطِسًا عَلَى الشَّطِّ : حَمِدَ ؛ فَاكْتَرَى قَارِبًا بِدِرْهَمٍ حَتَّى جَاءَ إِلَى الْعَاطِسِ فَشَمَّتَهُ ثُمَّ رَجَعَ ..
فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يَكُونُ مُجَابَ الدَّعْوَةِ ..
فَلَمَّا رَقَدُوا سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ / يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ : إِنَّ أَبَا دَاوُدَ اشْتَرَى الْجَنَّةَ مِنَ اللَّهِ بِدِرْهَمٍ .. .
قَالَ النَّوَوِيُّ / وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ مَنْ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدْ : أَنْ يُذَكِّرَهُ بِالْحَمْدِ لِيَحْمَدَ فَيُشَمِّتُهُ ..
وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ..
وَهُوَ مِنْ بَابِ : النَّصِيحَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ..
وَزعم بن الْعَرَبِيِّ : أَنَّهُ جَهْلٌ مِنْ فَاعِلِهِ ..
قَالَ : وَأَخْطَأَ فِيمَا زَعَمَ ..
بَلِ الصَّوَابُ : اسْتِحْبَابُهُ . ..
أنظره / فتح الباري ج 10 وَرَقَة / 610 - 611 …
ومن الدرر وفرائد العلم …
منها …
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /
ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام ؟؟؟
فالجواب عنه /
أن يقال :
لمّا كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة : إلاّ بثلاثة أشياء ..
أحدها / سلامته من الشر ؛ ومن كل ما يضاد حياته وعيشه ..
والثاني / حصول الخير له ..
والثالث / دوامه وثباته له ..
فإن بهذه الثلاثة : يكمل انتفاعه بالحياة ..
لقد شرعت التحية متضمنة : للثلاثة ..
فقوله / ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ ؛ يتضمن السلامة : من الشر ..
وقوله / ورحمة الله : يتضمن حصول الخير ..
وقوله / وبركاته : يتضمن دوامه وثباته ؛ كما هو موضوع لفظ البركة ؛ وهو كثرة الخير واستمراره . ..
أنظره / بدائعُ الفوائد ج 02 وَرَقَة / 178 …
ومنها …
قــال العلاّمــة الإمام عبد الرحمٰن ابن ناصر السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
فمحبة اللـه للعبد : هـيَ أعلى ماتمناه المؤمنون ..
وأفضل ما سألـه : السائلون ..
وسببها من العبد : أن يڪون من المحسنين فـي عبادته وإلى عباده ؛ فينال من محبة اللـه ورحمتـه بحسب ماقام بـه من اﻹحسان . ..
أنظره / مجموع الفوائد واقتناص الأوابد وَرَقَة / 209 …
ومنها …
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَزْهَدَ فِي قَلِيلٍ مِنَ الْخَيْرِ : أَنْ يَأْتِيَهُ ..
وَلَا فِي قَلِيلٍ مِنَ الشَّرِّ : أَنْ يَجْتَنِبَهُ ..
فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحَسَنَةَ : الَّتِي يَرْحَمُهُ اللَّهُ بِهَا ..
وَلَا السَّيِّئَةَ : الَّتِي يَسْخَطُ عَلَيْهِ بِهَا ..
وَقَالَ ابن الْجَوْزِيِّ / .. .. تَحْصِيلَ الْجَنَّةِ سَهْلٌ : بِتَصْحِيحِ الْقَصْدِ ..
وَفِعْلِ الطَّاعَةِ وَالنَّارُ : كَذَلِكَ بِمُوَافَقَةِ الْهَوَى ؛ وَفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ . ..
أنظره / فتح الباري ج 11 وَرَقَة / 321 …
ومنها …
وقال أيضًا الحافظ في الفتح عليهِ رَحَمَات الله /
أخرج ابن عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ : عَنْ أَبِي دَاوُدَ صَاحب السّنَن / أَنه كَانَ فِي سَفِينَةٍ ؛ فَسَمِعَ عَاطِسًا عَلَى الشَّطِّ : حَمِدَ ؛ فَاكْتَرَى قَارِبًا بِدِرْهَمٍ حَتَّى جَاءَ إِلَى الْعَاطِسِ فَشَمَّتَهُ ثُمَّ رَجَعَ ..
فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يَكُونُ مُجَابَ الدَّعْوَةِ ..
فَلَمَّا رَقَدُوا سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ / يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ : إِنَّ أَبَا دَاوُدَ اشْتَرَى الْجَنَّةَ مِنَ اللَّهِ بِدِرْهَمٍ .. .
قَالَ النَّوَوِيُّ / وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ مَنْ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدْ : أَنْ يُذَكِّرَهُ بِالْحَمْدِ لِيَحْمَدَ فَيُشَمِّتُهُ ..
وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ..
وَهُوَ مِنْ بَابِ : النَّصِيحَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ..
وَزعم بن الْعَرَبِيِّ : أَنَّهُ جَهْلٌ مِنْ فَاعِلِهِ ..
قَالَ : وَأَخْطَأَ فِيمَا زَعَمَ ..
بَلِ الصَّوَابُ : اسْتِحْبَابُهُ . ..
أنظره / فتح الباري ج 10 وَرَقَة / 610 - 611 …