من درر السلف...الحلقة رقم 545

الحمد لله …الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …منها …قال الحافظ أبو بكر الخلاّل أحمد ابن محمد ابن هارون ابن يزيد البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /وأخبرني مُحَمَّد بْن عَلِيّ قَالَ :ثنا صالح :أنه سأل أباه ( يعني / أَحْمَد ابْن حنبل ) عَنِ التوكل فَقَالَ /التوكل : حسن ؛ ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل حتى يغني نفسه وعياله ؛ ولا يترك العمل .. .قَالَ / وسئل أبي وأنا شاهد عَنْ قوم لا يعملون ويقولون : نحن المتوكلون !!!فَقَالَ : هؤلاء مبتدعون .. .أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 253 …ومنها …قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /إذا سكن الخوف القلب : أوجب خشوع الظاهر ..ولا يملك صاحبه دفعه ؛ فتراه : مطرقاً متأدباً متذللاً ..وَقَدْ كانوا يجتهدون : فِي ستر مَا يظهر منهم من ذلك ..وكان مُحَمَّد ابْن سيرين : يضحك بالنهار ويبكي بالليل ..ولسنا نأمر العالم : بالإنبساط بين العوام ؛ فَإِن ذلك يؤذيهم . ..أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 257 …ومنها …وقال أيضًا /أن إبليس إنما يتمكن من الإنسان : عَلَى قدر قلة العلم ..فكلما قل علم الإنسان : كثر تمكن إبليس مِنْهُ ..وكلما كثر العلم : قل تمكنه مِنْهُ ..ومن العباد من يرى ضوءاً أَوْ نوراً فِي السماء ؛ فَإِن كان رمضان : قَالَ رأيت ليلة القدر !!!وإن كان فِي غيره قَالَ : قد فتحت لي أبواب السماء !!!وَقَدْ يتفق لَهُ الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك : كرامة ..وربما كان : اتفاقاً ..وربما كان : اختباراً ..وربما كان : من خدع إبليس ..والعاقل : لا يساكن شيئاً من هَذَا ولو كان كرامة . ..أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 334 …ومنها …و عَنْ يُونُس ابْن عَبْدِ الأعلى /قَالَ سمعت الشافعيّ يَقُول :لو أن رجلاً تصوف أول النهار : لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق .. .وعنه أيضا أنه قَالَ / مَا لزم أحد الصوفية أربعين يوماً : فعاد عقله إليه أبداً .. .وأنشد الشافعي :ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا .. واذا خلوا كانوا ذئاب حقافُ .. .أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 327 …