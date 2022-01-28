من درر السلف ...الحلقة رقم 542

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والدُرر السَنِيّة /منها …قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرّانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /إذا تركت المرأة الصلاة وهجرها زوجها ؛ وامتنع من وطئها حتى تصلي : كان محسنًا في الهجر والإمتناع ..ولا نفقة لها : هذه المدة ..وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة الجنب !!!فالتي لا تصلي : شر منها ؛ وترك الصلاة شر من فعل أكثر المحرمات . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 117 …ومنها …وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /إذا قال [ السائل ] / كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟؟؟قيل له : كيف هو ؟؟؟فإذا قال : لا أعلم كيفيته !!قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله ..إذ العلم بكيفية الصفة : يستلزم العلم بكيفية الموصوف ؛ وهو فرع له وتابع له ..فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره ؛ وتكليمه واستوائه ونزوله : وأنت لا تعلم كيفية ذاته !!! . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 وَرَقَة / 25 …ومنها …وقال الإمام ألى الليث نصر ابن محمّد السمرقنديّ عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ / لَا تَتَفَكَّرْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ :لَا تَتَفَكَّرْ فِي الْفَقْرِ : فَيَكْثُرَ هَمُّكَ وَغَمُّكَ ؛ وَيَزِيدَ فِي حِرْصِكَ ..وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي ظُلْمِ مَنْ ظَلَمَكَ : فَيَغْلُظَ قَلْبُكَ ؛ وَيَكْثُرَ حِقْدُكَ ؛ وَيَدُومَ غَيْظُكَ ..وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي طُولِ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا : فَتُحِبَّ الْجَمْعَ ؛ وَتُضَيِّعَ الْعُمْرَ ؛ وَتُسَوِّفَ فِي الْعَمَل . ..أنظره / تنبيه الغافلين وَرَقَة / 572 …ومنها …وقال أيضًا /يُقَالُ / أَخْلَاقُ الْأَبْدَالِ : عَشْرَةُ أَشْيَاءَ ..سَلَامَةُ الصَّدْرِ ..وَسَخَاوَةُ الْمَالِ ..وَصِدْقُ اللِّسَانِ ..وَتَوَاضُعُ النَّفْسِ ..وَالصَّبْرُ فِي الشِّدَّةِ ..وَالْبُكَاءُ فِي الْخَلْوَةِ ..وَالنَّصِيحَةُ لِلْخَلْقِ ..وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ..وَالتَّفَكُّرُ فِي الْفَنَاءِ ..وَالْعِبْرَةُ فِي الْأَشْيَاءَ . ..أنظره / تنبيه الغافلين وَرَقَة / 572 …