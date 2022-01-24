تدبير الخالق

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لماذا قال الله تعالى عن القرآن فيه شفاء ولم يقل دواء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

من عجائب التدبير ان الله تعالى قال عن القرآن فيه شفاء ولم يقل دواء لان الدواء قد يشفي وقد لا يشفي وأما القرآن فهو شفاء لكل داء من كل ابتلاء فاللهم اجعل القرآن الكريم ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله