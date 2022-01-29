من درر السلف ...الحلقة رقم 543

الحمد لله …الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …منها ..قال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وقد تنازع الناسُ في قراءةِ : الألحانِ ..منهم : مَن كرهَها مطلقًا ؛ بل حَرَّمها ..ومنهم : من رخصَ فيها ..وأعدلُ الأقوالِ فيها أنها إن كانت موافقةً لقراءة السَّلفِ : كانت مشروعةً ..وإن كانت من البدع المذمومة : نُهِيَ عنها ..والسلفُ كانوا يحسِّنون القرآنَ بأصواتِهم : من غيرِ أن يتكلفوا أوزانَ الغِناء . ..أنظره / جامع المسائل ج 03 وَرَقَة / 303 - 304 …ومنها …وقال أيضًا /وما يُصِيبُ الإنْسانَ إنْ كانَ يَسُرُّهُ : فَهُوَ نِعْمَةٌ بَيِّنَةٌ ..وإنْ كانَ يَسُوءُهُ : فَهُوَ نِعْمَةٌ مِن جِهَةِ أنَّهُ يُكَفِّرُ خَطاياهُ ؛ ويُثابُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ ..ومِن جِهَةِ أنَّ فِيهِ : حِكْمَةٌ ورَحْمَةٌ لا يَعْلَمُها ..﴿ وعَسى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعَسى أنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وهُوَ شَرٌّ لَكُمْ واللَّهُ يَعْلَمُ وأنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ..وقَدْ قالَ فِي الحَدِيثِ / واَللَّهِ لا يَقْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضاءً : إلّا كانَ خَيْرًا لَهُ ..إنْ أصابَتْهُ سَرّاءُ : شَكَرَ فَكانَ خَيْرًا لَهُ ..وإنْ أصابَتْهُ ضَرّاءُ صَبَرَ : فَكانَ خَيْرًا لَهُ .. .وإذا كانَ هَذا وهَذا : فَكِلاهُما مِن نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ وكِلْتا النِّعْمَتَيْنِ تَحْتاجُ مَعَ الشُّكْرِ إلى الصَّبْرِ ..أمّا نِعْمَةُ الضَّرّاءِ : فاحْتِياجُها إلى الصَّبْرِ ظاهِرٌ ..وأمّا نِعْمَةُ السَّرّاءِ : فَتَحْتاجُ إلى الصَّبْرِ عَلى الطّاعَةِ فِيها ؛ فَإنَّ فِتْنَةَ السَّرّاءِ أعْظَمُ مِن فِتْنَةِ الضَّرّاءِ كَما قالَ بَعْضُ السَّلَفِ / اُبْتُلِينا بِالضَّرّاءِ فَصَبَرْنا ؛ وابْتُلِينا بِالسَّرّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ .. .وفِي الحَدِيثِ / أعُوذ بِك مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنى .. .والفَقْرُ : يَصْلُحُ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ ..والغِنى : لا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إلّا أقَلُّ مِنهُمْ ..ولِهَذا كانَ أكْثَرَ مَن يَدْخُلُ الجَنَّةَ : المَساكِينُ ..لِأنَّ فِتْنَةَ الفَقْرِ : أهْوَنُ ..وكِلاهُما : يَحْتاجُ إلى الصَّبْرِ والشُّكْرِ ..لَكِنْ لَمّا كانَ فِي السَّرّاءِ / اللَّذَّةُ ؛ وفِي الضَّرّاءِ / الألَمُ : اشْتَهَرَ ذِكْرُ الشُّكْرِ فِي السَّرّاءِ ؛ والصَّبْرِ فِي الضَّرّاءِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 وَرَقَة / 304 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /لمّا كَانَ صَلَاح الْوُجُود بالعلماء ( ولولاهم كَانَ النَّاس كَالْبَهَائِمِ ؛ بل أَسْوَأ حَالاً ) : كَانَ موت الْعَالم مُصِيبَة لَا يجبرها إلاّ خلف غَيره لَهُ ..وأيضاً فَإِن الْعلمَاء : هم الَّذين يسوسون الْعباد والبلاد والممالك ؛ فموتهم فَسَاد لنظام الْعَالم ..وَلِهَذَا لَا يزَال الله يغْرس فِي هَذَا الدّين مِنْهُم : خالفاً عَن سالفٍ يحفظ بهم دينه وَكتابه وعباده . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 68 …ومنها …وقال أيضًا /الْعلم : طَعَام الْقلب ..وَشَرَابه ودواؤه وحياته مَوْقُوفَة : على ذَلِك ..فَإِذا فقد الْقلب الْعلم : فَهُوَ موت ..لَو كَانَ لَا يشْعر بِمَوْتِهِ ؛ كَمَا أن السَّكْرَان الَّذِي قد زَالَ عقله ؛ والخائف الَّذِي قد انْتهى خَوفه : إلى غَايَته . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 122…