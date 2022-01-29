من درر السلف....الحلقة رقم 544

الحمد لله …الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …منها ..قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /وَلِلْمَحَبَّةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ : فِي انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَطِيبِ النَّفْسِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ ..لَا يَعْرِفُهُ : إِلَّا مَنْ لَهُ حِسٌّ بِهِ ..وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَقْوَى وَأَشَدَّ : كَانَ الصَّدْرُ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ ..وَلَا يَضِيقُ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَةِ : الْبَطَّالِينَ الْفَارِغِينَ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ ..فَرُؤْيَتُهُمْ : قَذَى عَيْنِهِ ..وَمُخَالَطَتُهُمْ : حُمَّى رُوحِهِ . ..أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 …ومنها …وقال أيضًا /وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ : الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ..وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ : بِغَيْرِهِ ..وَالْغَفْلَةُ : عَنْ ذِكْرِهِ ..وَمَحَبَّةُ : سِوَاهُ ..فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ : عُذِّبَ بِهِ ..وَسُجِنَ قَلْبُهُ : فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ ..فَمَا فِي الْأَرْضِ : أَشْقَى مِنْهُ ..وَلَا أَكْسَفُ : بَالًا ..وَلَا أَنْكَدُ : عَيْشًا ..وَلَا : أَتْعَبُ قَلْبًا ..فَهُمَا : مَحَبَّتَانِ /مَحَبَّةٌ : هِيَ جَنَّةُ الدُّنْيَا ؛ وَسُرُورُ النَّفْسِ ؛ وَلَذَّةُ الْقَلْبِ ؛ وَنَعِيمُ الرُّوحِ ؛ وَغِذَاؤُهَا وَدَوَاؤُهَا ؛ بَلْ حَيَاتُهَا وَقُرَّةُ عَيْنِهَا ؛ وَهِيَ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَحْدَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ ؛ وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَيْلِ وَالْإِرَادَةِ ؛ وَالْمَحَبَّةُ كُلُّهَا إِلَيْهِ ..وَمَحَبَّةٌ : هِيَ عَذَابُ الرُّوحِ ..وَغَمُّ النَّفْسِ ..وَسِجْنُ الْقَلْبِ ..وَضِيقُ الصَّدْرِ ..وَهِيَ سَبَبُ الْأَلَمِ وَالنَّكَدِ وَالْعَنَاءِ ؛ وَهِيَ مَحَبَّةُ : مَا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ . ..أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 …ومنها …وقال أيضًا /فَإِنَّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ : أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا ..وَأَطْيَبُهُمْ : نَفْسًا ..وَأَنْعَمُهُمْ : قَلْبًا ..وَالْبَخِيلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِحْسَانٌ : أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا ..وَأَنْكَدُهُمْ : عَيْشًا ..وَأَعْظَمُهُمْ : همًّا وَغَمًّا ..وَقَدْ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحِ مَثَلًا لِلْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ / كَمَثَلِ رَجُلَيُنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ؛ كُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ : اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ وَانْبَسَطَتْ حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْفِيَ أَثَرَهُ ..وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ : لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَلَمْ تَتَّسِعْ عَلَيْهِ .. .فَهَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدِّقِ ؛ وَانْفِسَاحِ قَلْبِهِ ..وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ ؛ وَانْحِصَارِ قَلْبِهِ . ..أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 - 25 …