من درر السلف ....الحلقة رقم 548

الحمد لله …الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …منها …قال شيخ الإسلام النُميريّ ابن تيميّة الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /وكثير من المنتسبين إلى العلم : يُبتلى بالكِبْر ..كما يُبتلى كثيرٌ من أهل العبادة : بالشرك ..ولهذا فإن آفة العلم : الكِبْر ..وآفة العبادة : الرياء ..وهؤلاء : يُحْرَمون حقيقة العلم كما قال تعالى / ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ ( بِغَيْرِ الْحَقِّ ) ..قال أبو قِلابة / منع قلوبَهم : فهم القرآن ..ولهذا كان الكِبْر كثيرًا : في اليهود وأشباه اليهود الذين يعلمون الحقَّ ولا يتبعونه ..والشرك كثير : في النصارى وأشباه النصارى الذين يعملون ويعبدون بغير علم . ..أنظره / الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق وَرَقَة / 207 …ومنها …وقال أيضًا /الحكمة من زيارة القبور : تذكر الموت والآخرة ؛ والإعتبار والإتعاظ ..فيعود الزائر وقد ازداد : خوفاً ورهبةً من الله سبحانه ؛ وإقبالاً على الآخرة ..وذلك بأخذ الزاد : بعظيم الإستعداد لذلك اليوم العظيم ؛ والبعد عن الغفلة . ..أنظره / الجواب الباهر وَرَقَة / 76 …ومنها …قال الحافظ جمالُ الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /( قال تعالى ) / ﴿ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى ﴾ ..قال / إنما تأمل آدم الغاية - وهي الخلد - ولكنه : غلط في الطريق ..وهذا أعجب مصايد إبليس التي يصيد : بها العلماء ..يتأولون لعواقب المصالح : فيستعجلون ضرر المفاسد . ..أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 94 …ومنها …وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله في كلامٍ جميلٍ /فقالت لي النفس : فوظف لي وظيفة ؛ واحسبني مريضًا قد كتبت له شربة !!!فقلت لها : قد دللتك على العلم ؛ وهو طبيبٌ ملازمٌ يصف كل لحظة لكلِ داءٍ يعرض دواء يلائم . ..أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 97 …ومنها …قال الشيخ العلاّمة عبد الله ابن سليمان ابن حميد عليهِ رَحَمَات الله /ليست المصيبة أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولده ؛ وإنما المصيبة العظيمة ؛ والكسر الذي لا ينجبر : أن يصاب الإنسان بدينه ؛ فيحل الشك محل اليقين ..فيرى الباطل : حقاً ..والحق : باطلاً ..والمعروف : منكراً ..والمنكر : معروفاً . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 466 …