من درر السلف...الحلقة رقم 534

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
18,013
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله …

🥀 ومنَ الدّررِ والمسائلِ العلمية والأثر /

🥀🥀 منها …
قَالَ الإمام أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدَيْنورِيّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض الحكماء / إذا قصرت يدك عن المكافأة : فليطل لسانك بالشكر .. .
وقال آخر / حقّ النّعمة : أن تحسن لباسها ؛ وتنسبها إلى وليّها ؛ وتذكر ما تناسى عندك منها . ..
🥀 أنظره / عيون الأخبار ج 03 وَرَقَة / 178 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال الإمام أيضًا /
عن ضمرة بن حبيب أنه قال: كان أشياخنا يستحبّون النّكاح يوم الجمعة.
وقال بعض العلماء / سمعت من يخبر عن اختيار الناس آخر النهار : على أوّله في النّكاح ..
قال :
ذهبوا الى تأويل القرآن واتّباع السنّة : في الفأل ..
لأن الله سمّى الليل في كتابه : سكناً ..
وجعل النهار : نشوراً ..
وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الطّيرة : أصدقها الفأل .. .
فآثر الناس استقبال الليل لعقدة النّكاح : تيمناً بما فيه من الهدوء والإجتماع على صدر النهار لما فيه من التفرّق والإنتشار . ..
🥀 أنظره / عيون الأخبار ج 04 وَرَقَة / 71 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /
إذا جَنَّ الليل : وقع الحرب بين النوم والسهر ..
فكان الشوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..
وصار الكسل والتواني : في كتيبة الغفلة ..
فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفتور والنوم ؛ فحصل الظفر والغنيمة ..
فما يطلع الفجر : إلاّ وقد قسمت السهمان وما عند النائمين خبر . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 232 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
قال العلاّمة المحدّث حمّاد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله /
إنَّ هذا الزمان : زَمنٌ خطيرٌ ..
شاعَ فيه : أمران !!!
ندرة وقلَّة : المُتفَقِّهِين ..
وأهل الفقه في هذا الزمن : ظُهُورُ طائفةٌ كَبيرةٌ من المُتطَفِّلِينَ على العلمِ ؛ وهُم الذين أخَبَرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عنهُم في حديث البخاري / ( اتخذ الناسُ رؤوسًا جهّالاً فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا ) . ..
🥀 أنظره / المجموع ج 02 وَرَقَة / 563 … 🌾🌾🌾
 
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