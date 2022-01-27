من درر السلف...الحلقة رقم 541

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
18,135
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله …

🥀 ومن الفوائد والفرائد العلمية /

🥀🥀 منها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرّانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
والقلم لم يُرفَعْ : إلاّ عن المجنون ..
وليس كلُّ مَن رُفِعَ عنه القلم يكونُ : وليًّا لله ..
بل من المجانين من يكون يهوديًا ونصرانياً ومشركًا : فلا يكون وليًّا لله ؛ وإن رُفِع عنه القلم بخلافِ من كان مؤمنًا بالله وبرسوله ؛ وله صلاحٌ ودينٌ فأصابَه خَلْطٌ أفسدَ مزاجَه ؛ فهذا إذا غابَ عقلُه رُفِع عنه القلم ؛ وإذا صَحَا تكلَّم بكلامِ أهلِ الإيمان ؛ و [ له ] قلب يحبّ الله ورسوله ويحبّ ما أحبَّه الله ورسوله ..
وأما من اقترنتْ به الشياطينُ ؛ وغيَّبتْ عقلَه في بعضِ الأحوال : فهذا قد يتكلم الشياطينُ على لسانِه بالإثم والعُدوان ؛ ويُبَغِّض إليه ما يحبُّه الله من الطهارة والصلاة والقرآن ؛ ويُحبِّبُ إليه ما يُبغِضُه الله من الكفر والفسوق والعصيان . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 01 وَرَقَة / 80 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال أيضًا /
لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي يسمى التبليغ لغير حاجة : باتفاق الأئمة ..
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله : على قولين ..
والنزاع في الصحة : معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ؛ مع أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 315 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال أيضًا /
بعض الناس يحتج على أن إهداء ثواب القرب لا يصل إلى الميت بقوله : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } ..
واحتجاجه بهذه الآية : حجة باطلة بكتاب اللهِ وسنةِ رسولهِ وإجماعِ المسلمين . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 248 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
و سئل شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة أيضًا عليه رَحَمَات الله /
هل يجوزُ غيبةُ تاركِ الصلاةِ أم لا ؟؟؟
الجواب /
إذا قيل عنه إنه تاركُ الصلاة ؛ وكان تاركَها : فهذا جائز ..
ويَنبغي أن يُشاعَ ذلك : عنه ويُهْجَر حتى يُصلي ..
وأمَّا مع القدرة : فيجِبُ أن يُستَتابَ ؛ فإن تابَ وإلا قُتِل.. ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 122 … 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top