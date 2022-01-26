من درر السلف....الحلقة رقم 540

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرّانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) ..
فإن المجاهد في الله لا بد له من شيئين :
أحدهما / محبة الله وإرادته المستلزمة بُغْضَ عدوه ..
والثاني / الإجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه بقهر عدوه ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته ؛ وأن يكون الدين : كله لله ..
فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه : هو المجاهد في سبيله ..
وهو الذي استفرغ : وُسْعَه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين والباطنيين ..
فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان :
كمال / القصد ..
وكمال / العمل ..
فالأول : أن مقصوده هو الله ؛ فهو معبوده ومحبوبه ..
والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود ؛ فهذا يُهدَى سُبُلَ الله . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 142 - 143 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فمن ظَنَّ أنه يصل إلى رضوانِ الله وكرامتِه بدون اتباع محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أو لأحدٍ من الخلق طريقٌ إلى رضوان الله وكرامته غير اتباع محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فهو كافر مُلحِد ..
ومن ادَّعَى أنّ أحدًا من أولياء الله الذَين بلغتْهم رسالةُ محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَصِل إلى رضوانِ الله وكرامتِه بغير كتاب الله وسنَّةِ رسوله محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فهو ملحدٌ ضالٌّ مُفتر ..
يُستتاب فإن تاب : وإلاّ قُتِل كافرًا . ..
أنظره / جامع المسائل ج 01 وَرَقَة / 70 …
ومنها …
وقال أيضًا /
فأولياء الله المتقون : هم العالمون العاملون بما بعثَ الله به محمدًا ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ..
ولا يكون لله وليٌّ : إلاَّ من يَتّبع محمدًا ..
ومن لم يَتَّبع محمدًا : فهو عدوُّ الله ؛ لا وليّ له وإن كان مع ذلك له أحوال شيطانية يَحصُل له بها مكاشفة وتصرُّف يُعِين بذلك أعداء محمد ويَخْفِرُهم ؛ فهم من أعداء الله الملاعين ؛ لا من أوليائه المتقين ؛ وهو من جنس السَّحَرةِ والكُهَّان الذين كانت الشياطين تُخْبرهم ببعض المغيبات ؛ وتُساعِدهم على بعض مطالبهم ؛ وهؤلاء من أعَداء الله المجرمين ؛ لا من أوليائه المتقين ؛ بل هم كُفار يجبُ قتلُهم ؛ بل يُقتَلون بلا استتابةٍ عند كثير من علماء المسلمين . ..
أنظره / جامع المسائل ج 01 وَرَقَة / 70 - 71 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
قال أحمد / من لم يُربِّع بعلي في خلافته : فهو أضلُّ من حمار أهله . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 264 …
ومن الفوائد والفرائد العلمية /
منها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرّانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) ..
فإن المجاهد في الله لا بد له من شيئين :
أحدهما / محبة الله وإرادته المستلزمة بُغْضَ عدوه ..
والثاني / الإجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه بقهر عدوه ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته ؛ وأن يكون الدين : كله لله ..
فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه : هو المجاهد في سبيله ..
وهو الذي استفرغ : وُسْعَه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين والباطنيين ..
فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان :
كمال / القصد ..
وكمال / العمل ..
فالأول : أن مقصوده هو الله ؛ فهو معبوده ومحبوبه ..
والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود ؛ فهذا يُهدَى سُبُلَ الله . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 142 - 143 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فمن ظَنَّ أنه يصل إلى رضوانِ الله وكرامتِه بدون اتباع محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أو لأحدٍ من الخلق طريقٌ إلى رضوان الله وكرامته غير اتباع محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فهو كافر مُلحِد ..
ومن ادَّعَى أنّ أحدًا من أولياء الله الذَين بلغتْهم رسالةُ محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَصِل إلى رضوانِ الله وكرامتِه بغير كتاب الله وسنَّةِ رسوله محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فهو ملحدٌ ضالٌّ مُفتر ..
يُستتاب فإن تاب : وإلاّ قُتِل كافرًا . ..
أنظره / جامع المسائل ج 01 وَرَقَة / 70 …
ومنها …
وقال أيضًا /
فأولياء الله المتقون : هم العالمون العاملون بما بعثَ الله به محمدًا ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ..
ولا يكون لله وليٌّ : إلاَّ من يَتّبع محمدًا ..
ومن لم يَتَّبع محمدًا : فهو عدوُّ الله ؛ لا وليّ له وإن كان مع ذلك له أحوال شيطانية يَحصُل له بها مكاشفة وتصرُّف يُعِين بذلك أعداء محمد ويَخْفِرُهم ؛ فهم من أعداء الله الملاعين ؛ لا من أوليائه المتقين ؛ وهو من جنس السَّحَرةِ والكُهَّان الذين كانت الشياطين تُخْبرهم ببعض المغيبات ؛ وتُساعِدهم على بعض مطالبهم ؛ وهؤلاء من أعَداء الله المجرمين ؛ لا من أوليائه المتقين ؛ بل هم كُفار يجبُ قتلُهم ؛ بل يُقتَلون بلا استتابةٍ عند كثير من علماء المسلمين . ..
أنظره / جامع المسائل ج 01 وَرَقَة / 70 - 71 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
قال أحمد / من لم يُربِّع بعلي في خلافته : فهو أضلُّ من حمار أهله . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 264 …