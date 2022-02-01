من درر السلف...الحلقة رقم 546

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
18,202
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله …

🥀 الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …

🥀🥀 منها …
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏‏قَالَ ‏/ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ..
النِّكَاحُ ..
وَالطَّلاقُ ..
وَالرَّجْعَةُ . ..
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث حسن ..
إحتج به الأئمة والعلماء : كالإمام الترمذي والحافظ ابن عبد البر ؛ والحافظ ابن حجر ؛ وشيخ الإسلام ابن تيميّة ؛ و ابن القيم ؛ و النووي ؛ والإمام البغوي ؛ والشوكاني والألبانيّ عليهم رَحَمَات الله وغيرهم كثير ..
🥀 وللمزيد / أنظره / إرواء الغليل للعلاّمة الألباني ج 06 وَرَقَة / 228 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال الإمام الحافظ سليمان الخطابيّ عليهِ رَحَمَات الله /
اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل : فإنه مؤاخذ به ؛ ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً ؛ أو ما أشبه ذلك من الأمور .. .
🥀 أنظره / معالم السنن ج 03 وَرَقَة / 210 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال الإمام أبو محمّد الحسين ﺍﺑﻦ مسعود البغويّ عليهِ رَحَمَات الله /
اتّفق أهلُ الْعلم على أَن طَلَاق الهازل : يَقع ..
وَإِذا جرى صريحُ لفظ الطَّلَاق على لِسَان الْعَاقِل الْبَالِغ لَا ينفعُه أَن يَقُول : كنتُ فِيهِ لاعبًا ؛ أَو هازلاً ..
لِأَنَّهُ لَو قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ : لتعطلت الْأَحْكَام . ..
🥀 أنظره / شرح السنة ج 09 وَرَقَة / 220 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال القاضي عليهِ رَحَمَات الله /
كُلُّ مُطَلِّقٍ أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْتُ فِي قَوْلِي هَازِلًا : فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى ..
فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَزِمَهُ حُكْمُهُ ..
وَخَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ : لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرْجِ . ..
🥀 أنظره / تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج 04 وَرَقَة / 304 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
تضمنت هذه السنن أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ..
فدلَّ ذلك أن كلام الهازل : معتبر . ..
🥀 أنظره / زاد المَعَاد ج 05 وَرَقَة / 204 … 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top