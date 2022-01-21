قرعة الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 - افريقيا

تنتظر 10 منتخبات أفريقية، بينها 4 عربية، موعد قرعة الجولة الأخيرة والدور الفاصل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لحسم مصيرها ، عند إقامة قرعة الجولة النهائية للتصفيات المؤهلة للمونديال بالتأهل إلى كأس العالم 2022 من عدمه.وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، غدا السبت 22 جانفي 2022، موعدا لإجراء قرعة الدور الحاسم في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وتأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية عشرة منتخبات بينها أربعة عربية، وهي: مصر، والمغرب والجزائر، وتونس، ونيجيريا، والكاميرون، ومالي، وغانا، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطيةوتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، ويتأهل من خلاله 5 منتخبات لكأس العالم 2022.ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس العالم للدور الفاصل عن قارة أفريقيا إلى وعائين، حيث يتواجد في الأول المنتخبات الخمس صاحبة أفضل تصنيف في شهر نوفمبر 2021، بينما يظهر في الثاني الأقل تصنيفًا.تبدأ القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى، وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.وتواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطروضم المستوى الأول منتخبات: المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال.بينما دخل المستوى الثاني كل من منتخبات: مالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومصر.وستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا على أن تلعب مباراة الذهاب على أرض الأخيرة.