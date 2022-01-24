من درر السلف...الحلقة رقم 538

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وأهل البدع : لا يعتمدون على أحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ..
فلا يعتمدون : لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم ..
وإنما يعتمدون : على العقل واللغة ..
وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث ؛ وآثار السلف وإنما يعتمدون : على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رءوسهم ..
وهذه طريقة : الملاحدة أيضا ..
إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة ؛ وأما كتب القرآن والحديث والآثار : فلا يلتفتون إليها هؤلاء ؛ يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم ؛ وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 وَرَقَة / 119 …
ومنها …
قال شيخنا العلاّمة عبد الرحمن ﺍﺑﻦ السِعْديّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
ومن الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي : ألاّ تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه ؛ بل تصغي إليه إصغاء من لا يعرفه ولم يمر عليه ؛ وتريه أنك استفدت منه كما كان ألباب الرجال يفعلونه ..
وفيه من الفوائد : تنشيط المحدث ؛ وإدخال السرور عليه ؛ وسلامتك من العجب بنفسك ؛ وسلامتك من سوء الأدب ..
فإن منازعة المحدث في حديثه : من سوء الأدب . ..
أنظره / الرياض الناضرة وَرَقَة / 548 …
ومنها …
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الخوف : لعامة المؤمنين ..
والخشية : للعلماء العارفين ..
والهيبة : للمحبين ..
والإجلال : للمقربين ..
وعلى قدر العلم والمعرفة : يكون الخوف والخشية كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية .. .
وفي رواية / خوفاً .. .
وقال / لو تعلمون ما أعلم : لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ؛ ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى .. .
فصاحب الخوف : يلتجئ إلى الهرب والإمساك ..
وصاحب الخشية : يلتجئ إلى الإعتصام بالعلم ..
ومثلهما : مثل من لا علم له بالطب ..
ومثل الطبيب : الحاذق ..
فالأول : يلتجئ إلى الحمية والهرب ..
والطبيب : يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء ..
قال أبو حفص : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه ..
وقال : الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر ؛ وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل ؛ فإنك إذ خفته هربت إليه . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 508 - 509 …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وأهل البدع : لا يعتمدون على أحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ..
فلا يعتمدون : لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم ..
وإنما يعتمدون : على العقل واللغة ..
وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث ؛ وآثار السلف وإنما يعتمدون : على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رءوسهم ..
وهذه طريقة : الملاحدة أيضا ..
إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة ؛ وأما كتب القرآن والحديث والآثار : فلا يلتفتون إليها هؤلاء ؛ يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم ؛ وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 وَرَقَة / 119 …
ومنها …
قال شيخنا العلاّمة عبد الرحمن ﺍﺑﻦ السِعْديّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
ومن الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي : ألاّ تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه ؛ بل تصغي إليه إصغاء من لا يعرفه ولم يمر عليه ؛ وتريه أنك استفدت منه كما كان ألباب الرجال يفعلونه ..
وفيه من الفوائد : تنشيط المحدث ؛ وإدخال السرور عليه ؛ وسلامتك من العجب بنفسك ؛ وسلامتك من سوء الأدب ..
فإن منازعة المحدث في حديثه : من سوء الأدب . ..
أنظره / الرياض الناضرة وَرَقَة / 548 …
ومنها …
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الخوف : لعامة المؤمنين ..
والخشية : للعلماء العارفين ..
والهيبة : للمحبين ..
والإجلال : للمقربين ..
وعلى قدر العلم والمعرفة : يكون الخوف والخشية كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية .. .
وفي رواية / خوفاً .. .
وقال / لو تعلمون ما أعلم : لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ؛ ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى .. .
فصاحب الخوف : يلتجئ إلى الهرب والإمساك ..
وصاحب الخشية : يلتجئ إلى الإعتصام بالعلم ..
ومثلهما : مثل من لا علم له بالطب ..
ومثل الطبيب : الحاذق ..
فالأول : يلتجئ إلى الحمية والهرب ..
والطبيب : يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء ..
قال أبو حفص : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه ..
وقال : الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر ؛ وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل ؛ فإنك إذ خفته هربت إليه . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 508 - 509 …