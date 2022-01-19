من درر السلف....الحلقة رقم 533

الحَمْدُ لله …ومنَ الدّررِ والمسائلِ العلمية والأثر /منها …قَالَ شَيْخ الإِسْلام ﺍﺑﻦ تَيْمِيّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وَالرَّجُلُ الصَّادِقُ الْبَارُّ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ نُورِ صِدْقِهِ ؛ وَبَهْجَةِ وَجْهِهِ : سِيمَا يُعْرَفُ بِهَا ..وَكَذَلِكَ : الْكَاذِبُ الْفَاجِرُ !!!وَكُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْإِنْسَانِ : ظَهَرَ هَذَا الْأَثَرُ فِيهِ ..حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي صِغَرِهِ جَمِيلَ الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ : يَظْهَرُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنْ قُبْحِ الْوَجْهِ مَا أَثَّرَهُ بَاطِنُهُ وَبِالْعَكْسِ . ..أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 489 …ومنها …وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / لَوِ ادَّهَنَ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ كُلَّ يَوْمٍ بِدِهَانٍ : إِنَّ سَوَادَ الْبِدْعَةِ لَفِي وَجْهِهِ .. .وَهَذِهِ الْأُمُورُ تَظْهَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ظُهُورًا تَامًّا ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ..﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ..﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ..قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ / تَبْيَضُّ وُجُوهُ : أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ : أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ . ..أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 490 - 191 …ومنها …وقال أيضًا /شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ : فَزَكَّاهُ آخَرُ قَالَ /هَلْ أَنْتَ جَارُهُ الْأَدْنَى تَعْرِفُ مَسَاءَهُ وَصَبَاحَهُ ؟؟؟قَالَ : لَا ..قَالَ : هَلْ عَامَلْتَهُ فِي الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ الَّذِينَ تُمْتَحَنُ بِهِمَا أَمَانَاتُ النَّاسِ ؟؟؟قَالَ : لَا ..قَالَ : هَلْ رَافَقْتَهُ فِي السَّفَرِ الَّذِي يَنْكَشِفُ فِيهِ أَخْلَاقُ النَّاسِ ؟؟؟قَالَ : لَا ..قَالَ : فَلَسْتَ تَعْرِفُهُ .. ..وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ يَرْكَعُ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ ..وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يُظْهِرُ الصَّلَاةَ ؛ فَمَنْ لَمْ يَخْبُرْهُ : لَا يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ كَمَا قِيلَ :ذِئْبٌ تَرَاهُ مُصَلِّيًا .. فَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ رَكَعْ ..يَدْعُو وَجُلُّ دُعَائِهِ .. مَا لِلْفَرِيسَةِ لَا تَقَعْ ..وَإِذَا الْفَرِيسَةُ خُيِّلَتْ .. ذَهَبَ التَّنَسُّكُ وَالْوَرَعْ ..أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 06 وَرَقَة / 491 - 492 …