من درر السلف..الحلقة رقم 536

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
( يريد اختبارك ليعرف : أسرارك ) ..
قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
تأملت حالةً عجيبةً وهي / أن المؤمن تنزل به النازلة فيدعو ويبالغ فلا يرى أثرًا للإجابة ؛ فإذا قارب اليأس نظر حينئذ إلى قلبه ؛ فإن كان راضيًا بالأقدار غير قنوط من فضل الله - عز وجل - فالغالب : تعجيل الإجابة حينئذ ..
لأن هناك : يصلح الإيمان ..
ويهزم : الشيطان ..
وهناك تبين : مقادير الرجال ..
وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾ ..
وكذلك جرى ليعقوب عليه السلام فإنه لما فقد ولدًا وطال الأمر عليه : لم ييأس من الفرج ..
فأخذ ولده الآخر ولم ينقطع أمله من فضل ربه : ﴿ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ ..
وكذلك قال زكريّا عليه السلام / ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ ..
فإياك : أن تستطيل مدة الإجابة ..
وكن ناظرًا إلى أنه : المالك ..
وإلى أنه : الحكيم في التدبير ..
والعالم بالمصالح ..
وإلى أنه يريد اختبارك : ليبلو أسرارك ..
وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك ؛ وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك . ..
أنظره / صيدُ الخاطر وَرَقَة / 138 - 139 …
ومنها …
وقال مرةً أخرى أيضًا /
من أعظم الغلط : الثقة بالناس ..
والإسترسال : إلى الأصدقاء ..
فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى : الصديق المنقلب عدوًا ؛ لأنه قد اطلع على خفي السر ..
قال الشاعر /
احذر عدوك مرةً .. واحذر صديقك ألف مرهْ ..
فلربما انقلب الصديـق .. فكان أعلم بالمضرهْ ..
أنظره / صيدُ الخاطر وَرَقَة / 179 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
فإن الفلق : هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور ..
وهو الذي : يطرد جيش الظلام ؛ وعسكر المفسدين في الليل ..
فيأوي كل خبيثٍ وكل مفسدٍ وكل لصٍ وكل قاطعِ طريقٍ : إلى سربٍ أو كنٍّ أو غارٍ ..
وتأوي الهوام : إلى أجحرتها ..
والشياطين التي انتشرت بالليل : إلى أمكنتها ومحالها ..
فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور : الذي يقهر الظلمة ويزيلها ..
ويقهر : عسكرها وجيشها ..
ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب : أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ..
ويدع الكفار : في ظلمات كفرهم . ..
أنظره / تفسير القرآن الكريم وَرَقَة / 625 …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
( يريد اختبارك ليعرف : أسرارك ) ..
قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
تأملت حالةً عجيبةً وهي / أن المؤمن تنزل به النازلة فيدعو ويبالغ فلا يرى أثرًا للإجابة ؛ فإذا قارب اليأس نظر حينئذ إلى قلبه ؛ فإن كان راضيًا بالأقدار غير قنوط من فضل الله - عز وجل - فالغالب : تعجيل الإجابة حينئذ ..
لأن هناك : يصلح الإيمان ..
ويهزم : الشيطان ..
وهناك تبين : مقادير الرجال ..
وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾ ..
وكذلك جرى ليعقوب عليه السلام فإنه لما فقد ولدًا وطال الأمر عليه : لم ييأس من الفرج ..
فأخذ ولده الآخر ولم ينقطع أمله من فضل ربه : ﴿ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ ..
وكذلك قال زكريّا عليه السلام / ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ ..
فإياك : أن تستطيل مدة الإجابة ..
وكن ناظرًا إلى أنه : المالك ..
وإلى أنه : الحكيم في التدبير ..
والعالم بالمصالح ..
وإلى أنه يريد اختبارك : ليبلو أسرارك ..
وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك ؛ وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك . ..
أنظره / صيدُ الخاطر وَرَقَة / 138 - 139 …
ومنها …
وقال مرةً أخرى أيضًا /
من أعظم الغلط : الثقة بالناس ..
والإسترسال : إلى الأصدقاء ..
فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى : الصديق المنقلب عدوًا ؛ لأنه قد اطلع على خفي السر ..
قال الشاعر /
احذر عدوك مرةً .. واحذر صديقك ألف مرهْ ..
فلربما انقلب الصديـق .. فكان أعلم بالمضرهْ ..
أنظره / صيدُ الخاطر وَرَقَة / 179 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
فإن الفلق : هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور ..
وهو الذي : يطرد جيش الظلام ؛ وعسكر المفسدين في الليل ..
فيأوي كل خبيثٍ وكل مفسدٍ وكل لصٍ وكل قاطعِ طريقٍ : إلى سربٍ أو كنٍّ أو غارٍ ..
وتأوي الهوام : إلى أجحرتها ..
والشياطين التي انتشرت بالليل : إلى أمكنتها ومحالها ..
فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور : الذي يقهر الظلمة ويزيلها ..
ويقهر : عسكرها وجيشها ..
ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب : أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ..
ويدع الكفار : في ظلمات كفرهم . ..
أنظره / تفسير القرآن الكريم وَرَقَة / 625 …