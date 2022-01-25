من درر السلف...الحلقة رقم 539

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال شيخنا ابن عثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /
أمَّا والشعب كما نعلم الآن : أكثرهم مفرط في الواجبات ..
وكثير منتهك : للحرمات ..
ثم يريدون أن يولي الله عليهم : خلفاء راشدين ؛ فهذا بعيد ..
لكن نحن علينا أن نسمع ونطبع : وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم ..
عليهم : ما حملوا ..
وعلينا : ما حملنا ..
فإذا لم يُوَقَّر العلماء ؛ ولم يوقر الأمراء : ضاع الدين والدنيا ؛ نسأل الله العافية . ..
أنظره / شرح رياض الصالحينَ ج 03 وَرَقَة / 233 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن /
و من الناس من يُغفله الشيطان عن قول ( لا إله إلا الله ) : فلا يقولها إلا نادراً ..
ولا يذكر الله بها : إلاّ قليلاً ..
ولا يكررها مع أنها : ثقيلة في الميزان ..
فهي كلمة : عظيمة ؛ ولكن قلَّ من يتنبه لها ويستحضرها ؛ ويعوّد لسانه على النطق بها وتكرارها إلاّ من وفّقه الله ﷻ . ..
أنظره / شرح الرسائل وَرَقَة / 77 …
ومنها …
قال الإمام الْعَالمُ القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /
وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ الْجَائِر : أَوْلَى مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ ..
لِأَنَّ فِي مُنَازَعَتِهِ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِ : اسْتِبْدَالَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ ..
إِرَاقَةَ : الدِّمَاءِ ..
انْطِلَاقَ : أَيْدِي السُّفَهَاءِ ..
شَنَّ الْغَارَاتِ : عَلَى الْمُسْلِمِينَ ..
الْفَسَادِ : فِي الْأَرْضِ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 02 وَرَقَة / 109 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليهِ رَحَمَات الله /
المصائب المقدرة في النفس والأهل والمال فإنها تارةً تكون : كفارة وطهوراً ..
وتارة تكون : زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات ..
وتارةً تكون : عقاباً وانتقاماً ..
لكن إذا تاب الإنسان سراً : فإن الله يقبل توبته سراً ويغفر له من غير إحواجٍ له إلى أن يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه . ..
أنظره / الصارم المسلول في شاتم الرسول وَرَقَة / 432 …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال شيخنا ابن عثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /
أمَّا والشعب كما نعلم الآن : أكثرهم مفرط في الواجبات ..
وكثير منتهك : للحرمات ..
ثم يريدون أن يولي الله عليهم : خلفاء راشدين ؛ فهذا بعيد ..
لكن نحن علينا أن نسمع ونطبع : وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم ..
عليهم : ما حملوا ..
وعلينا : ما حملنا ..
فإذا لم يُوَقَّر العلماء ؛ ولم يوقر الأمراء : ضاع الدين والدنيا ؛ نسأل الله العافية . ..
أنظره / شرح رياض الصالحينَ ج 03 وَرَقَة / 233 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن /
و من الناس من يُغفله الشيطان عن قول ( لا إله إلا الله ) : فلا يقولها إلا نادراً ..
ولا يذكر الله بها : إلاّ قليلاً ..
ولا يكررها مع أنها : ثقيلة في الميزان ..
فهي كلمة : عظيمة ؛ ولكن قلَّ من يتنبه لها ويستحضرها ؛ ويعوّد لسانه على النطق بها وتكرارها إلاّ من وفّقه الله ﷻ . ..
أنظره / شرح الرسائل وَرَقَة / 77 …
ومنها …
قال الإمام الْعَالمُ القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /
وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ الْجَائِر : أَوْلَى مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ ..
لِأَنَّ فِي مُنَازَعَتِهِ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِ : اسْتِبْدَالَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ ..
إِرَاقَةَ : الدِّمَاءِ ..
انْطِلَاقَ : أَيْدِي السُّفَهَاءِ ..
شَنَّ الْغَارَاتِ : عَلَى الْمُسْلِمِينَ ..
الْفَسَادِ : فِي الْأَرْضِ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 02 وَرَقَة / 109 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليهِ رَحَمَات الله /
المصائب المقدرة في النفس والأهل والمال فإنها تارةً تكون : كفارة وطهوراً ..
وتارة تكون : زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات ..
وتارةً تكون : عقاباً وانتقاماً ..
لكن إذا تاب الإنسان سراً : فإن الله يقبل توبته سراً ويغفر له من غير إحواجٍ له إلى أن يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه . ..
أنظره / الصارم المسلول في شاتم الرسول وَرَقَة / 432 …