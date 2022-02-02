من درر السلف...الحلقة547

الحمد لله …الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …منها …قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /أن الآدميّ لما خلق : ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك مَا ينفعه ..ووضع فيه : الغضب ليدفع به مَا يؤذيه .وأعطى العقل كالمؤدب : يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب ..وخلق الشَّيْطَان محرضاً لَهُ : عَلَى الإسراف فِي اجتلابه واجتنابه ..فالواجب عَلَى العاقل : أن يأخذ حذره من هَذَا العدو الذي قد أبان عدواته من زمن آدم عَلَيْهِ الصلاة والسلام ..وَقَدْ بذل عمره ونفسه : فِي فساد أحوال بني آدم . ..أنظره / تلبيسُ إبليس ورقة / 23 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ طُغْيَانِ : ( أَنَا ) ( وَلِي ) ( وَعِنْدِي ) ..فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الثَّلَاثَةَ : ابْتُلِيَ بِهَا إِبْلِيسُ وفرعون وقارون ..﴿ فَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾: لِإِبْلِيسَ ..وَ ﴿ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ : لفرعون ..وَ ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ : لقارون ..وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ ( أَنَا ) فِي قَوْلِ الْعَبْدِ : أَنَا الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ ..الْمُخْطِئُ ..الْمُسْتَغْفِرُ ..الْمُعْتَرِفُ ..وَنَحْوِهِ ..( وَلِي ) فِي قَوْلِهِ : لِيَ الذَّنْبُ ..وَلِيَ : الْجُرْمُ ..وَلِيَ : الْمَسْكَنَةُ ..وَلِيَ : الْفَقْرُ وَالذُّلُّ ..( وَعِنْدِي ) فِي قَوْلِهِ : اغْفِرْ لِي جِدِّي ..وَهَزْلِي ..وَخَطَئِي ..وَعَمْدِي ..وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي . ..أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد ج 02 وَرَقَة / 334 - 345 …ومنها …وقال أيضًا /وَلَمَّا كَانَتِ الْمَعَاصِي كُلُّهَا تَتَوَلَّدُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ ؛ وَكَانَ نِهَايَةُ قُوَّةِ الْغَضَبِ الْقَتْلَ ؛ وَنِهَايَةُ قُوَّةِ الشَّهْوَةِ الزِّنَا : جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالزِّنَا ؛ وَجَعَلَهُمَا قَرِينَيْنِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ ..وَسُورَةِ الْإِسْرَاءِ ..وَسُورَةِ الْفُرْقَانِ ..وَسُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ ..وَالْمَقْصُودُ / أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَرْشَدَ عِبَادَهُ إِلَى مَا يَدْفَعُونَ بِهِ شَرَّ قُوَّتَيِ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ : مِنَ الصَّلَاةِ وَالِاسْتِعَاذَةِ . ..أنْظُرهُ / زَاد المَعَاد ج 02 وَرَقَة / 324 …