من درر السلف....الحلقة رقم 544

إلياس
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الحمد لله …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها ..
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /
وَلِلْمَحَبَّةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ : فِي انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَطِيبِ النَّفْسِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ ..
لَا يَعْرِفُهُ : إِلَّا مَنْ لَهُ حِسٌّ بِهِ ..
وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَقْوَى وَأَشَدَّ : كَانَ الصَّدْرُ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ ..
وَلَا يَضِيقُ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَةِ : الْبَطَّالِينَ الْفَارِغِينَ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ ..
فَرُؤْيَتُهُمْ : قَذَى عَيْنِهِ ..
وَمُخَالَطَتُهُمْ : حُمَّى رُوحِهِ . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ : الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ : بِغَيْرِهِ ..
وَالْغَفْلَةُ : عَنْ ذِكْرِهِ ..
وَمَحَبَّةُ : سِوَاهُ ..
فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ : عُذِّبَ بِهِ ..
وَسُجِنَ قَلْبُهُ : فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ ..
فَمَا فِي الْأَرْضِ : أَشْقَى مِنْهُ ..
وَلَا أَكْسَفُ : بَالًا ..
وَلَا أَنْكَدُ : عَيْشًا ..
وَلَا : أَتْعَبُ قَلْبًا ..
فَهُمَا : مَحَبَّتَانِ /
مَحَبَّةٌ : هِيَ جَنَّةُ الدُّنْيَا ؛ وَسُرُورُ النَّفْسِ ؛ وَلَذَّةُ الْقَلْبِ ؛ وَنَعِيمُ الرُّوحِ ؛ وَغِذَاؤُهَا وَدَوَاؤُهَا ؛ بَلْ حَيَاتُهَا وَقُرَّةُ عَيْنِهَا ؛ وَهِيَ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَحْدَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ ؛ وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَيْلِ وَالْإِرَادَةِ ؛ وَالْمَحَبَّةُ كُلُّهَا إِلَيْهِ ..
وَمَحَبَّةٌ : هِيَ عَذَابُ الرُّوحِ ..
وَغَمُّ النَّفْسِ ..
وَسِجْنُ الْقَلْبِ ..
وَضِيقُ الصَّدْرِ ..
وَهِيَ سَبَبُ الْأَلَمِ وَالنَّكَدِ وَالْعَنَاءِ ؛ وَهِيَ مَحَبَّةُ : مَا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 …
ومنها …
وقال أيضًا /
فَإِنَّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ : أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا ..
وَأَطْيَبُهُمْ : نَفْسًا ..
وَأَنْعَمُهُمْ : قَلْبًا ..
وَالْبَخِيلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِحْسَانٌ : أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا ..
وَأَنْكَدُهُمْ : عَيْشًا ..
وَأَعْظَمُهُمْ : همًّا وَغَمًّا ..
وَقَدْ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحِ مَثَلًا لِلْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ / كَمَثَلِ رَجُلَيُنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ؛ كُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ : اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ وَانْبَسَطَتْ حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْفِيَ أَثَرَهُ ..
وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ : لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَلَمْ تَتَّسِعْ عَلَيْهِ .. .
فَهَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدِّقِ ؛ وَانْفِسَاحِ قَلْبِهِ ..
وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ ؛ وَانْحِصَارِ قَلْبِهِ . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 - 25 …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها ..
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /
وَلِلْمَحَبَّةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ : فِي انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَطِيبِ النَّفْسِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ ..
لَا يَعْرِفُهُ : إِلَّا مَنْ لَهُ حِسٌّ بِهِ ..
وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَقْوَى وَأَشَدَّ : كَانَ الصَّدْرُ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ ..
وَلَا يَضِيقُ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَةِ : الْبَطَّالِينَ الْفَارِغِينَ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ ..
فَرُؤْيَتُهُمْ : قَذَى عَيْنِهِ ..
وَمُخَالَطَتُهُمْ : حُمَّى رُوحِهِ . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ : الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ : بِغَيْرِهِ ..
وَالْغَفْلَةُ : عَنْ ذِكْرِهِ ..
وَمَحَبَّةُ : سِوَاهُ ..
فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ : عُذِّبَ بِهِ ..
وَسُجِنَ قَلْبُهُ : فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ ..
فَمَا فِي الْأَرْضِ : أَشْقَى مِنْهُ ..
وَلَا أَكْسَفُ : بَالًا ..
وَلَا أَنْكَدُ : عَيْشًا ..
وَلَا : أَتْعَبُ قَلْبًا ..
فَهُمَا : مَحَبَّتَانِ /
مَحَبَّةٌ : هِيَ جَنَّةُ الدُّنْيَا ؛ وَسُرُورُ النَّفْسِ ؛ وَلَذَّةُ الْقَلْبِ ؛ وَنَعِيمُ الرُّوحِ ؛ وَغِذَاؤُهَا وَدَوَاؤُهَا ؛ بَلْ حَيَاتُهَا وَقُرَّةُ عَيْنِهَا ؛ وَهِيَ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَحْدَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ ؛ وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَيْلِ وَالْإِرَادَةِ ؛ وَالْمَحَبَّةُ كُلُّهَا إِلَيْهِ ..
وَمَحَبَّةٌ : هِيَ عَذَابُ الرُّوحِ ..
وَغَمُّ النَّفْسِ ..
وَسِجْنُ الْقَلْبِ ..
وَضِيقُ الصَّدْرِ ..
وَهِيَ سَبَبُ الْأَلَمِ وَالنَّكَدِ وَالْعَنَاءِ ؛ وَهِيَ مَحَبَّةُ : مَا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 …
ومنها …
وقال أيضًا /
فَإِنَّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ : أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا ..
وَأَطْيَبُهُمْ : نَفْسًا ..
وَأَنْعَمُهُمْ : قَلْبًا ..
وَالْبَخِيلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِحْسَانٌ : أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا ..
وَأَنْكَدُهُمْ : عَيْشًا ..
وَأَعْظَمُهُمْ : همًّا وَغَمًّا ..
وَقَدْ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحِ مَثَلًا لِلْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ / كَمَثَلِ رَجُلَيُنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ؛ كُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ : اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ وَانْبَسَطَتْ حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْفِيَ أَثَرَهُ ..
وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ : لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَلَمْ تَتَّسِعْ عَلَيْهِ .. .
فَهَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدِّقِ ؛ وَانْفِسَاحِ قَلْبِهِ ..
وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ ؛ وَانْحِصَارِ قَلْبِهِ . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد في خيرِ هدي العباد ج 02 وَرَقَة / 24 - 25 …