من درر السلف...الحلقة رقم 535

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 18,024
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليهِ رَحَمَات الله /
إذا رأيت الناس يتزاحمون على أبواب المستشفيات ولكنهم في غفلة عن أبواب المساجد : فاعلم أنّ الوضع ليس بالحسن ..
لأنّ تكالب الناس وحرصهم على شفاء الأمراض البدنية دون الأمراض القلبية : دليلٌ على أنّ هناك انتكاساً والعياذ بالله . ..
أنظره / فتح ذي الجلال والإكرام ج 03 وَرَقَة / 273 …
ومنها …
وقال أيضًا /
القول الراجح : أنه يجوز المسح على الجورب المخرق ..
والجورب الخفيف : الذي ترى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ؛ فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ؛ وإنما المقصود الرخصة على المكلف ؛ والتسهيل عليه ؛ بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ؛ بل نقول /
يكفيك أن تمسح عليه ..
هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ..
وهذه العلة كما ترى : يستوي فيها الخف ؛ أو الجورب المخرق ؛ والسليم ؛ والخفيف ؛ والثقيل . ..
أنظره / فقه العبادات وَرَقَة / 116 …
ومنها …
قال العلاّمة المحدّث الألبانيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الثَّناءُ بالخيرِ على الميِّت مِن جَمعٍ من المسلمينَ الصادقين أقلُّهم اثنان من جيرانهِ العارِفينَ بهِ من ذوي الصَّلاحِ والعلمِ : مُوجبٌ له الجَنَّة . ..
أنظره / أحكام الجنائز وَرَقَة / 60 …
ومنها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات ربّ البريّة /
الدُّنْيَا : مضمار سباق ..
وَقد انْعَقَد الْغُبَار : وخفي السَّابِق ..
وَالنَّاس فِي الْمِضْمَار : بَين فَارس وراجل ؛ وَأَصْحَاب حمر معقرة ..
سَوف ترى إِذا انجلى الْغُبَار .. أَفرسٌ تَحْتك أم حمَار ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 50 …
ومنها …
وقال أيضًا /
العَفيـفُ : علىٰ وجهه حلاوة ..
وفـي قلْبه : أُنْــس ..
ومن جــالسه : إستَأنــس بِه . ..
أنظره / روضة المحبّين وَرَقَة / 496 …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليهِ رَحَمَات الله /
إذا رأيت الناس يتزاحمون على أبواب المستشفيات ولكنهم في غفلة عن أبواب المساجد : فاعلم أنّ الوضع ليس بالحسن ..
لأنّ تكالب الناس وحرصهم على شفاء الأمراض البدنية دون الأمراض القلبية : دليلٌ على أنّ هناك انتكاساً والعياذ بالله . ..
أنظره / فتح ذي الجلال والإكرام ج 03 وَرَقَة / 273 …
ومنها …
وقال أيضًا /
القول الراجح : أنه يجوز المسح على الجورب المخرق ..
والجورب الخفيف : الذي ترى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ؛ فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ؛ وإنما المقصود الرخصة على المكلف ؛ والتسهيل عليه ؛ بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ؛ بل نقول /
يكفيك أن تمسح عليه ..
هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ..
وهذه العلة كما ترى : يستوي فيها الخف ؛ أو الجورب المخرق ؛ والسليم ؛ والخفيف ؛ والثقيل . ..
أنظره / فقه العبادات وَرَقَة / 116 …
ومنها …
قال العلاّمة المحدّث الألبانيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الثَّناءُ بالخيرِ على الميِّت مِن جَمعٍ من المسلمينَ الصادقين أقلُّهم اثنان من جيرانهِ العارِفينَ بهِ من ذوي الصَّلاحِ والعلمِ : مُوجبٌ له الجَنَّة . ..
أنظره / أحكام الجنائز وَرَقَة / 60 …
ومنها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات ربّ البريّة /
الدُّنْيَا : مضمار سباق ..
وَقد انْعَقَد الْغُبَار : وخفي السَّابِق ..
وَالنَّاس فِي الْمِضْمَار : بَين فَارس وراجل ؛ وَأَصْحَاب حمر معقرة ..
سَوف ترى إِذا انجلى الْغُبَار .. أَفرسٌ تَحْتك أم حمَار ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 50 …
ومنها …
وقال أيضًا /
العَفيـفُ : علىٰ وجهه حلاوة ..
وفـي قلْبه : أُنْــس ..
ومن جــالسه : إستَأنــس بِه . ..
أنظره / روضة المحبّين وَرَقَة / 496 …