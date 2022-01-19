من درر السلف....الحلقة رقم 533

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الدّررِ والمسائلِ العلمية والأثر /
منها …
قَالَ شَيْخ الإِسْلام ﺍﺑﻦ تَيْمِيّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَالرَّجُلُ الصَّادِقُ الْبَارُّ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ نُورِ صِدْقِهِ ؛ وَبَهْجَةِ وَجْهِهِ : سِيمَا يُعْرَفُ بِهَا ..
وَكَذَلِكَ : الْكَاذِبُ الْفَاجِرُ !!!
وَكُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْإِنْسَانِ : ظَهَرَ هَذَا الْأَثَرُ فِيهِ ..
حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي صِغَرِهِ جَمِيلَ الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ : يَظْهَرُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنْ قُبْحِ الْوَجْهِ مَا أَثَّرَهُ بَاطِنُهُ وَبِالْعَكْسِ . ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 489 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / لَوِ ادَّهَنَ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ كُلَّ يَوْمٍ بِدِهَانٍ : إِنَّ سَوَادَ الْبِدْعَةِ لَفِي وَجْهِهِ .. .
وَهَذِهِ الْأُمُورُ تَظْهَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ظُهُورًا تَامًّا ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ..
﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ..﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ / تَبْيَضُّ وُجُوهُ : أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..
وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ : أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ . ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 490 - 191 …
ومنها …
وقال أيضًا /
شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ : فَزَكَّاهُ آخَرُ قَالَ /
هَلْ أَنْتَ جَارُهُ الْأَدْنَى تَعْرِفُ مَسَاءَهُ وَصَبَاحَهُ ؟؟؟
قَالَ : لَا ..
قَالَ : هَلْ عَامَلْتَهُ فِي الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ الَّذِينَ تُمْتَحَنُ بِهِمَا أَمَانَاتُ النَّاسِ ؟؟؟
قَالَ : لَا ..
قَالَ : هَلْ رَافَقْتَهُ فِي السَّفَرِ الَّذِي يَنْكَشِفُ فِيهِ أَخْلَاقُ النَّاسِ ؟؟؟
قَالَ : لَا ..
قَالَ : فَلَسْتَ تَعْرِفُهُ .. ..
وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ يَرْكَعُ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يُظْهِرُ الصَّلَاةَ ؛ فَمَنْ لَمْ يَخْبُرْهُ : لَا يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ كَمَا قِيلَ :
ذِئْبٌ تَرَاهُ مُصَلِّيًا .. فَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ رَكَعْ ..
يَدْعُو وَجُلُّ دُعَائِهِ .. مَا لِلْفَرِيسَةِ لَا تَقَعْ ..
وَإِذَا الْفَرِيسَةُ خُيِّلَتْ .. ذَهَبَ التَّنَسُّكُ وَالْوَرَعْ ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 491 - 492 …
ومنَ الدّررِ والمسائلِ العلمية والأثر /
منها …
قَالَ شَيْخ الإِسْلام ﺍﺑﻦ تَيْمِيّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَالرَّجُلُ الصَّادِقُ الْبَارُّ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ نُورِ صِدْقِهِ ؛ وَبَهْجَةِ وَجْهِهِ : سِيمَا يُعْرَفُ بِهَا ..
وَكَذَلِكَ : الْكَاذِبُ الْفَاجِرُ !!!
وَكُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْإِنْسَانِ : ظَهَرَ هَذَا الْأَثَرُ فِيهِ ..
حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي صِغَرِهِ جَمِيلَ الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ : يَظْهَرُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنْ قُبْحِ الْوَجْهِ مَا أَثَّرَهُ بَاطِنُهُ وَبِالْعَكْسِ . ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 489 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / لَوِ ادَّهَنَ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ كُلَّ يَوْمٍ بِدِهَانٍ : إِنَّ سَوَادَ الْبِدْعَةِ لَفِي وَجْهِهِ .. .
وَهَذِهِ الْأُمُورُ تَظْهَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ظُهُورًا تَامًّا ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ..
﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ..﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ / تَبْيَضُّ وُجُوهُ : أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..
وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ : أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ . ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 490 - 191 …
ومنها …
وقال أيضًا /
شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ : فَزَكَّاهُ آخَرُ قَالَ /
هَلْ أَنْتَ جَارُهُ الْأَدْنَى تَعْرِفُ مَسَاءَهُ وَصَبَاحَهُ ؟؟؟
قَالَ : لَا ..
قَالَ : هَلْ عَامَلْتَهُ فِي الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ الَّذِينَ تُمْتَحَنُ بِهِمَا أَمَانَاتُ النَّاسِ ؟؟؟
قَالَ : لَا ..
قَالَ : هَلْ رَافَقْتَهُ فِي السَّفَرِ الَّذِي يَنْكَشِفُ فِيهِ أَخْلَاقُ النَّاسِ ؟؟؟
قَالَ : لَا ..
قَالَ : فَلَسْتَ تَعْرِفُهُ .. ..
وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ يَرْكَعُ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يُظْهِرُ الصَّلَاةَ ؛ فَمَنْ لَمْ يَخْبُرْهُ : لَا يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ كَمَا قِيلَ :
ذِئْبٌ تَرَاهُ مُصَلِّيًا .. فَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ رَكَعْ ..
يَدْعُو وَجُلُّ دُعَائِهِ .. مَا لِلْفَرِيسَةِ لَا تَقَعْ ..
وَإِذَا الْفَرِيسَةُ خُيِّلَتْ .. ذَهَبَ التَّنَسُّكُ وَالْوَرَعْ ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 491 - 492 …