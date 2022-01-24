من درر السلف...الحلقة رقم 538

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والفرائد العلمية /منها …قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وأهل البدع : لا يعتمدون على أحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ..فلا يعتمدون : لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم ..وإنما يعتمدون : على العقل واللغة ..وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث ؛ وآثار السلف وإنما يعتمدون : على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رءوسهم ..وهذه طريقة : الملاحدة أيضا ..إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة ؛ وأما كتب القرآن والحديث والآثار : فلا يلتفتون إليها هؤلاء ؛ يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم ؛ وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 وَرَقَة / 119 …ومنها …قال شيخنا العلاّمة عبد الرحمن ﺍﺑﻦ السِعْديّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /ومن الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي : ألاّ تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه ؛ بل تصغي إليه إصغاء من لا يعرفه ولم يمر عليه ؛ وتريه أنك استفدت منه كما كان ألباب الرجال يفعلونه ..وفيه من الفوائد : تنشيط المحدث ؛ وإدخال السرور عليه ؛ وسلامتك من العجب بنفسك ؛ وسلامتك من سوء الأدب ..فإن منازعة المحدث في حديثه : من سوء الأدب . ..أنظره / الرياض الناضرة وَرَقَة / 548 …ومنها …قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /الخوف : لعامة المؤمنين ..والخشية : للعلماء العارفين ..والهيبة : للمحبين ..والإجلال : للمقربين ..وعلى قدر العلم والمعرفة : يكون الخوف والخشية كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية .. .وفي رواية / خوفاً .. .وقال / لو تعلمون ما أعلم : لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ؛ ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى .. .فصاحب الخوف : يلتجئ إلى الهرب والإمساك ..وصاحب الخشية : يلتجئ إلى الإعتصام بالعلم ..ومثلهما : مثل من لا علم له بالطب ..ومثل الطبيب : الحاذق ..فالأول : يلتجئ إلى الحمية والهرب ..والطبيب : يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء ..قال أبو حفص : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه ..وقال : الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر ؛ وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل ؛ فإنك إذ خفته هربت إليه . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 508 - 509 …