من درر السلف...الحلقة رقم 546

الحمد لله …الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …منها …عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏‏قَالَ ‏/ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ..النِّكَاحُ ..وَالطَّلاقُ ..وَالرَّجْعَةُ . ..رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث حسن ..إحتج به الأئمة والعلماء : كالإمام الترمذي والحافظ ابن عبد البر ؛ والحافظ ابن حجر ؛ وشيخ الإسلام ابن تيميّة ؛ و ابن القيم ؛ و النووي ؛ والإمام البغوي ؛ والشوكاني والألبانيّ عليهم رَحَمَات الله وغيرهم كثير ..وللمزيد / أنظره / إرواء الغليل للعلاّمة الألباني ج 06 وَرَقَة / 228 …ومنها …وقال الإمام الحافظ سليمان الخطابيّ عليهِ رَحَمَات الله /اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل : فإنه مؤاخذ به ؛ ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً ؛ أو ما أشبه ذلك من الأمور .. .أنظره / معالم السنن ج 03 وَرَقَة / 210 …ومنها …وقال الإمام أبو محمّد الحسين ﺍﺑﻦ مسعود البغويّ عليهِ رَحَمَات الله /اتّفق أهلُ الْعلم على أَن طَلَاق الهازل : يَقع ..وَإِذا جرى صريحُ لفظ الطَّلَاق على لِسَان الْعَاقِل الْبَالِغ لَا ينفعُه أَن يَقُول : كنتُ فِيهِ لاعبًا ؛ أَو هازلاً ..لِأَنَّهُ لَو قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ : لتعطلت الْأَحْكَام . ..أنظره / شرح السنة ج 09 وَرَقَة / 220 …ومنها …وقال القاضي عليهِ رَحَمَات الله /كُلُّ مُطَلِّقٍ أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْتُ فِي قَوْلِي هَازِلًا : فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى ..فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَزِمَهُ حُكْمُهُ ..وَخَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ : لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرْجِ . ..أنظره / تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج 04 وَرَقَة / 304 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /تضمنت هذه السنن أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ..فدلَّ ذلك أن كلام الهازل : معتبر . ..أنظره / زاد المَعَاد ج 05 وَرَقَة / 204 …