من درر السلف..الحلقة رقم 536

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والفرائد العلمية /منها …( يريد اختبارك ليعرف : أسرارك ) ..قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /تأملت حالةً عجيبةً وهي / أن المؤمن تنزل به النازلة فيدعو ويبالغ فلا يرى أثرًا للإجابة ؛ فإذا قارب اليأس نظر حينئذ إلى قلبه ؛ فإن كان راضيًا بالأقدار غير قنوط من فضل الله - عز وجل - فالغالب : تعجيل الإجابة حينئذ ..لأن هناك : يصلح الإيمان ..ويهزم : الشيطان ..وهناك تبين : مقادير الرجال ..وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾ ..وكذلك جرى ليعقوب عليه السلام فإنه لما فقد ولدًا وطال الأمر عليه : لم ييأس من الفرج ..فأخذ ولده الآخر ولم ينقطع أمله من فضل ربه : ﴿ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ ..وكذلك قال زكريّا عليه السلام / ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ ..فإياك : أن تستطيل مدة الإجابة ..وكن ناظرًا إلى أنه : المالك ..وإلى أنه : الحكيم في التدبير ..والعالم بالمصالح ..وإلى أنه يريد اختبارك : ليبلو أسرارك ..وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك ؛ وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك . ..أنظره / صيدُ الخاطر وَرَقَة / 138 - 139 …ومنها …وقال مرةً أخرى أيضًا /من أعظم الغلط : الثقة بالناس ..والإسترسال : إلى الأصدقاء ..فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى : الصديق المنقلب عدوًا ؛ لأنه قد اطلع على خفي السر ..قال الشاعر /احذر عدوك مرةً .. واحذر صديقك ألف مرهْ ..فلربما انقلب الصديـق .. فكان أعلم بالمضرهْ ..أنظره / صيدُ الخاطر وَرَقَة / 179 …ومنها …وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /فإن الفلق : هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور ..وهو الذي : يطرد جيش الظلام ؛ وعسكر المفسدين في الليل ..فيأوي كل خبيثٍ وكل مفسدٍ وكل لصٍ وكل قاطعِ طريقٍ : إلى سربٍ أو كنٍّ أو غارٍ ..وتأوي الهوام : إلى أجحرتها ..والشياطين التي انتشرت بالليل : إلى أمكنتها ومحالها ..فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور : الذي يقهر الظلمة ويزيلها ..ويقهر : عسكرها وجيشها ..ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب : أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ..ويدع الكفار : في ظلمات كفرهم . ..أنظره / تفسير القرآن الكريم وَرَقَة / 625 …