من درر السلف...الحلقة رقم 539

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والفرائد العلمية /منها …قال شيخنا ابن عثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /أمَّا والشعب كما نعلم الآن : أكثرهم مفرط في الواجبات ..وكثير منتهك : للحرمات ..ثم يريدون أن يولي الله عليهم : خلفاء راشدين ؛ فهذا بعيد ..لكن نحن علينا أن نسمع ونطبع : وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم ..عليهم : ما حملوا ..وعلينا : ما حملنا ..فإذا لم يُوَقَّر العلماء ؛ ولم يوقر الأمراء : ضاع الدين والدنيا ؛ نسأل الله العافية . ..أنظره / شرح رياض الصالحينَ ج 03 وَرَقَة / 233 …ومنها …وقال شيخنا العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن /و من الناس من يُغفله الشيطان عن قول ( لا إله إلا الله ) : فلا يقولها إلا نادراً ..ولا يذكر الله بها : إلاّ قليلاً ..ولا يكررها مع أنها : ثقيلة في الميزان ..فهي كلمة : عظيمة ؛ ولكن قلَّ من يتنبه لها ويستحضرها ؛ ويعوّد لسانه على النطق بها وتكرارها إلاّ من وفّقه الله ﷻ . ..أنظره / شرح الرسائل وَرَقَة / 77 …ومنها …قال الإمام الْعَالمُ القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ الْجَائِر : أَوْلَى مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ ..لِأَنَّ فِي مُنَازَعَتِهِ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِ : اسْتِبْدَالَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ ..إِرَاقَةَ : الدِّمَاءِ ..انْطِلَاقَ : أَيْدِي السُّفَهَاءِ ..شَنَّ الْغَارَاتِ : عَلَى الْمُسْلِمِينَ ..الْفَسَادِ : فِي الْأَرْضِ . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 02 وَرَقَة / 109 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليهِ رَحَمَات الله /المصائب المقدرة في النفس والأهل والمال فإنها تارةً تكون : كفارة وطهوراً ..وتارة تكون : زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات ..وتارةً تكون : عقاباً وانتقاماً ..لكن إذا تاب الإنسان سراً : فإن الله يقبل توبته سراً ويغفر له من غير إحواجٍ له إلى أن يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه . ..أنظره / الصارم المسلول في شاتم الرسول وَرَقَة / 432 …