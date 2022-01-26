من درر السلف....الحلقة رقم 540

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والفرائد العلمية /منها …قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرّانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) ..فإن المجاهد في الله لا بد له من شيئين :أحدهما / محبة الله وإرادته المستلزمة بُغْضَ عدوه ..والثاني / الإجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه بقهر عدوه ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته ؛ وأن يكون الدين : كله لله ..فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه : هو المجاهد في سبيله ..وهو الذي استفرغ : وُسْعَه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين والباطنيين ..فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان :كمال / القصد ..وكمال / العمل ..فالأول : أن مقصوده هو الله ؛ فهو معبوده ومحبوبه ..والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود ؛ فهذا يُهدَى سُبُلَ الله . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 142 - 143 …ومنها …وقال أيضاً /فمن ظَنَّ أنه يصل إلى رضوانِ الله وكرامتِه بدون اتباع محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أو لأحدٍ من الخلق طريقٌ إلى رضوان الله وكرامته غير اتباع محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فهو كافر مُلحِد ..ومن ادَّعَى أنّ أحدًا من أولياء الله الذَين بلغتْهم رسالةُ محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَصِل إلى رضوانِ الله وكرامتِه بغير كتاب الله وسنَّةِ رسوله محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فهو ملحدٌ ضالٌّ مُفتر ..يُستتاب فإن تاب : وإلاّ قُتِل كافرًا . ..أنظره / جامع المسائل ج 01 وَرَقَة / 70 …ومنها …وقال أيضًا /فأولياء الله المتقون : هم العالمون العاملون بما بعثَ الله به محمدًا ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ..ولا يكون لله وليٌّ : إلاَّ من يَتّبع محمدًا ..ومن لم يَتَّبع محمدًا : فهو عدوُّ الله ؛ لا وليّ له وإن كان مع ذلك له أحوال شيطانية يَحصُل له بها مكاشفة وتصرُّف يُعِين بذلك أعداء محمد ويَخْفِرُهم ؛ فهم من أعداء الله الملاعين ؛ لا من أوليائه المتقين ؛ وهو من جنس السَّحَرةِ والكُهَّان الذين كانت الشياطين تُخْبرهم ببعض المغيبات ؛ وتُساعِدهم على بعض مطالبهم ؛ وهؤلاء من أعَداء الله المجرمين ؛ لا من أوليائه المتقين ؛ بل هم كُفار يجبُ قتلُهم ؛ بل يُقتَلون بلا استتابةٍ عند كثير من علماء المسلمين . ..أنظره / جامع المسائل ج 01 وَرَقَة / 70 - 71 …ومنها …وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /قال أحمد / من لم يُربِّع بعلي في خلافته : فهو أضلُّ من حمار أهله . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 264 …