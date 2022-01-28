من درر السلف ...الحلقة رقم 542

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والدُرر السَنِيّة /
منها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرّانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
إذا تركت المرأة الصلاة وهجرها زوجها ؛ وامتنع من وطئها حتى تصلي : كان محسنًا في الهجر والإمتناع ..
ولا نفقة لها : هذه المدة ..
وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة الجنب !!!فالتي لا تصلي : شر منها ؛ وترك الصلاة شر من فعل أكثر المحرمات . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 117 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
إذا قال [ السائل ] / كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟؟؟
قيل له : كيف هو ؟؟؟
فإذا قال : لا أعلم كيفيته !!
قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله ..
إذ العلم بكيفية الصفة : يستلزم العلم بكيفية الموصوف ؛ وهو فرع له وتابع له ..
فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره ؛ وتكليمه واستوائه ونزوله : وأنت لا تعلم كيفية ذاته !!! . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 وَرَقَة / 25 …
ومنها …
وقال الإمام ألى الليث نصر ابن محمّد السمرقنديّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ / لَا تَتَفَكَّرْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ :
لَا تَتَفَكَّرْ فِي الْفَقْرِ : فَيَكْثُرَ هَمُّكَ وَغَمُّكَ ؛ وَيَزِيدَ فِي حِرْصِكَ ..
وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي ظُلْمِ مَنْ ظَلَمَكَ : فَيَغْلُظَ قَلْبُكَ ؛ وَيَكْثُرَ حِقْدُكَ ؛ وَيَدُومَ غَيْظُكَ ..
وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي طُولِ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا : فَتُحِبَّ الْجَمْعَ ؛ وَتُضَيِّعَ الْعُمْرَ ؛ وَتُسَوِّفَ فِي الْعَمَل . ..
أنظره / تنبيه الغافلين وَرَقَة / 572 …
ومنها …
وقال أيضًا /
يُقَالُ / أَخْلَاقُ الْأَبْدَالِ : عَشْرَةُ أَشْيَاءَ ..
سَلَامَةُ الصَّدْرِ ..
وَسَخَاوَةُ الْمَالِ ..
وَصِدْقُ اللِّسَانِ ..
وَتَوَاضُعُ النَّفْسِ ..
وَالصَّبْرُ فِي الشِّدَّةِ ..
وَالْبُكَاءُ فِي الْخَلْوَةِ ..
وَالنَّصِيحَةُ لِلْخَلْقِ ..
وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ..
وَالتَّفَكُّرُ فِي الْفَنَاءِ ..
وَالْعِبْرَةُ فِي الْأَشْيَاءَ . ..
أنظره / تنبيه الغافلين وَرَقَة / 572 …
ومن الفوائد والدُرر السَنِيّة /
منها …
قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة الحرّانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
إذا تركت المرأة الصلاة وهجرها زوجها ؛ وامتنع من وطئها حتى تصلي : كان محسنًا في الهجر والإمتناع ..
ولا نفقة لها : هذه المدة ..
وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة الجنب !!!فالتي لا تصلي : شر منها ؛ وترك الصلاة شر من فعل أكثر المحرمات . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 117 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
إذا قال [ السائل ] / كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟؟؟
قيل له : كيف هو ؟؟؟
فإذا قال : لا أعلم كيفيته !!
قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله ..
إذ العلم بكيفية الصفة : يستلزم العلم بكيفية الموصوف ؛ وهو فرع له وتابع له ..
فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره ؛ وتكليمه واستوائه ونزوله : وأنت لا تعلم كيفية ذاته !!! . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 وَرَقَة / 25 …
ومنها …
وقال الإمام ألى الليث نصر ابن محمّد السمرقنديّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ / لَا تَتَفَكَّرْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ :
لَا تَتَفَكَّرْ فِي الْفَقْرِ : فَيَكْثُرَ هَمُّكَ وَغَمُّكَ ؛ وَيَزِيدَ فِي حِرْصِكَ ..
وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي ظُلْمِ مَنْ ظَلَمَكَ : فَيَغْلُظَ قَلْبُكَ ؛ وَيَكْثُرَ حِقْدُكَ ؛ وَيَدُومَ غَيْظُكَ ..
وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي طُولِ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا : فَتُحِبَّ الْجَمْعَ ؛ وَتُضَيِّعَ الْعُمْرَ ؛ وَتُسَوِّفَ فِي الْعَمَل . ..
أنظره / تنبيه الغافلين وَرَقَة / 572 …
ومنها …
وقال أيضًا /
يُقَالُ / أَخْلَاقُ الْأَبْدَالِ : عَشْرَةُ أَشْيَاءَ ..
سَلَامَةُ الصَّدْرِ ..
وَسَخَاوَةُ الْمَالِ ..
وَصِدْقُ اللِّسَانِ ..
وَتَوَاضُعُ النَّفْسِ ..
وَالصَّبْرُ فِي الشِّدَّةِ ..
وَالْبُكَاءُ فِي الْخَلْوَةِ ..
وَالنَّصِيحَةُ لِلْخَلْقِ ..
وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ..
وَالتَّفَكُّرُ فِي الْفَنَاءِ ..
وَالْعِبْرَةُ فِي الْأَشْيَاءَ . ..
أنظره / تنبيه الغافلين وَرَقَة / 572 …