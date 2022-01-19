من درر السلف...الحلقة رقم 534

الحَمْدُ لله …ومنَ الدّررِ والمسائلِ العلمية والأثر /منها …قَالَ الإمام أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدَيْنورِيّ عليه رَحَمَات الله /قال بعض الحكماء / إذا قصرت يدك عن المكافأة : فليطل لسانك بالشكر .. .وقال آخر / حقّ النّعمة : أن تحسن لباسها ؛ وتنسبها إلى وليّها ؛ وتذكر ما تناسى عندك منها . ..أنظره / عيون الأخبار ج 03 وَرَقَة / 178 …ومنها …وقال الإمام أيضًا /عن ضمرة بن حبيب أنه قال: كان أشياخنا يستحبّون النّكاح يوم الجمعة.وقال بعض العلماء / سمعت من يخبر عن اختيار الناس آخر النهار : على أوّله في النّكاح ..قال :ذهبوا الى تأويل القرآن واتّباع السنّة : في الفأل ..لأن الله سمّى الليل في كتابه : سكناً ..وجعل النهار : نشوراً ..وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الطّيرة : أصدقها الفأل .. .فآثر الناس استقبال الليل لعقدة النّكاح : تيمناً بما فيه من الهدوء والإجتماع على صدر النهار لما فيه من التفرّق والإنتشار . ..أنظره / عيون الأخبار ج 04 وَرَقَة / 71 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /إذا جَنَّ الليل : وقع الحرب بين النوم والسهر ..فكان الشوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..وصار الكسل والتواني : في كتيبة الغفلة ..فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفتور والنوم ؛ فحصل الظفر والغنيمة ..فما يطلع الفجر : إلاّ وقد قسمت السهمان وما عند النائمين خبر . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 232 …ومنها …قال العلاّمة المحدّث حمّاد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله /إنَّ هذا الزمان : زَمنٌ خطيرٌ ..شاعَ فيه : أمران !!!ندرة وقلَّة : المُتفَقِّهِين ..وأهل الفقه في هذا الزمن : ظُهُورُ طائفةٌ كَبيرةٌ من المُتطَفِّلِينَ على العلمِ ؛ وهُم الذين أخَبَرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عنهُم في حديث البخاري / ( اتخذ الناسُ رؤوسًا جهّالاً فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا ) . ..أنظره / المجموع ج 02 وَرَقَة / 563 …