تحميل لعبةمحاكى محطة الوقود gas station simulator للكمبيوتر برابط مباشر

mrmr ali
:: عضو منتسِب ::
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من خلال لعبة Gas Station Simulator قم بادارة محطة وقود مغمورة وطورا حتى تستعيد رونقها فى اسرع وقت . قم باعداد تلك البناء المهلهل واعيد لها المجد من خلال اثاثات جديدة تماما بالاضافة الى عمل ديكرواتك لها لتستعيد مجدها مزينة وجميلة . فلا تنفق المال المتاح لديك على اصلاح المبنى لانك امامك تحديات اخرى مثل محطة الوقود مثل المعدات التى تحتاج الى اضافات ايضا وخدمة العملاء ايضا اصبح بامكانك ادارة اموالك بطريقة صحيحة
كلما ارتفع مستوى خدماتك زادالطلب لديك ، ستختلف طلبات العملاء. يرغب سائقو الشاحنات وجبة صحية والاستحمام بينما يريد سائق Tesla بعض المشروبات بينما ينتظر شحن سيارته. من خلالك الكافتيريا الخاصة بالمحطة لديك بالاضافة الى المبانى والمعدات والمحطات مثل محطة غسيل السيارت الحديثة بارقى المواد المتوفرة لديك بالاضافة الى انشاء مبنى خاص لديك وتجعله فندق صغير ايضا
اهم ميزات لعبة Gas Station Simulator :
كلما ارتفع مستوى خدماتك زادالطلب لديك ، ستختلف طلبات العملاء. يرغب سائقو الشاحنات وجبة صحية والاستحمام بينما يريد سائق Tesla بعض المشروبات بينما ينتظر شحن سيارته. من خلالك الكافتيريا الخاصة بالمحطة لديك بالاضافة الى المبانى والمعدات والمحطات مثل محطة غسيل السيارت الحديثة بارقى المواد المتوفرة لديك بالاضافة الى انشاء مبنى خاص لديك وتجعله فندق صغير ايضا
اهم ميزات لعبة Gas Station Simulator :
- الكثير من الخصائص العديدة الموجود لدى اللعبة بالخيارات والاساليب المتعددة المطورة ايضا
- خاصية التحديثات الواسعة لاضافة كل جديد
- المزيد من تطوير مشروعك من خلال خيارات جميلة فى كل مجال على حدى ادارة اعمالك بصورة واسعة وشاملة وحريتك الكامة فى ادارتها
- ادارة التفاصيل المالية الخاصة بك من كافة الجوانب بكل سهولة ويسر
- خيارات تفوق المئات للترقية والتوسع وادارتك لها بكل حماس .
- عدد كبير من العملاء ذات انواع متعددة
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