من درر السلف...الحلقة رقم 541

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والفرائد العلمية /منها …قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرّانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /والقلم لم يُرفَعْ : إلاّ عن المجنون ..وليس كلُّ مَن رُفِعَ عنه القلم يكونُ : وليًّا لله ..بل من المجانين من يكون يهوديًا ونصرانياً ومشركًا : فلا يكون وليًّا لله ؛ وإن رُفِع عنه القلم بخلافِ من كان مؤمنًا بالله وبرسوله ؛ وله صلاحٌ ودينٌ فأصابَه خَلْطٌ أفسدَ مزاجَه ؛ فهذا إذا غابَ عقلُه رُفِع عنه القلم ؛ وإذا صَحَا تكلَّم بكلامِ أهلِ الإيمان ؛ و [ له ] قلب يحبّ الله ورسوله ويحبّ ما أحبَّه الله ورسوله ..وأما من اقترنتْ به الشياطينُ ؛ وغيَّبتْ عقلَه في بعضِ الأحوال : فهذا قد يتكلم الشياطينُ على لسانِه بالإثم والعُدوان ؛ ويُبَغِّض إليه ما يحبُّه الله من الطهارة والصلاة والقرآن ؛ ويُحبِّبُ إليه ما يُبغِضُه الله من الكفر والفسوق والعصيان . ..أنظره / جامع المسائل ج 01 وَرَقَة / 80 …ومنها …وقال أيضًا /لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي يسمى التبليغ لغير حاجة : باتفاق الأئمة ..وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله : على قولين ..والنزاع في الصحة : معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ؛ مع أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 315 …ومنها …وقال أيضًا /بعض الناس يحتج على أن إهداء ثواب القرب لا يصل إلى الميت بقوله : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } ..واحتجاجه بهذه الآية : حجة باطلة بكتاب اللهِ وسنةِ رسولهِ وإجماعِ المسلمين . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 248 …ومنها …و سئل شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة أيضًا عليه رَحَمَات الله /هل يجوزُ غيبةُ تاركِ الصلاةِ أم لا ؟؟؟الجواب /إذا قيل عنه إنه تاركُ الصلاة ؛ وكان تاركَها : فهذا جائز ..ويَنبغي أن يُشاعَ ذلك : عنه ويُهْجَر حتى يُصلي ..وأمَّا مع القدرة : فيجِبُ أن يُستَتابَ ؛ فإن تابَ وإلا قُتِل.. ..أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 122 …