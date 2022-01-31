من درر السلف...الحلقة رقم 545

إلياس
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الحمد لله …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
قال الحافظ أبو بكر الخلاّل أحمد ابن محمد ابن هارون ابن يزيد البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /
وأخبرني مُحَمَّد بْن عَلِيّ قَالَ :
ثنا صالح :
أنه سأل أباه ( يعني / أَحْمَد ابْن حنبل ) عَنِ التوكل فَقَالَ /
التوكل : حسن ؛ ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل حتى يغني نفسه وعياله ؛ ولا يترك العمل .. .
قَالَ / وسئل أبي وأنا شاهد عَنْ قوم لا يعملون ويقولون : نحن المتوكلون !!!
فَقَالَ : هؤلاء مبتدعون .. .
أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 253 …
ومنها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
إذا سكن الخوف القلب : أوجب خشوع الظاهر ..
ولا يملك صاحبه دفعه ؛ فتراه : مطرقاً متأدباً متذللاً ..
وَقَدْ كانوا يجتهدون : فِي ستر مَا يظهر منهم من ذلك ..
وكان مُحَمَّد ابْن سيرين : يضحك بالنهار ويبكي بالليل ..
ولسنا نأمر العالم : بالإنبساط بين العوام ؛ فَإِن ذلك يؤذيهم . ..
أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 257 …
ومنها …
وقال أيضًا /
أن إبليس إنما يتمكن من الإنسان : عَلَى قدر قلة العلم ..
فكلما قل علم الإنسان : كثر تمكن إبليس مِنْهُ ..
وكلما كثر العلم : قل تمكنه مِنْهُ ..
ومن العباد من يرى ضوءاً أَوْ نوراً فِي السماء ؛ فَإِن كان رمضان : قَالَ رأيت ليلة القدر !!!
وإن كان فِي غيره قَالَ : قد فتحت لي أبواب السماء !!!
وَقَدْ يتفق لَهُ الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك : كرامة ..
وربما كان : اتفاقاً ..
وربما كان : اختباراً ..
وربما كان : من خدع إبليس ..
والعاقل : لا يساكن شيئاً من هَذَا ولو كان كرامة . ..
أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 334 …
ومنها …
و عَنْ يُونُس ابْن عَبْدِ الأعلى /
قَالَ سمعت الشافعيّ يَقُول :
لو أن رجلاً تصوف أول النهار : لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق .. .
وعنه أيضا أنه قَالَ / مَا لزم أحد الصوفية أربعين يوماً : فعاد عقله إليه أبداً .. .
وأنشد الشافعي :
ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا .. واذا خلوا كانوا ذئاب حقافُ .. .
أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 327 …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
قال الحافظ أبو بكر الخلاّل أحمد ابن محمد ابن هارون ابن يزيد البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /
وأخبرني مُحَمَّد بْن عَلِيّ قَالَ :
ثنا صالح :
أنه سأل أباه ( يعني / أَحْمَد ابْن حنبل ) عَنِ التوكل فَقَالَ /
التوكل : حسن ؛ ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل حتى يغني نفسه وعياله ؛ ولا يترك العمل .. .
قَالَ / وسئل أبي وأنا شاهد عَنْ قوم لا يعملون ويقولون : نحن المتوكلون !!!
فَقَالَ : هؤلاء مبتدعون .. .
أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 253 …
ومنها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
إذا سكن الخوف القلب : أوجب خشوع الظاهر ..
ولا يملك صاحبه دفعه ؛ فتراه : مطرقاً متأدباً متذللاً ..
وَقَدْ كانوا يجتهدون : فِي ستر مَا يظهر منهم من ذلك ..
وكان مُحَمَّد ابْن سيرين : يضحك بالنهار ويبكي بالليل ..
ولسنا نأمر العالم : بالإنبساط بين العوام ؛ فَإِن ذلك يؤذيهم . ..
أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 257 …
ومنها …
وقال أيضًا /
أن إبليس إنما يتمكن من الإنسان : عَلَى قدر قلة العلم ..
فكلما قل علم الإنسان : كثر تمكن إبليس مِنْهُ ..
وكلما كثر العلم : قل تمكنه مِنْهُ ..
ومن العباد من يرى ضوءاً أَوْ نوراً فِي السماء ؛ فَإِن كان رمضان : قَالَ رأيت ليلة القدر !!!
وإن كان فِي غيره قَالَ : قد فتحت لي أبواب السماء !!!
وَقَدْ يتفق لَهُ الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك : كرامة ..
وربما كان : اتفاقاً ..
وربما كان : اختباراً ..
وربما كان : من خدع إبليس ..
والعاقل : لا يساكن شيئاً من هَذَا ولو كان كرامة . ..
أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 334 …
ومنها …
و عَنْ يُونُس ابْن عَبْدِ الأعلى /
قَالَ سمعت الشافعيّ يَقُول :
لو أن رجلاً تصوف أول النهار : لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق .. .
وعنه أيضا أنه قَالَ / مَا لزم أحد الصوفية أربعين يوماً : فعاد عقله إليه أبداً .. .
وأنشد الشافعي :
ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا .. واذا خلوا كانوا ذئاب حقافُ .. .
أنظره / تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله وَرَقَة / 327 …