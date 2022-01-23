من درر السلف...الحلقة رقم 537

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والفرائد العلمية /منها …قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَمَنْ أَرَادَ قِيَامَ اللَّيْلِ : فَلا يُكْثِرْ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ..وَلا يُتْعِبْ أَعْضَاءَهُ فِي النَّهَارِ : بِالْكَدِّ ..وَلا يَعْمَلْ : مَعْصِيَةً ..وَلْيَسْتَعِنْ : بِالْقَيْلُولَةِ . ..أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 297 …ومنها …وقال أيضًا /وَقَدْ قِيلَ / إِنَّ الإِنْسَانَ يَتَنَفَّسُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ : أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَفَسٍ ..اثْنَا عَشَرَ : تَدْخُلُ ..وَاثْنَا عَشَرَ : تَخْرُجُ ..وَكُلُّ نَفَسٍ : كَخَزَانَةٍ ..فَانْظُرْ مَاذَا : تَجْعَلُ فِيهَا . ..أنظره / حفظ العمر وَرَقَة / 63 …ومنها …وقال الإمام شيخ الإسلام محمّد ابن مُفلح الصالحيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى الْأَزَجِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ لَهُ :اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَطْيَبِ الإكْتِسَابِ ..فَقَالَ قَوْمٌ : الزِّرَاعَةُ ..وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : وَهُوَ الْأَشْبَهُ عِنْدِي لِمَا فِيهِ مِنْ الإسْتِسْلَامِ لِقَضَاءِ اللَّهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..وَهُوَ خَارِجٌ : مِنْ بَرَكَةِ الْأَرْضِ ..فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الشُّبْهَةِ ..وَقَالَ قَوْمٌ : التِّجَارَةُ أَطْيَبُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَرَّحَ بِإِحْلَالِ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ..وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) : كَانُوا يَتَعَاطَوْنَ التَّكَسُّبَ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ غَالِبًا ..وَقَالَ قَوْمٌ : الْكَسْبُ بِالصِّنَاعَةِ أَطْيَبُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ / ( أَحَلُّ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ) ..وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُبَاشِرُ الْعَمَلَ فِيهَا بِكَدِّ يَدِهِ ..انْتَهَى كَلَامُهُ . ..أنْظُرهُ / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 03 وَرَقَة / 294 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /ففي شريعته صلَّى الله عليه وسلَّم من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق : أعظم ممّا في الإنجيل ..وفيها من الشدَّة والجهاد وإقامة الحدود على الكفَّار والمنافقين : أعظم ممَّا في التوراة ..وهذا هو : غاية الكمال ..ولهذا قال بعضهم / بُعث موسى : بالجلال ..وبُعث عيسى : بالجمال ..وبُعث محمّد : بالكمال . ..أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 05 وَرَقَة / 86 …