من درر السلف...الحلقة رقم 537

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَمَنْ أَرَادَ قِيَامَ اللَّيْلِ : فَلا يُكْثِرْ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ..
وَلا يُتْعِبْ أَعْضَاءَهُ فِي النَّهَارِ : بِالْكَدِّ ..
وَلا يَعْمَلْ : مَعْصِيَةً ..
وَلْيَسْتَعِنْ : بِالْقَيْلُولَةِ . ..
أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 297 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَقَدْ قِيلَ / إِنَّ الإِنْسَانَ يَتَنَفَّسُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ : أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَفَسٍ ..
اثْنَا عَشَرَ : تَدْخُلُ ..
وَاثْنَا عَشَرَ : تَخْرُجُ ..
وَكُلُّ نَفَسٍ : كَخَزَانَةٍ ..
فَانْظُرْ مَاذَا : تَجْعَلُ فِيهَا . ..
أنظره / حفظ العمر وَرَقَة / 63 …
ومنها …
وقال الإمام شيخ الإسلام محمّد ابن مُفلح الصالحيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى الْأَزَجِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ لَهُ :
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَطْيَبِ الإكْتِسَابِ ..
فَقَالَ قَوْمٌ : الزِّرَاعَةُ ..
وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : وَهُوَ الْأَشْبَهُ عِنْدِي لِمَا فِيهِ مِنْ الإسْتِسْلَامِ لِقَضَاءِ اللَّهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..
وَهُوَ خَارِجٌ : مِنْ بَرَكَةِ الْأَرْضِ ..
فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الشُّبْهَةِ ..
وَقَالَ قَوْمٌ : التِّجَارَةُ أَطْيَبُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَرَّحَ بِإِحْلَالِ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ..
وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) : كَانُوا يَتَعَاطَوْنَ التَّكَسُّبَ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ غَالِبًا ..
وَقَالَ قَوْمٌ : الْكَسْبُ بِالصِّنَاعَةِ أَطْيَبُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ / ( أَحَلُّ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ) ..
وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُبَاشِرُ الْعَمَلَ فِيهَا بِكَدِّ يَدِهِ ..
انْتَهَى كَلَامُهُ . ..
أنْظُرهُ / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 03 وَرَقَة / 294 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
ففي شريعته صلَّى الله عليه وسلَّم من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق : أعظم ممّا في الإنجيل ..
وفيها من الشدَّة والجهاد وإقامة الحدود على الكفَّار والمنافقين : أعظم ممَّا في التوراة ..
وهذا هو : غاية الكمال ..
ولهذا قال بعضهم / بُعث موسى : بالجلال ..
وبُعث عيسى : بالجمال ..
وبُعث محمّد : بالكمال . ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 05 وَرَقَة / 86 …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَمَنْ أَرَادَ قِيَامَ اللَّيْلِ : فَلا يُكْثِرْ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ..
وَلا يُتْعِبْ أَعْضَاءَهُ فِي النَّهَارِ : بِالْكَدِّ ..
وَلا يَعْمَلْ : مَعْصِيَةً ..
وَلْيَسْتَعِنْ : بِالْقَيْلُولَةِ . ..
أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 297 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَقَدْ قِيلَ / إِنَّ الإِنْسَانَ يَتَنَفَّسُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ : أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَفَسٍ ..
اثْنَا عَشَرَ : تَدْخُلُ ..
وَاثْنَا عَشَرَ : تَخْرُجُ ..
وَكُلُّ نَفَسٍ : كَخَزَانَةٍ ..
فَانْظُرْ مَاذَا : تَجْعَلُ فِيهَا . ..
أنظره / حفظ العمر وَرَقَة / 63 …
ومنها …
وقال الإمام شيخ الإسلام محمّد ابن مُفلح الصالحيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى الْأَزَجِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ لَهُ :
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَطْيَبِ الإكْتِسَابِ ..
فَقَالَ قَوْمٌ : الزِّرَاعَةُ ..
وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : وَهُوَ الْأَشْبَهُ عِنْدِي لِمَا فِيهِ مِنْ الإسْتِسْلَامِ لِقَضَاءِ اللَّهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..
وَهُوَ خَارِجٌ : مِنْ بَرَكَةِ الْأَرْضِ ..
فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الشُّبْهَةِ ..
وَقَالَ قَوْمٌ : التِّجَارَةُ أَطْيَبُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَرَّحَ بِإِحْلَالِ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ..
وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) : كَانُوا يَتَعَاطَوْنَ التَّكَسُّبَ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ غَالِبًا ..
وَقَالَ قَوْمٌ : الْكَسْبُ بِالصِّنَاعَةِ أَطْيَبُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ / ( أَحَلُّ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ) ..
وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُبَاشِرُ الْعَمَلَ فِيهَا بِكَدِّ يَدِهِ ..
انْتَهَى كَلَامُهُ . ..
أنْظُرهُ / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 03 وَرَقَة / 294 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
ففي شريعته صلَّى الله عليه وسلَّم من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق : أعظم ممّا في الإنجيل ..
وفيها من الشدَّة والجهاد وإقامة الحدود على الكفَّار والمنافقين : أعظم ممَّا في التوراة ..
وهذا هو : غاية الكمال ..
ولهذا قال بعضهم / بُعث موسى : بالجلال ..
وبُعث عيسى : بالجمال ..
وبُعث محمّد : بالكمال . ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 05 وَرَقَة / 86 …