استلام فورى- بتسهيلات على 9 سنين في نيوبوليس

هل ما زلت تبحث عن مكان يُقدم لك مستوى راقي وفخم، وتجربة فريدة من نوعها في أكثر الأماكن تميزاً بالقاهرة الجديدة؟ إليك الآن كمبوند نيوبوليس وادي دجلة الجديد الذي يُوفر لك كل ما تحتاج من خدمات ترفيهية ومُتطلبات يومية مختلفة.أَتاحت شركة وادي دجلة للاستثمار والتطوير العقاري مجموعة متميزة من التصميمات المعمارية، والمساحات الخضراء المُميزة، وبعض الألعاب التي تُناسب كافة الأعمار، مع توفير كل سُبل الحماية والأمان على مدار 24 ساعة.موقع كمبوند نيوبوليسكان للموقع أثرمُهم في جذب كثير من رجال الأعمال والمستثمرين، فتم اختيار المكان استراتيجي جداً في أكثر المُدن رقياً في شرق مدينة المستقبل، كما تقترب من بعض الأماكن المهمة والمحاور التالية:يقترب كمبوند نيوبوليس وادي دجلة من العديد من المُدن الحيوية الجديدة مثل مدينة الرحاب، ومدينتي.تفصلُه مسافة 15 دقيقة عن مدينة نصر، و20 دقيقة عن هليوبوليس، والمعادي.كما أنه يوجد بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، والتجمع الخامس.يطُل مباشرة على الطريق الدائري.بالإضافة إلى قُربه من بعض الكمبوندات المهمة مثل كمبوند لافينير صبور، وزيزينيا المستقبل سيتي، واي سيتي القاهرة، وبالم هيلز التجمع الخامس.مساحة وأنواع وحدات نيوبوليس مدينة المستقبلاشتمل كمبوند نيوبوليس القاهرة الجديدة على مجموعة هائلة من الخدمات والمرافق، ولكي يضم كل هذا كان لابد من تشييده على مساحة كبيرة جداً بلغت 545 فدان، ليشتمل على العديد من الأماكن المفتوحة واللاند سكيب، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية المتميزة والتي وصلت نسبتها إلى 78% من مساحة المشروع ككل، أما المباني فكانت راقية ولكن نسبتها لا تَتعدي 22%.تَعدُد أنواع الوحدات في كمبوند neopolis كان له أثر مَلحوظ في ازدياد الطلب وحجز الوحدات في المشروع، حيث اشتمل على عدد كبير من الوحدات المختلفة ليضم 14,000 وحدة سكنية، تتكون من شقق سكنية، ودوبلكس، وتاون هاوس، كما اختلفت في المساحات المُقدمة لكل عميل حسب طلبه فكانت كالآتي:تبدأ مساحة الوحدات من 90 وتصل إلى 320 متر مربع.مميزات نيوبوليس وادي دجلة القاهرة الجديدةحرصت شركة وادي دجلة من خلال هذا المشروع مجموعة رائعة من المميزات التي يحتاجها كل عميل، لتُساعده على الترفيه والتميز، فكانت هذه المميزات عبارة عن:يُناشد كمبوند نيوبوليس كل أصحاب الذوق الرفيع، حيث أنه مُصمم على يد مجموعة متميزة من المهندسين المعماريين.تنوع كبير في الوحدات ومساحتها حتى يختار كل عميل الوحدة التي تتناسب مع احتياجاته المختلفة، دون فرض نوع واحد على كل المستثمرين.