من درر السلف ....الحلقة رقم 548

إلياس
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الحمد لله …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
قال شيخ الإسلام النُميريّ ابن تيميّة الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وكثير من المنتسبين إلى العلم : يُبتلى بالكِبْر ..
كما يُبتلى كثيرٌ من أهل العبادة : بالشرك ..
ولهذا فإن آفة العلم : الكِبْر ..
وآفة العبادة : الرياء ..
وهؤلاء : يُحْرَمون حقيقة العلم كما قال تعالى / ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ ( بِغَيْرِ الْحَقِّ ) ..
قال أبو قِلابة / منع قلوبَهم : فهم القرآن ..
ولهذا كان الكِبْر كثيرًا : في اليهود وأشباه اليهود الذين يعلمون الحقَّ ولا يتبعونه ..
والشرك كثير : في النصارى وأشباه النصارى الذين يعملون ويعبدون بغير علم . ..
أنظره / الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق وَرَقَة / 207 …
ومنها …
وقال أيضًا /
الحكمة من زيارة القبور : تذكر الموت والآخرة ؛ والإعتبار والإتعاظ ..
فيعود الزائر وقد ازداد : خوفاً ورهبةً من الله سبحانه ؛ وإقبالاً على الآخرة ..
وذلك بأخذ الزاد : بعظيم الإستعداد لذلك اليوم العظيم ؛ والبعد عن الغفلة . ..
أنظره / الجواب الباهر وَرَقَة / 76 …
ومنها …
قال الحافظ جمالُ الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
( قال تعالى ) / ﴿ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى ﴾ ..
قال / إنما تأمل آدم الغاية - وهي الخلد - ولكنه : غلط في الطريق ..
وهذا أعجب مصايد إبليس التي يصيد : بها العلماء ..
يتأولون لعواقب المصالح : فيستعجلون ضرر المفاسد . ..
أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 94 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله في كلامٍ جميلٍ /
فقالت لي النفس : فوظف لي وظيفة ؛ واحسبني مريضًا قد كتبت له شربة !!!
فقلت لها : قد دللتك على العلم ؛ وهو طبيبٌ ملازمٌ يصف كل لحظة لكلِ داءٍ يعرض دواء يلائم . ..
أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 97 …
ومنها …
قال الشيخ العلاّمة عبد الله ابن سليمان ابن حميد عليهِ رَحَمَات الله /
ليست المصيبة أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولده ؛ وإنما المصيبة العظيمة ؛ والكسر الذي لا ينجبر : أن يصاب الإنسان بدينه ؛ فيحل الشك محل اليقين ..
فيرى الباطل : حقاً ..
والحق : باطلاً ..
والمعروف : منكراً ..
والمنكر : معروفاً . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 466 …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
قال شيخ الإسلام النُميريّ ابن تيميّة الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وكثير من المنتسبين إلى العلم : يُبتلى بالكِبْر ..
كما يُبتلى كثيرٌ من أهل العبادة : بالشرك ..
ولهذا فإن آفة العلم : الكِبْر ..
وآفة العبادة : الرياء ..
وهؤلاء : يُحْرَمون حقيقة العلم كما قال تعالى / ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ ( بِغَيْرِ الْحَقِّ ) ..
قال أبو قِلابة / منع قلوبَهم : فهم القرآن ..
ولهذا كان الكِبْر كثيرًا : في اليهود وأشباه اليهود الذين يعلمون الحقَّ ولا يتبعونه ..
والشرك كثير : في النصارى وأشباه النصارى الذين يعملون ويعبدون بغير علم . ..
أنظره / الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق وَرَقَة / 207 …
ومنها …
وقال أيضًا /
الحكمة من زيارة القبور : تذكر الموت والآخرة ؛ والإعتبار والإتعاظ ..
فيعود الزائر وقد ازداد : خوفاً ورهبةً من الله سبحانه ؛ وإقبالاً على الآخرة ..
وذلك بأخذ الزاد : بعظيم الإستعداد لذلك اليوم العظيم ؛ والبعد عن الغفلة . ..
أنظره / الجواب الباهر وَرَقَة / 76 …
ومنها …
قال الحافظ جمالُ الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
( قال تعالى ) / ﴿ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى ﴾ ..
قال / إنما تأمل آدم الغاية - وهي الخلد - ولكنه : غلط في الطريق ..
وهذا أعجب مصايد إبليس التي يصيد : بها العلماء ..
يتأولون لعواقب المصالح : فيستعجلون ضرر المفاسد . ..
أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 94 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله في كلامٍ جميلٍ /
فقالت لي النفس : فوظف لي وظيفة ؛ واحسبني مريضًا قد كتبت له شربة !!!
فقلت لها : قد دللتك على العلم ؛ وهو طبيبٌ ملازمٌ يصف كل لحظة لكلِ داءٍ يعرض دواء يلائم . ..
أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 97 …
ومنها …
قال الشيخ العلاّمة عبد الله ابن سليمان ابن حميد عليهِ رَحَمَات الله /
ليست المصيبة أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولده ؛ وإنما المصيبة العظيمة ؛ والكسر الذي لا ينجبر : أن يصاب الإنسان بدينه ؛ فيحل الشك محل اليقين ..
فيرى الباطل : حقاً ..
والحق : باطلاً ..
والمعروف : منكراً ..
والمنكر : معروفاً . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 466 …