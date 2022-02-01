من درر السلف...الحلقة رقم 546

إلياس
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الحمد لله …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ / قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ..
النِّكَاحُ ..
وَالطَّلاقُ ..
وَالرَّجْعَةُ . ..
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث حسن ..
إحتج به الأئمة والعلماء : كالإمام الترمذي والحافظ ابن عبد البر ؛ والحافظ ابن حجر ؛ وشيخ الإسلام ابن تيميّة ؛ و ابن القيم ؛ و النووي ؛ والإمام البغوي ؛ والشوكاني والألبانيّ عليهم رَحَمَات الله وغيرهم كثير ..
وللمزيد / أنظره / إرواء الغليل للعلاّمة الألباني ج 06 وَرَقَة / 228 …
ومنها …
وقال الإمام الحافظ سليمان الخطابيّ عليهِ رَحَمَات الله /
اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل : فإنه مؤاخذ به ؛ ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً ؛ أو ما أشبه ذلك من الأمور .. .
أنظره / معالم السنن ج 03 وَرَقَة / 210 …
ومنها …
وقال الإمام أبو محمّد الحسين ﺍﺑﻦ مسعود البغويّ عليهِ رَحَمَات الله /
اتّفق أهلُ الْعلم على أَن طَلَاق الهازل : يَقع ..
وَإِذا جرى صريحُ لفظ الطَّلَاق على لِسَان الْعَاقِل الْبَالِغ لَا ينفعُه أَن يَقُول : كنتُ فِيهِ لاعبًا ؛ أَو هازلاً ..
لِأَنَّهُ لَو قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ : لتعطلت الْأَحْكَام . ..
أنظره / شرح السنة ج 09 وَرَقَة / 220 …
ومنها …
وقال القاضي عليهِ رَحَمَات الله /
كُلُّ مُطَلِّقٍ أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْتُ فِي قَوْلِي هَازِلًا : فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى ..
فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَزِمَهُ حُكْمُهُ ..
وَخَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ : لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرْجِ . ..
أنظره / تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج 04 وَرَقَة / 304 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
تضمنت هذه السنن أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ..
فدلَّ ذلك أن كلام الهازل : معتبر . ..
أنظره / زاد المَعَاد ج 05 وَرَقَة / 204 …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ / قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ..
النِّكَاحُ ..
وَالطَّلاقُ ..
وَالرَّجْعَةُ . ..
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث حسن ..
إحتج به الأئمة والعلماء : كالإمام الترمذي والحافظ ابن عبد البر ؛ والحافظ ابن حجر ؛ وشيخ الإسلام ابن تيميّة ؛ و ابن القيم ؛ و النووي ؛ والإمام البغوي ؛ والشوكاني والألبانيّ عليهم رَحَمَات الله وغيرهم كثير ..
وللمزيد / أنظره / إرواء الغليل للعلاّمة الألباني ج 06 وَرَقَة / 228 …
ومنها …
وقال الإمام الحافظ سليمان الخطابيّ عليهِ رَحَمَات الله /
اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل : فإنه مؤاخذ به ؛ ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً ؛ أو ما أشبه ذلك من الأمور .. .
أنظره / معالم السنن ج 03 وَرَقَة / 210 …
ومنها …
وقال الإمام أبو محمّد الحسين ﺍﺑﻦ مسعود البغويّ عليهِ رَحَمَات الله /
اتّفق أهلُ الْعلم على أَن طَلَاق الهازل : يَقع ..
وَإِذا جرى صريحُ لفظ الطَّلَاق على لِسَان الْعَاقِل الْبَالِغ لَا ينفعُه أَن يَقُول : كنتُ فِيهِ لاعبًا ؛ أَو هازلاً ..
لِأَنَّهُ لَو قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ : لتعطلت الْأَحْكَام . ..
أنظره / شرح السنة ج 09 وَرَقَة / 220 …
ومنها …
وقال القاضي عليهِ رَحَمَات الله /
كُلُّ مُطَلِّقٍ أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْتُ فِي قَوْلِي هَازِلًا : فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى ..
فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَزِمَهُ حُكْمُهُ ..
وَخَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ : لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرْجِ . ..
أنظره / تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج 04 وَرَقَة / 304 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
تضمنت هذه السنن أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ..
فدلَّ ذلك أن كلام الهازل : معتبر . ..
أنظره / زاد المَعَاد ج 05 وَرَقَة / 204 …