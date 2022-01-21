من درر السلف...الحلقة رقم 535

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والفرائد العلمية /منها …قال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليهِ رَحَمَات الله /إذا رأيت الناس يتزاحمون على أبواب المستشفيات ولكنهم في غفلة عن أبواب المساجد : فاعلم أنّ الوضع ليس بالحسن ..لأنّ تكالب الناس وحرصهم على شفاء الأمراض البدنية دون الأمراض القلبية : دليلٌ على أنّ هناك انتكاساً والعياذ بالله . ..أنظره / فتح ذي الجلال والإكرام ج 03 وَرَقَة / 273 …ومنها …وقال أيضًا /القول الراجح : أنه يجوز المسح على الجورب المخرق ..والجورب الخفيف : الذي ترى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ؛ فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ؛ وإنما المقصود الرخصة على المكلف ؛ والتسهيل عليه ؛ بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ؛ بل نقول /يكفيك أن تمسح عليه ..هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ..وهذه العلة كما ترى : يستوي فيها الخف ؛ أو الجورب المخرق ؛ والسليم ؛ والخفيف ؛ والثقيل . ..أنظره / فقه العبادات وَرَقَة / 116 …ومنها …قال العلاّمة المحدّث الألبانيّ عليهِ رَحَمَات الله /الثَّناءُ بالخيرِ على الميِّت مِن جَمعٍ من المسلمينَ الصادقين أقلُّهم اثنان من جيرانهِ العارِفينَ بهِ من ذوي الصَّلاحِ والعلمِ : مُوجبٌ له الجَنَّة . ..أنظره / أحكام الجنائز وَرَقَة / 60 …ومنها …قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات ربّ البريّة /الدُّنْيَا : مضمار سباق ..وَقد انْعَقَد الْغُبَار : وخفي السَّابِق ..وَالنَّاس فِي الْمِضْمَار : بَين فَارس وراجل ؛ وَأَصْحَاب حمر معقرة ..سَوف ترى إِذا انجلى الْغُبَار .. أَفرسٌ تَحْتك أم حمَار ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 50 …ومنها …وقال أيضًا /العَفيـفُ : علىٰ وجهه حلاوة ..وفـي قلْبه : أُنْــس ..ومن جــالسه : إستَأنــس بِه . ..أنظره / روضة المحبّين وَرَقَة / 496 …