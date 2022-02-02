من درر السلف...الحلقة547

إلياس
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الحمد لله …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
أن الآدميّ لما خلق : ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك مَا ينفعه ..
ووضع فيه : الغضب ليدفع به مَا يؤذيه .وأعطى العقل كالمؤدب : يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب ..
وخلق الشَّيْطَان محرضاً لَهُ : عَلَى الإسراف فِي اجتلابه واجتنابه ..
فالواجب عَلَى العاقل : أن يأخذ حذره من هَذَا العدو الذي قد أبان عدواته من زمن آدم عَلَيْهِ الصلاة والسلام ..
وَقَدْ بذل عمره ونفسه : فِي فساد أحوال بني آدم . ..
أنظره / تلبيسُ إبليس ورقة / 23 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ طُغْيَانِ : ( أَنَا ) ( وَلِي ) ( وَعِنْدِي ) ..
فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الثَّلَاثَةَ : ابْتُلِيَ بِهَا إِبْلِيسُ وفرعون وقارون ..
﴿ فَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾: لِإِبْلِيسَ ..
وَ ﴿ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ : لفرعون ..
وَ ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ : لقارون ..
وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ ( أَنَا ) فِي قَوْلِ الْعَبْدِ : أَنَا الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ ..
الْمُخْطِئُ ..
الْمُسْتَغْفِرُ ..
الْمُعْتَرِفُ ..
وَنَحْوِهِ ..
( وَلِي ) فِي قَوْلِهِ : لِيَ الذَّنْبُ ..
وَلِيَ : الْجُرْمُ ..
وَلِيَ : الْمَسْكَنَةُ ..
وَلِيَ : الْفَقْرُ وَالذُّلُّ ..
( وَعِنْدِي ) فِي قَوْلِهِ : اغْفِرْ لِي جِدِّي ..
وَهَزْلِي ..
وَخَطَئِي ..
وَعَمْدِي ..
وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد ج 02 وَرَقَة / 334 - 345 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَلَمَّا كَانَتِ الْمَعَاصِي كُلُّهَا تَتَوَلَّدُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ ؛ وَكَانَ نِهَايَةُ قُوَّةِ الْغَضَبِ الْقَتْلَ ؛ وَنِهَايَةُ قُوَّةِ الشَّهْوَةِ الزِّنَا : جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالزِّنَا ؛ وَجَعَلَهُمَا قَرِينَيْنِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ ..
وَسُورَةِ الْإِسْرَاءِ ..
وَسُورَةِ الْفُرْقَانِ ..
وَسُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ ..
وَالْمَقْصُودُ / أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَرْشَدَ عِبَادَهُ إِلَى مَا يَدْفَعُونَ بِهِ شَرَّ قُوَّتَيِ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ : مِنَ الصَّلَاةِ وَالِاسْتِعَاذَةِ . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد ج 02 وَرَقَة / 324 …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
أن الآدميّ لما خلق : ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك مَا ينفعه ..
ووضع فيه : الغضب ليدفع به مَا يؤذيه .وأعطى العقل كالمؤدب : يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب ..
وخلق الشَّيْطَان محرضاً لَهُ : عَلَى الإسراف فِي اجتلابه واجتنابه ..
فالواجب عَلَى العاقل : أن يأخذ حذره من هَذَا العدو الذي قد أبان عدواته من زمن آدم عَلَيْهِ الصلاة والسلام ..
وَقَدْ بذل عمره ونفسه : فِي فساد أحوال بني آدم . ..
أنظره / تلبيسُ إبليس ورقة / 23 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ طُغْيَانِ : ( أَنَا ) ( وَلِي ) ( وَعِنْدِي ) ..
فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الثَّلَاثَةَ : ابْتُلِيَ بِهَا إِبْلِيسُ وفرعون وقارون ..
﴿ فَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾: لِإِبْلِيسَ ..
وَ ﴿ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ : لفرعون ..
وَ ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ : لقارون ..
وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ ( أَنَا ) فِي قَوْلِ الْعَبْدِ : أَنَا الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ ..
الْمُخْطِئُ ..
الْمُسْتَغْفِرُ ..
الْمُعْتَرِفُ ..
وَنَحْوِهِ ..
( وَلِي ) فِي قَوْلِهِ : لِيَ الذَّنْبُ ..
وَلِيَ : الْجُرْمُ ..
وَلِيَ : الْمَسْكَنَةُ ..
وَلِيَ : الْفَقْرُ وَالذُّلُّ ..
( وَعِنْدِي ) فِي قَوْلِهِ : اغْفِرْ لِي جِدِّي ..
وَهَزْلِي ..
وَخَطَئِي ..
وَعَمْدِي ..
وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد ج 02 وَرَقَة / 334 - 345 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَلَمَّا كَانَتِ الْمَعَاصِي كُلُّهَا تَتَوَلَّدُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ ؛ وَكَانَ نِهَايَةُ قُوَّةِ الْغَضَبِ الْقَتْلَ ؛ وَنِهَايَةُ قُوَّةِ الشَّهْوَةِ الزِّنَا : جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالزِّنَا ؛ وَجَعَلَهُمَا قَرِينَيْنِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ ..
وَسُورَةِ الْإِسْرَاءِ ..
وَسُورَةِ الْفُرْقَانِ ..
وَسُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ ..
وَالْمَقْصُودُ / أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَرْشَدَ عِبَادَهُ إِلَى مَا يَدْفَعُونَ بِهِ شَرَّ قُوَّتَيِ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ : مِنَ الصَّلَاةِ وَالِاسْتِعَاذَةِ . ..
أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد ج 02 وَرَقَة / 324 …